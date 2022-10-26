Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERA

Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERAБлог
Новая супергруппа с именитыми парнями, со старта подписанная Nuclear Blast. В коллективе под названием ELEGANT WEAPONS задействованы гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner, барабанщик того же «приста» Scott Travis, басист Rex Brown (PANTERA, DOWN) и вокалист Ronnie Romero, в разные годы певший в RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW, MICHAEL SCHENKER GROUP, а также являющийся частью INTELLIGENT MUSIC PROJECT, который представлял на «Евровидении» Болгарию в текущем году.
Дебютный альбом, выходящий весной 2023, будет называться Horns For A Halo, его спродюсировал Andy Sneap, а музыкальный подход Richie Faulkner охарактеризовал как «тяжелый, но слегка выбивающийся из парадигмы хэви-метала».
«Сказал бы, что это микс Jimi Hendrix, PRIEST, BLACK SABBATH, сольного Ozzy и BLACK LABEL SOCIETY — олдскульный и одновременно модерновый, если таким образом можно что-либо объяснить. Дистортированный звук, много соло и мелодий, однако достаточно драйва, чтобы растрясти любые кости».
Звучит достаточно интригующе?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 93
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Комментарии
Eum:
Прошлый альбом звучал очень приближенно к звучанию 90х, и был хорош.
Надеюсь Демоназ не подведет, и пофиг на облогу…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
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Skitzo:
Metaller555:
Merzbow:
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Дед Аким:
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Другой Александр:
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Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
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Рад что понравилось. Могу посоветовать ещё одно кино, снятое в …
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