Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERA

Новая супергруппа с именитыми парнями, со старта подписанная Nuclear Blast. В коллективе под названием ELEGANT WEAPONS задействованы гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner, барабанщик того же «приста» Scott Travis, басист Rex Brown (PANTERA, DOWN) и вокалист Ronnie Romero, в разные годы певший в RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW, MICHAEL SCHENKER GROUP, а также являющийся частью INTELLIGENT MUSIC PROJECT, который представлял на «Евровидении» Болгарию в текущем году.

Дебютный альбом, выходящий весной 2023, будет называться Horns For A Halo, его спродюсировал Andy Sneap, а музыкальный подход Richie Faulkner охарактеризовал как «тяжелый, но слегка выбивающийся из парадигмы хэви-метала».

«Сказал бы, что это микс Jimi Hendrix, PRIEST, BLACK SABBATH, сольного Ozzy и BLACK LABEL SOCIETY — олдскульный и одновременно модерновый, если таким образом можно что-либо объяснить. Дистортированный звук, много соло и мелодий, однако достаточно драйва, чтобы растрясти любые кости».

Звучит достаточно интригующе?

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