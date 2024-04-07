Сатана вызывает. Новый суперпроект польских металистов SATAN’S CALL с логотипом, в котором уже усмотрели фашизмБлог
SATAN’S CALL — новый польский проект, в котором задействованы драммер BEHEMOTH Zbigniew «Inferno» Prominski, вокалист/гитарист Piotr Wyroslaw Dobry (WEEDPECKER), гитарист/клавишник Piotr Sadza (BELZEBONG/WEEDPECKER) и басист Haldor Grunberg (THAW). На сегодняшний день это пока вся информация о команде — а также есть клип на тему «Red Phosphorous, Sweet Phosphorous», прослушав которую, можно оценить, насколько это все вообще надо.
Что любопытно, в обсуждениях на многих ресурсах основную тему заняла не музыка, а логотип SATAN’S CALL: в нем альтернативно одаренные детекторы фашизма и заговоров уже усмотрели «SS».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 225
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3 комментария
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Сатана вызывает. Новый суперпроект польских металистов SATAN’S CALL с логотипом, в котором уже усмотрели фашизм
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Комментарии
Тварь:
Дед Аким:
Метала тут нет, есть хайп, на Евровидении может пойдет, даже не хочется сравнивать с роком и металом 80-90х, там есть песни, которые можно прослушать десятки раз, вот э…
Алексей:
мммм, как бы это так помягче выразиться… гомосятина какая-то!!! Причем не хочется отдельно разбирать, вся пачка просто УГ!!! Гигантская нехватка идей и грёбаная меша�…
Юрий:
Вот это говнище ((( и я не про логотип , ибо «каждый видит то , что хочет видеть». А вот вокал это пипец , у меня пятилетний сын лучше поёт , да и музыка то же , мягко говоря…
juris:
Ігор:
Более трёх лет прошло с момента выхода Ominous.Надеемся,пауза между альбомами не будет составлять десять лет.…
Назар Василич:
Первые три альбома Limbonic Art — это просто поток, который шел через авторов, драм-машина не то, что ничего не портила, она была как раз прямо в десятку, важной составляющ�…
Дед Аким:
Вот ещё добью насчёт женского превосходства в некоторых жанрах музыки.
От себя – искусство уровня Тарковского и Фредерико Фелини, высшие материи интеллекта, иску�…
Дед Аким:
Великолепная красавица Кэнди Далфер с великолепным гитаристом Дэйвом Стюартом (жанр джаз – блюз -рок)
Про Кэнди в Википедии говорится – Смуф-джаз, «фанк и R&B, раз…
atr:
Лучше пусть переосмысливает свою классику сам, чем за него кто-то это будет делать.…
Eum:
Согласен с теми, кто полюбил лимбоников за первые три альбома. Вот там настоящая мистика, которой не было у других банд, даже драм-машина ее не портила. Тут все посре�…
Metaller555:
Позабавило, что в Украине хуета по имени Jinjer самая популярная :))) И это при наличие 1914, NM, Hell:On , Fleshgore……
Дед Аким:
В музыке происходит вырождение, пропадает мелодизм, появляются новые группы, но они одинаковые, как грибы после дождя, тяжестью и быстротой никого не увидишь, пропа…
Вот это говнище ((( и я не про логотип , ибо «каждый видит то , что хочет видеть». А вот вокал это пипец , у меня пятилетний сын лучше поёт , да и музыка то же , мягко говоря так себе …. (((
мммм, как бы это так помягче выразиться… гомосятина какая-то!!! Причем не хочется отдельно разбирать, вся пачка просто УГ!!! Гигантская нехватка идей и грёбаная мешанина стилей, всякие там пост- и нео- медленно, но уверенно убивают металл
Метала тут нет, есть хайп, на Евровидении может пойдет, даже не хочется сравнивать с роком и металом 80-90х, там есть песни, которые можно прослушать десятки раз, вот это добровольно второй раз не послушаешь