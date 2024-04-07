SATANS CALL
07.04.2024

Сатана вызывает. Новый суперпроект польских металистов SATAN’S CALL с логотипом, в котором уже усмотрели фашизм

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SATAN’S CALL — новый польский проект, в котором задействованы драммер BEHEMOTH Zbigniew «Inferno» Prominski, вокалист/гитарист Piotr Wyroslaw Dobry (WEEDPECKER), гитарист/клавишник Piotr Sadza (BELZEBONG/WEEDPECKER) и басист Haldor Grunberg (THAW). На сегодняшний день это пока вся информация о команде — а также есть клип на тему «Red Phosphorous, Sweet Phosphorous», прослушав которую, можно оценить, насколько это все вообще надо.

Что любопытно, в обсуждениях на многих ресурсах основную тему заняла не музыка, а логотип SATAN’S CALL: в нем альтернативно одаренные детекторы фашизма и заговоров уже усмотрели «SS».

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3 комментария

  • Юрий написал(а):

    Вот это говнище ((( и я не про логотип , ибо «каждый видит то , что хочет видеть». А вот вокал это пипец , у меня пятилетний сын лучше поёт , да и музыка то же , мягко говоря так себе …. (((

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  • Алексей написал(а):

    мммм, как бы это так помягче выразиться… гомосятина какая-то!!! Причем не хочется отдельно разбирать, вся пачка просто УГ!!! Гигантская нехватка идей и грёбаная мешанина стилей, всякие там пост- и нео- медленно, но уверенно убивают металлhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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  • Дед Аким написал(а):

    Метала тут нет, есть хайп, на Евровидении может пойдет, даже не хочется сравнивать с роком и металом 80-90х, там есть песни, которые можно прослушать десятки раз, вот это добровольно второй раз не послушаешьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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