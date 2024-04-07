Сатана вызывает. Новый суперпроект польских металистов SATAN’S CALL с логотипом, в котором уже усмотрели фашизм

SATAN’S CALL — новый польский проект, в котором задействованы драммер BEHEMOTH Zbigniew «Inferno» Prominski, вокалист/гитарист Piotr Wyroslaw Dobry (WEEDPECKER), гитарист/клавишник Piotr Sadza (BELZEBONG/WEEDPECKER) и басист Haldor Grunberg (THAW). На сегодняшний день это пока вся информация о команде — а также есть клип на тему «Red Phosphorous, Sweet Phosphorous», прослушав которую, можно оценить, насколько это все вообще надо.

Что любопытно, в обсуждениях на многих ресурсах основную тему заняла не музыка, а логотип SATAN’S CALL: в нем альтернативно одаренные детекторы фашизма и заговоров уже усмотрели «SS».

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