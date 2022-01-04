Paul Mazurkiewicz Umbilicus
04.01.2022

Дэзеры играют семидесятнический рок: проект UMBILICUS от участников CANNIBAL CORPSE, INHUMAN CONDITION и др.

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Paul Mazurkiewicz, CANNIBAL CORPSE: «UMBILICUS появился летом 2020 года из нашей совместной любви к рок-н-роллу конца 60-х, 70-х и начала 80-х. Лично я в течение последних лет двадцати слушаю известные группы вроде GRAND FUNK RAILROAD, BAD COMPANY и STEPPENWOLF, а также менее известные вроде SIR LORD BALTIMORE и LUCIFER’S FRIEND. И чем больше я их узнаю, тем больше хочется играть некто подобное самому.

И кстати, очень круто было расслабиться, прочувствовать грув и играть на барабанах в свое удовольствие, не загоняя тело в хлам. Чистый хардрок! В течение 2020 года мы сочинили десять крутых тем, и для полного счастья не хватало лишь одного: здоровского вокалиста. И… та-дам! Добро пожаловать, Brian Stephenson! Я ужасно горжусь тем, что мы записали, и сгораю от нетерпения показать это миру».

Кроме Пола, в составе UMBILICUS гитарист Taylor Nordberg (INHUMAN CONDITION, THE ABSENCE, FORE), басист Vernon Blake (ANARCHUS), вышеназванный вокалист Brian Stephenson (FORE, OLD JAMES). А еще есть небольшой тизер!

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2 комментария

  • Bronco написал(а):

    Ну, вот, как всегда, как и многие из них: сами слушают и любят, чего полегче, а из наших мозгов делают фарш своей музыкой. Лицемерие и бизнес.

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  • Merzbow написал(а):

    лучше бы совместили дезню с 70-ми как это делали Gorefest. Однако было бы поинтереснее.

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