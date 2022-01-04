Дэзеры играют семидесятнический рок: проект UMBILICUS от участников CANNIBAL CORPSE, INHUMAN CONDITION и др.Новинки и новости
Paul Mazurkiewicz, CANNIBAL CORPSE: «UMBILICUS появился летом 2020 года из нашей совместной любви к рок-н-роллу конца 60-х, 70-х и начала 80-х. Лично я в течение последних лет двадцати слушаю известные группы вроде GRAND FUNK RAILROAD, BAD COMPANY и STEPPENWOLF, а также менее известные вроде SIR LORD BALTIMORE и LUCIFER’S FRIEND. И чем больше я их узнаю, тем больше хочется играть некто подобное самому.
И кстати, очень круто было расслабиться, прочувствовать грув и играть на барабанах в свое удовольствие, не загоняя тело в хлам. Чистый хардрок! В течение 2020 года мы сочинили десять крутых тем, и для полного счастья не хватало лишь одного: здоровского вокалиста. И… та-дам! Добро пожаловать, Brian Stephenson! Я ужасно горжусь тем, что мы записали, и сгораю от нетерпения показать это миру».
Кроме Пола, в составе UMBILICUS гитарист Taylor Nordberg (INHUMAN CONDITION, THE ABSENCE, FORE), басист Vernon Blake (ANARCHUS), вышеназванный вокалист Brian Stephenson (FORE, OLD JAMES). А еще есть небольшой тизер!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 154
Читайте также:
- Встречайте норвежский блэковый суперпроект DOLD VORDE ENS NAVN
- Финская грусть: суперпроект MERCURY CIRCLE от музыкантов SWALLOW THE SUN, CHILDREN OF BODOM, TO/DIE/FOR
- SATANIC PLANET: как Dave Lombardo продал душу Сатане
- Еще один шведский дэзовый суперпроект: GRAND CADAVER с рычанием от Mikael Stanne
- Супергруппа KILLER BE KILLED (SOULFLY, MASTODON, THE DILLINGER ESCAPE PLAN) выпускает второй альбом
- «Политика против эрекции» от супергруппы VENOMOUS CONCEPT
- Греческий блэковый суперпроект KATAVASIA выпускает новый альбом
- Silenoz + MORGOTH. Новая тема суперпроекта INSIDIOUS DISEASE «Enforcers Of The Plague»
- Дэз-метал проект BERZERKER LEGION от гитаристов HYPOCRISY и ASPHYX
- Суперпроект SONS OF APOLLO выпускает второй альбом. «Мы отыграли 83 концерта и стали сильнее как группа»
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Вспоминая Alexi Laiho: два небольших студийных видео с последней записи BODOM AFTER MIDNIGHT
-
Ничто не вечно никогда. MAYBESHEWILL вернулись с альбомом «No Feeling Is Final»
-
Один из брутальнейших клипов года: SANGUISUGABOGG «Menstrual Envy» (уберите от экрана детей и мужчин с неустойчивой психикой!)
-
Милота! Храм Сатаны празднично принес в Капитолий штата Иллинойс маленького Бафомета
-
«В случае с думом спешить некуда». KUOLEMANLAAKSO выпускают альбом после восьмилетнего перерыва
-
Подходящая музыка для рождественской ночи: KING WOMAN «Celestial Blues»
-
Цитата. GOJIRA, Joseph Duplantier: «Нас, веганов, печалит долбаная пандемия — поскольку все беды от плохого обращения с животными»
-
Трушная идея подарка на новый год: уходовые маски для лица с корпспейнтом
-
Стоит послушать! Десятый (необычный) альбом CONVERGE «Bloodmoon: I»
-
Eric Clapton засудил 55-летнюю вдову из Германии за продажу бутлега, ей грозит штраф до $280000
Комментарии
- Merzbow: лучше бы совместили дезню с 70-ми как это делали Gorefest. Однако было бы поинтереснее.
- Bronco: Ну, вот, как всегда, как и многие из них: сами слушают и любят, чего полегче, а из наших мозгов делают фарш…
- Саня: Я думал это усатый ЛГБТшник,а это типа баба с усами.Меня в принципе трудно удивить,видели и Sopor Aeternus и…
- Anastasiya: Ігор написал(а): В статье,2012 исправьте на 2021.
- Ігор: В статье,2012 исправьте на 2021.
- Гость: D написал(а): ..что то отталкивающее было в этом человеке.. В даймбэге? Почему?
- Дед Аким: Посвящено Анастасии: Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance (Official Video)…
- циник: hermanikus написал(а): insane_clown написал(а): в комментах перепись злых колхозанов, которые подсознательно…
- циник: «все беды от плохого обращения с животными» — это он себя имеет ввиду?
- циник: Напоминает старый советский анекдот: «Дети. бога нет. Поэтому покажите ему кукишь.»
- циник: давно нужно было сделать, зато аллергии и морщин не было бы. Мужикам надо предложить
- Дед Аким: 2021 подходит к окончанию, почти все успел загрузить, не хватило около месяца Напоследок несколько…
- sopor: Настя с Новым Годом Вас! Спасибо, что Хиткиллер работает. Удач и всякой классной фигни в следующем году! Бля….
Ну, вот, как всегда, как и многие из них: сами слушают и любят, чего полегче, а из наших мозгов делают фарш своей музыкой. Лицемерие и бизнес.
лучше бы совместили дезню с 70-ми как это делали Gorefest. Однако было бы поинтереснее.