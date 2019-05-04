Интервью. Rune «Blasphemer» Eriksen: «Я вырос как композитор с VLTIMAS – и, думаю, наивысшие вершины еще впереди»

После расставания с MAYHEM Rune «Blasphemer» хотя и принимал участие в десятке банд разной стилистики, на метал-радарах оставался он по большей части как участник AURA NOIR. Однако с появлением суперпроекта VLTIMAS, в котором сошлись сразу три внушительные метал-силы, а также невыводимо черным пятном проявилось влияние одновременно и MORBID ANGEL, и MAYHEM, в ближайшие годы мы, кажется, будем слышать о Руне все чаще. В нашем интервью — подробнее том, какие (спойлер: наисерьезнейшие) планы он строит относительно этой команды, о диком прошлом в Норвегии и «духовном» настоящем в Португалии.

Прежде всего, позволь поздравить с великолепным дебютником VLTIMAS! Он безупречен.

Спасибо большое!

Теперь это будет твоя основная команда?

Да, основная. Мне всегда хотелось иметь группу, в которой я все выстраивал бы с начала, с нуля. Ни в MAYHEM, ни даже в AURA NOIR, куда пришел в период 94-95, я не был в числе основателей. Я приходил, когда коллективы уже имели свое лицо и звучание. И все эти годы хотелось создать что-то свое, вырастить собственного ребенка. С VLTIMAS это наконец получилось. Я встретил подходящих музыкантов, Дэвида и Фло, и уже сейчас, наверное, могу говорить за нас троих: VLTIMAS – основная группа для каждого из нас. Конечно, у каждого остаются и другие дела: я все еще играю в AURA NOIR, в рок-группе EARTH ELECTRIC; у Фло есть CRYPTOPSY, у Дэвида – I AM MORBID. Но, тем не менее, фокус на будущее уже понятен.

Думаю, тебе в известной степени повезло, что Дэвид более не играет в MORBID ANGEL. Иначе пришлось бы мучительно перекраивать пересекающиеся концертные графики.



Это и так уже есть, только с CRYPTOPSY. Хорошо еще, у нас один и тот же букинг-агент по Европе. А вообще, я считаю, главное – умение вести диалог, договориться и распланировать все загодя. С таким подходом вопросов не будет.

Как вам, кстати, работается при условии, что один живет в Штатах, другой – в Канаде, а ты – в Португалии?



Свои нюансы, конечно, присутствуют – однако если в коллективе подобрались «правильные» люди, все составные части сложились, ты сделаешь все, чтобы решить вопросы с логистикой. Понятно, была масса перелетов, потрачена куча денег, куча времени на ожидание в аэропортах. На настоящий момент нашим основным «штабом» стал Техас, где живет Дэвид, — и мы летаем туда-сюда. Много усилий, денег, времени – да, но то, что выходит в итоге, я считаю, бесценно. И достойно всех этих жертв. Мы все настолько счастливы тем, что получается в VLTIMAS, что не думаем о трудностях.

Как правило, основу песен сочиняю я. Потом записываю получившиеся риффы, рассылаю остальным. Там они уже слушают, оценивают, высказывают свое мнение – нравится или нет. Обычно нравится. (Смеется.) Потом продолжаем обмениваться идеями, материал разрастается – и когда появляется ощущение, что песня сформировалась, встречаемся в Техасе и завершаем работу все вместе.

Любопытно, что, задумав собственный проект, ты не стал приглашать малоизвестных ребят, которые бы все делали по указке. А напротив, взял уже сложившихся взрослых музыкантов, обладающих собственным стилем, характером, подходом – и привел к единому знаменателю.



Насчет «взрослых» я бы поспорил, конечно. (Смеется.) Но да, так вышло отнюдь не случайно. И я не случайно начал работу именно с ними. Я всегда был фанатом по голосу Винсента – считаю, он один из выдающихся дэз-метал вокалистов на все времена. С Фло мы уже работали раньше – и знал, насколько талантлив этот человек. Он исключительно одаренный барабанщик, и, как и Дэвид, он стал именно тем человеком, что нужен в VLTIMAS.

Я целенаправленно писал им – тут не было вопроса, типа, найти в ближайшем дворе парня, который сумеет сыграть. Был вопрос – сможем ли мы с этими людьми, творчеством которых я всегда восхищался, дать друг другу что-либо в рамках создания метал-музыки. Это был сознательный выбор – и он сработал. Конечно, сыграл на руку тот факт, что Дэвид ушел из MORBID ANGEL; что в CRYPTOPSY было творческое затишье (уже, правда, нет). И теперь, полагаю, ближайшие годы станут для VLTIMAS крайне активными.

Насколько я знаю, ты не занимался лирикой Something Wicked Marches In – более того, даже не вникал в название альбома. Тебе все равно, о чем вы поете? Тексты-то хоть читаешь?



(Смеется.) Хороший вопрос! Но вообще давай будем честными. Темы дэз-металлических, блэк-металлических команд более-менее очевидны. Там редко встретишь что-либо философское – ну или что-либо, что бы сорвало башню свежестью идей. Тем не менее, у Дэвида есть собственный подход к текстам. И да, я читал, что он пишет – более того, он не рычит, а поет достаточно членораздельно, поэтому его слова слышишь. Это отличает его от вокалистов многих дэз-метал команд, тексты которых вообще не разобрать – да и, честно говоря, разбирать особо не хочется. Учитывая специфику жанра, в них наверняка будет что-то о трупах, перевернутых крестах, всяком таком – так что, в общем, неинтересно.

У лирики же Дэвида всегда есть осмысленность, он пишет не просто так – и, мне кажется, тексты отлично ложатся на музыку VLTIMAS. Мы с ним в этом на одной волне – во многом благодаря тому, что прежде, чем делать альбом, провели много времени вместе. Мы общались, обсуждали разные вещи, узнавали друг друга, искали взаимопонимание – и нашли его по многим вопросам. В том числе и по части текстов. Поэтому, по моему ощущению, в Something Wicked Marches In лирика дополняет музыку, а музыка – тексты.

Читала твое интервью после ухода из MAYHEM – ты говорил, что устал от этого мрака, выложился на Ad Chao на сто процентов и, цитирую, «вместо того, чтобы смотреть в бездну, решил обратить взгляд ввысь». Но прошли годы, появился мрачный, тяжелый, экстремальный VLTIMAS, который в известной степени объединил влияния MAYHEM и MORBID ANGEL, — и, значит, свет небесный уже надоел?



Возможно. (Улыбается.) На самом деле, в конце двухтысячных в моей жизни не хватало баланса. Только Тьма. MAYHEM топил меня, тащил вниз, вокруг был сплошной негатив – в музыке, внутри группы, ибо все постоянно пребывали в состоянии неадеквата. Когда мы собирались вместе, возникало ощущение вакуума – ты будто погружался в странную черную дыру… и я понимал, что пришла пора поменять что-то в жизни. Я ведь провел в MAYHEM много лет; появился в группе, когда мне было 18 – и ушел уже тридцатилетним. Причем ничего особо не зная, кроме этой команды и этой тусовки: это был одномерный опыт, ограниченный поток информации. Только блэк-метал, только хаос. И так каждый день.

Потом из Норвегии я переехал в Португалию. И начал воспринимать мир совершенно по-другому, осознав, что нуждаюсь в некой перебалансировке. Всем нужна гармония – а у меня она совершенно отсутствовала. Вокруг все было лишь черное. Поэтому я тогда сказал себе: хватит. Все. Надо поменять направление. Я ведь ценю свою жизнь, и не хочу прервать ее здесь и сейчас. Так я создал кучу других разных групп – не обязательно позитивного характера, но все-таки отличных от того, что было раньше. И в конце концов пришел к самому легкому рок-проекту: EARTH ELECTRIC.

А потом… Трудно объяснить, но как музыкант я делаю то, что, чувствую, должен делать. Это приходит само, изнутри – не по каким-то запросам извне – и требует реализации. В настоящий момент есть ощущение, что цикл завершен, и с VLTIMAS я возвращаюсь к истокам. Ведь, если подумать, я учился играть на гитаре под дэз-метал альбомы. Это в крови, от этого не избавиться – да я и не хочу избавляться. Однако при этом со мной остается и «светлая» сторона, мир и покой, так что баланс соблюден. И это то, чего мне не доводилось испытывать во времена MAYHEM.

Но может, иногда таки скучаешь по старым безумным временам?



Не сказал бы. На самом деле, конечно, во многом было весело, особенно в 90-х. Тотальный хаос, разрушение; каждый концерт превращался в кошмар, но мы с этого лишь потешались, потому как были толпой угашенных психов. Мы насмехались над всем.

Однако же с возрастом я стал понимать, что хочу большего. Как профессионал (а других профессий, кроме музыки, у меня не было с 90-х), я должен развиваться, повышать свой уровень. Я всегда к этому стремился – но достиг, кажется, только сейчас. Именно с появлением VLTIMAS, благодаря работе с настоящими профи – не только с технической точки зрения, но и вообще. Эти парни неоднократно объехали мир, они понимают, как работает индустрия, как собрать вокруг себя команду, запустить проект, продвигать его и т.д. Теперь все иначе, и нет, я не скучаю про безумным старым денькам. Но рад, что они были. Куча забавных воспоминаний – которые, однако, я не хотел бы проживать снова.



Так а следишь ли, чем сейчас занимаются «бывшие»?

Ммм… при случае мы общаемся. На прошлых выходных виделся на фестивале Inferno с Аттилой – мы с ним по-прежнему дружим, поэтому ходил к ним в гримерку. Встретился с Некробатчером, общался с Телохом. Нормально поговорили – но… понятно, что на этом все. Никаких музыкальных совместных дел больше не будет. Просто радостно иногда увидеть старые знакомые лица.

Ты как-то рассказывал о проекте EARTH ELECTRIC, в котором играешь с женой Кармен, — и говорил, что в основе его идеологии близость к земле, природе, стремление жить чистой органической жизнью, то есть то, что вы сами практикуете ежедневно. В какой момент это стало для тебя важно?



Я считаю, большинство людей живут неосознанной жизнью, не задумываются о происходящем. Они даже не знают, откуда продукты поступают в магазины. Не хотят думать об этом. Я же в какой-то момент стал размышлять, подвергать все сомнению, задаваться разными вопросами, как все вокруг устроено, — и пришел к выводу, что человечество до основания испорчено. Мы сумасшедшие создания – творящие зло и жестокость даже не специально, но в своей несознательности, от нежелания понимать, что к чему.

Когда начинаешь размышлять, двигаться в сторону открытости и, возможно, духовности, понимаешь, что все вокруг взаимосвязано. Абсолютно все. Земля, все, что на ней происходит, каждое живое существо. Все связано между собой. Потому и относиться к окружающему нужно соответственно: когда нарушается цепочка, все идет наперекосяк. Достаточно посмотреть на современное общество – как все в нем испорчено. Поэтому я предпочитаю идти другим путем: против потока, против всего, что творят люди, живущие неосознанно. Я люблю природу, люблю красоты Земли – и при этом ненавижу человечество, его большую часть. Поэтому предпочитаю держаться подальше от скоплений народа, медитировать, наслаждаться дарами окружающей среды.

Я стал вегетарианцем, а позже и веганом, из-за того, как работает индустрия, мясоперерабатывающая промышленность. Знаешь, Пол Маккартни когда-то сказал любопытную вещь: «Если б на скотобойнях были прозрачные стены, никто бы больше не ел мяса». Столько боли, на разных уровнях, столько ран, насилия – что, поняв это, я в конце концов пришел к вегетарианству. Это просто «чистый» подход к жизни – которому сопутствует «духовный черный метал».

Мне кажется, люди забыли, как жить не по указке. Их все время заставляют есть определенные продукты, дурачат рекламой – общество контролирует нас, а я не хочу быть под контролем. Я хочу быть свободным. (Улыбается.) Знаешь, я на эту непростую тему я могу говорить часами – слишком трудно уложить все в пару абзацев. Но для меня это очень важно.



А ты не против, если кто-то рядом будет есть, скажем, стейк?

Конечно, нет. Не собираюсь проповедовать. Я лишь стараюсь вести себя иначе, сделал собственный, оптимальный для меня выбор, — но пускай остальные творят что хотят, до тех пор, пока они не станут проявлять неуважения ко мне или к моим взглядам. С чего бы мне учить жизни человека, который сидит и ест сэндвич с индейкой?

Хотя, конечно, если проанализировать все это — человеку ведь нет необходимости употреблять мясо и сопутствующие продукты. Это необязательно. Понятно, что в первобытные времена пищу добывали охотой – и охотились, чтобы есть. Сейчас ничего подобного не существует. Так что, в общем, мне хотелось бы, чтобы окружающие чаще включали здравый смысл.

Возвращаясь к делам музыкальным – помнишь ли суперпроект TWILIGHT OF THE GODS, в котором ты с кучей других известных деятелей метал-сцены (Frode Glesnes, Nick Barker, Patrik Lindgren, Alan Averill) играл песни BATHORY?

Конечно, помню. Кстати, ровно перед звонком тебе я разговаривал с Фроде, такое вот совпадение. Да и с остальными также общаюсь – с Аланом, Патриком… Мы в 2013-м выпустили альбом, отыграли тур и получили от всего этого массу удовольствия. Хотя и звучали не то чтоб прямо как BATHORY, а скорей в ключе хэви-металлическом. Жаль, дальше дело не пошло (мне кажется, у проекта был неплохой потенциал), но, к сожалению, у каждого были обязанности в других коллективах. Кроме того, шоу не пользовались большим успехом, люди быстро наелись, платили мало, а ездить приходилось довольно много. Так мы с Аланом сидели и думали – стоит ли продолжать это все? В результате решили проект не закрыть, но заморозить надолго. В общем, будет ли продолжение, сказать не могу. Я, к примеру, сейчас очень занят. Однако… кто знает, кто знает.

Глядя на свою музыкальную карьеру – что на настоящий момент считаешь пиковыми точками?



По моему ощущению, именно сейчас, после выхода Something Wicked Marches In, я получаю наилучшие отзывы, а также наибольшее удовлетворение от проделанной работы. И хотя, говоря о карьере, не могу не вспомнить отличные альбомы MAYHEM, в записи которых я принимал участие, все-таки есть чувство (честно, есть), что лучшее еще впереди. Как музыкант, я пришел к той точке, когда понимаю: я могу создавать музыку лучше, чем раньше, — может, не такую безумно-хаотическую, но другую, основанную на стабильности, которую я теперь ощущаю внутри себя. Я вырос как композитор с VLTIMAS – и, думаю, это и есть пиковый момент, однако наивысшие вершины еще впереди.