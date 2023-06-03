Слушаем EYE AM: очередной проект экс-участников TYPE O NEGATIVE; в этот раз с CROWBAR

Слушаем EYE AM: очередной проект экс-участников TYPE O NEGATIVE; в этот раз с CROWBARНовинки и новости
Оставшиеся без Пита «негативщики» Kenny Hickey и Johnny Kelly (в отличие от Josh Silver, который с распадом TON ушел из музыки в парамедики) ежегодно генерируют какие-то проекты, коллабы — как правило, не отходящие от привычной тропы сладж/дум/стоунер — однако так, чтобы какой-то из них невероятно взлетел, пока не случилось. Может быть, не стоит распыляться. Может, даже не мешало бы выйти за рамки. А быть может… взлетит новый! Он называется EYE AM, и помимо упомянутой пары, принимают участие Kirk Windstein (CROWBAR, DOWN, KINGDOM OF SORROW) и Todd Strange (CROWBAR, DOWN).
Kelly: «Мы всегда дружили — я знаю Кирка и Тодда, наверное, 30 лет. Мы часто пересекались, тусили, но до сих пор не представлялось возможности собраться на репетиции и поиграть вместе. На этот раз вышло. Мы встретились во Флориде пару месяцев назад, зашли на репточку, придумали песню и записали ее на следующий день. Все, готово!»
Дебютный трек называется «Dreams Always Die With The Sun», и сколько у проекта шансов на мировую славу, судите прямо сейчас.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
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Комментарии
Писюн c глазами:
Starcross:
DimaCar:
Писюн c глазами:
iмя па бацьку написал(а):
Писюн c глазами написал(а):
Рад, что в Беларуси есть еще хоть какая-то сцена! Удачи ребятам! Песня хуйня!
як твае сраннае жыцце
Именно…
iмя па бацьку:
Кабан написал(а):
Текст про неудовлетворенного мужчину и проблемы в половой жизни, можно на занятиях по психологии разбирать.
бацьку то свайго навошта сюды…
iмя па бацьку:
Писюн c глазами написал(а):
Рад, что в Беларуси есть еще хоть какая-то сцена! Удачи ребятам! Песня хуйня!
як твае сраннае жыцце…
Музыкальный критик от Бога:
Станислав Буй написал(а):
Я СТАС БУЙ Король панк рока мой новый альбом в деревне у дедушки рвет всего Оззи
Всё так. Оззи и Сабсов, конечно, можно послушать по�…
Вась:
Станислав Буй:
Я СТАС БУЙ Король панк рока мой новый альбом в деревне у дедушки рвет всего Оззи…
Станислав Буй:
Линдеманн же гей лучше альбом моей группы гнилой район заказывайте в вк…
Станислав Буй:
Станислав Буй:
коллапес:
приятно видеть что бразильская школа не ударяется во все эти ваши «мелодики» и шпарит старыми шульдинеровскими риффами, которые в силу своей одновременной техничн�…
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