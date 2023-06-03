EYE AM Feat TYPE O NEGATIVE And CROWBAR
03.06.2023

Слушаем EYE AM: очередной проект экс-участников TYPE O NEGATIVE; в этот раз с CROWBAR

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Оставшиеся без Пита «негативщики» Kenny Hickey и Johnny Kelly (в отличие от Josh Silver, который с распадом TON ушел из музыки в парамедики) ежегодно генерируют какие-то проекты, коллабы — как правило, не отходящие от привычной тропы сладж/дум/стоунер — однако так, чтобы какой-то из них невероятно взлетел, пока не случилось. Может быть, не стоит распыляться. Может, даже не мешало бы выйти за рамки. А быть может… взлетит новый! Он называется EYE AM, и помимо упомянутой пары, принимают участие Kirk Windstein (CROWBAR, DOWN, KINGDOM OF SORROW) и Todd Strange (CROWBAR, DOWN).

Kelly: «Мы всегда дружили — я знаю Кирка и Тодда, наверное, 30 лет. Мы часто пересекались, тусили, но до сих пор не представлялось возможности собраться на репетиции и поиграть вместе. На этот раз вышло. Мы встретились во Флориде пару месяцев назад, зашли на репточку, придумали песню и записали ее на следующий день. Все, готово!»

Дебютный трек называется «Dreams Always Die With The Sun», и сколько у проекта шансов на мировую славу, судите прямо сейчас.

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