CEMETERY SKYLINE
02.04.2024

Встречаем готический кладбищенский суперпроект CEMETERY SKYLINE. На вокале Mikael Stanne!

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Это могло быть первоапрельским приколом, но нет. Во всяком случае, дарк-готик-роковый проект CEMETERY SKYLINE, в котором поет Mikael Stanne, а играют Markus Vanhala (гитара; также INSOMNIUM, OMNIUM GATHERUM), Santeri Kallio (клавишные; AMORPHIS), Victor Brandt (бас-гитара; WITCHERY, ex-ENTOMBED), Vesa Ranta (барабаны; ex-SENTENCED), был анонсирован еще в феврале.

«Группа, выползшая из скандинавских бессумеречных ночей. Задуманная примерно в 2020 году с мыслью сотворить безвременную мрачную музыку с уважением к крупнейшим инфлюенсерам нашего поколения. Это нордическая коллаборация была создана с планом выразить нечто, чего не было ранее, чего ранее не делали музыканты, пришедшие в группу. Уникальная комбинация тяжелых риффов и эмоциональности, упакованная в мрачный и изобретательно-творческий контекст. Можно называть это готик-роком, дарк-роком, а можно и хэви-металом. Мы зовем это просто: Nordic Gothic».

Ну и… пора по кладбищам?

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