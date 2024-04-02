Встречаем готический кладбищенский суперпроект CEMETERY SKYLINE. На вокале Mikael Stanne!Новинки и новости
Это могло быть первоапрельским приколом, но нет. Во всяком случае, дарк-готик-роковый проект CEMETERY SKYLINE, в котором поет Mikael Stanne, а играют Markus Vanhala (гитара; также INSOMNIUM, OMNIUM GATHERUM), Santeri Kallio (клавишные; AMORPHIS), Victor Brandt (бас-гитара; WITCHERY, ex-ENTOMBED), Vesa Ranta (барабаны; ex-SENTENCED), был анонсирован еще в феврале.
«Группа, выползшая из скандинавских бессумеречных ночей. Задуманная примерно в 2020 году с мыслью сотворить безвременную мрачную музыку с уважением к крупнейшим инфлюенсерам нашего поколения. Это нордическая коллаборация была создана с планом выразить нечто, чего не было ранее, чего ранее не делали музыканты, пришедшие в группу. Уникальная комбинация тяжелых риффов и эмоциональности, упакованная в мрачный и изобретательно-творческий контекст. Можно называть это готик-роком, дарк-роком, а можно и хэви-металом. Мы зовем это просто: Nordic Gothic».
Ну и… пора по кладбищам?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
Читайте также:
- Возвращение супергруппы VLTIMAS (MORBID ANGEL, MAYHEM, CRYPTOPSY): новый сингл «Miserere»
- Неожиданный суперпроект: LIVING GATE от парней из OATHBREAKER, YOB, AMENRA, CHURCH OF RA
- Слушаем EYE AM: очередной проект экс-участников TYPE O NEGATIVE; в этот раз с CROWBAR
- Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERA
- Mikael Stanne, DARK TRANQUILLITY: «10 важных альбомов моей жизни»
- Еще одна (на этот раз тяжелая и… польская) группа от David Ellefson: DIETH
- Блэк-метал «как из 90-х» от финской супергруппы I AM THE NIGHT
- Когда мрачные парни идут в хард-н-хэви: AUDREY HORNE показали новый сингл
- Приготовьтесь, будет мрачно. Суперпроект ABSENT IN BODY от участников NEUROSIS, AMENRA и Игора Кавалера
- Дэзеры играют семидесятнический рок: проект UMBILICUS от участников CANNIBAL CORPSE, INHUMAN CONDITION и др.
Обновления
-
RAMMSTEIN обвиняют в плагиате за песню «Deutschland»
-
Попсовая фирма косметики представила корпспеинт-сет в гробу
-
Paul Mazurkiewicz из CANNIBAL CORPSE идет в стендап-комики
-
Режиссер «Ворона» не в восторге от римейка. «Brandon Lee умер, работая над ним»
-
Стоит послушать. Новый альбом NECROPHOBIC «In The Twilight Grey»
-
Marko Hietala и Tarja Turunen: снова вместе
-
«Fenriz пел чистым, чистейшим вокалом на нескольких песнях, и его креативный подход сделал их классными». DARKTHRONE выпускают новый альбом
-
Альбом марта: JUDAS PRIEST «Invincible Shield»
-
R.I.P. Blake Harrison (PIG DESTROYER, HATEBEAK)
-
Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»
Комментарии
Bronco:
У Rammstein получилось лучше. Отпопуляризировали французов, пусть радуются.…
Дед Аким:
Классно Настя пошутила, главное можно принять за правду, я тоже повелся…
Ad Noctum:
sopor666 написал(а):
Хм… Не верю. Может всё же 1-е апреля?
Ну вот, пришёл поручик и съел огурец! …
sopor666:
Eum:
песня и так посредственная, могли бы уже раммы и своих идей накидать, а не воровать…
Merzbow:
Ваши собственные идеи? Вы же продукт Laibach) откуда у вас идеи?)))…
Валерий, здравствуйте:
Юрий:
Учёные из Университета Инсбрука (Австрия) изучили современные песни и пришли к выводу, что за последние 40 лет их качество резко снизилось. Исследование об этом опуб…
Вячеслав:
Интересно судья не был в курсе про эти треки
Anne Clark — Our Darkness вышел в 1984
Benny Benassi — Love Is Gonna Sav…
Дед Аким:
Чего-то я как-то размяк и опопсел, годы никого не делают лучше, но я ещё хочу и могу
Вот шик�…
Виктор:
Раммштайн же добавил эпическое гудение в начале — потому это никакой не плагиат! Оправданы я считаю!…
40PT:
Рожа на первой картинке как бы говорит: «причём тут блэк митал?!»…
Juris:
Добавить комментарий