Три дня под мостом: фестиваль Maryland Deathfest 2022, часть третья

(Часть первая тут, вторая тут, фоторепортаж всех 3.5 дней — тут)

Субботнее выступление AUTOPSY запомнилось сразу по нескольким причинам. Во-первых, это образцово-показательный дэз-металлический олдскул, образцовый и показательный настолько, что с годами, как памятник, лишь бронзовеет и собирает все больше желающих поклониться. Во-вторых, три четвертых состава — мужики из 80-х, с истоков, и это смотрится куда более органично, чем доминировавший на фесте формат «старый конь в окружении юных пони». В-третьих, под мясистые риффы и тексты AUTOPSY прямо посреди танцпола случился секс!

Таким образом, жизненный цикл MDF ускорился и свернулся, будто змея: предложение выйти замуж, секс, смерть… Единственное, за эти дни никто, кажется, под мостом не родился… но это не точно.

В конце концов, сцены секса я лично тоже не видела — скучно стоя и завороженно наблюдая за происходящим на сцене, размышляя, что поющий барабанщик — это все-таки странно.

Подобный же опыт на следующий день повторится с NOCTURNUS AD: знаете, когда сцена большая, много музыкантов, установку они заслоняют, а еще окутывают поверху дымом — смотришь на это все, слушаешь, и хочется, как в анекдоте, вопросить: «А ты вот сейчас чем это сказал?»

Следом на сцену вышли CAVALERA — то есть Макс и Игор, которые неутомимо продолжают пилить опилки SEPULTURA и играть Beneath The Remains с Arise для всех, кто считает, что «SEPULTURA уже не та» (с). На сцене им помогают бесконечно кривлявшийся живчик Mike Leon из SOULFLY и Daniel Gonzalez из POSSESSED.

Играли хорошо, Макс был чуть живее обычного, а народ, как и ожидалось, неистовствовал.

После «кавалерийского ордена» настало время угомониться. Один из почетных гостей MDF, Thomas Gabriel Fischer, с годами поплотневший, но не потерявший фирменной раскраски на лице, привез свой TRIPTYKON, шикарное световое шоу, репетативный транс, затягивающий тем дальше, чем обильнее наслаивалась над фестивальными сценами ночь.

Что не удивительно в концепте «дед-метала» и «старых песен о главном», которые звучали вот уже третий день подряд, сетлист наполовину состоял из переаранжированных тем CELTIC FROST.

Едва прозвучали последние ноты «The Prolonging», мы галопом понеслись к площадке Power Plant Live, где уже включили свою безупречную технично-брутальную мясорубку DEEDS OF FLESH. И это просто моща! Erik Lindmark был, конечно, удивительно талантлив, этакий самородок от дэз-метала, сделавший массу всего полезного для сцены и ушедший неприемлемо рано. Понятно, что сет был посвящен ему. А играли мужики просто отменно.

На финал дня три поставили нечто менее серьезное: Schirenc Plays PUNGENT STENCH, то бишь старая известная программа, с которой Мартин, потерявший всякую любовь с Alexander Wank еще в 2007-м, продолжает с тех пор катать по городам и континентам. В таком формате я его видела на Brutal Assault, видела где-то еще — с годами мужчина поменялся внешне, но смысл остался прежним. Угар, мош, «вонючки», все при делах.

А затем пришел день четвертый. Финальный, решительный, замечательный по составу.

Сначала полуденной бодрости придали колоритные дяди из NUNSLAUGHTER, между песнями искавшие в толпе христиан и посылавшие их ко всем хренам. Из оригинального состава группы конца 80-х остался вокалист Donald ‘Don of the Dead’ Crotsley — он смотрелся гораздо старше остальных музыкантов, но при этом гораздо дурнее!

Олдовая рок-н-ролльная бесовщина, этакие андеграундные отморозки, зараза, возвращающая в метал кураж и веселье.

После выступления NUNSLAUGHTER группа NOCTURNUS AD смотрелась как компания учителей-физиков, увлеченно читающая друг другу отрывки из фантастических романов. Филигранное исполнение, интересный материал — вот только слушать такую музыку, кажется, все же лучше дома и вдумчиво. Половину сета команды составили песни из The Key, в финале почему-то прозвучал кавер на «Angel Of Disease» — жаль только, самого главного «ноктурнуса», легендарного Mike Browning из-за барабанов не было видно.

Потрясающе, шикарно, на грани нереального звучали финны DEMILICH. Группа, давно показавшая, что в дискографии главное — не количество. Группа, Nespithe которой до сих пор переворачивает внутренности техническими твистами, неординарностью композиционных решений; до сих пор, по прошествии почти трех десятков лет, удивляет и видится уникальным.

Мужики, очевидно, выступают не очень часто и держатся на сцене как-то скованно и неловко. Ну да и ладно. Играют они как боги.

Выпустившие недавно новый альбом Diabolical DESTRUCTION показали ровно то, чего ждешь от DESTRUCTION. Шмир, трэшевый забой, энергетику плюс весь тот однообразный прямолинейный долбеж, который я у них не люблю. Однако к выступлению претезнии никакой.

Совсем недавно я была на презентации IMMOLATION Acts Of God; на MDF мужики, катающие с зимы длиннющий тур, показали примерно ту же программу — и это качество, которое повторами не испортишь. Плохих альбомов у IMMOLATION нет. Плохих концертов тоже, наверное, не бывает.

А затем снова вернулся Том Уорриор, на сей раз с проектом TRIUMPH OF DEATH, исполняющим треки HELLHAMMER. Зверский он, конечно, мужик: в свои почти 59 играет два вечера в США, потом садится на самолет и, невзирая на все возможные джетлаги, рубит еще два концерта на польском Mystic Festival. Гвозди бы делать из этих людей! Или адовы молотки.

Впрочем, Том с такой любовью смотрел на бас-гитаристку группы Jamie Lee Cussigh, что, кажется, у него после Mia Wallace присутствует новый источник молодости и вдохновения.

Что касается музыки HELLHAMMER… ну, интересно все это разве что как артефакт. Примитивно, простенько, панково — да, для начала 80-х они были, безусловно, круты. Сейчас же это все нужно разве только в роли музея на выезде.

HYPOCRISY, завершившие выступлением в Балтиморе американский тур, вернувшиеся с новым альбомом Worship, с новым составом, будто бы подзарядившие за годы внутренние батарейки, реанимировавшие кучу старья вроде «Pleasure of Molestation / Osculum Obscenum / Penetralia», устроили тотальный крышеснос, даже с учетом того, сколько отличных сетов и отличных команд довелось прослушать до них в эти дни. Чумовая экстремальная программа; нестихающие хороводы и стейдждайвинг — накал страстей был такой, что, казалось, замер весь Балтимор и весь мир решил подождать, пока танцпол в сияющих зеленых лучах допляшет и доколбасится под мостом под «Roswell 47».

Однако это еще было не все — и, финализируя действо инфернальными риффами, ритмами и рычаниями в ночи, появились DEICIDE — со спецпрограммой Legion (сет один) и набором проверенной классики разных времен (сет два): «Once Upon The Cross», «When Satan Rules His World», «Scars Of The Crucifix», «Sacrificial Suicide», «Dead By Dawn» и пр., подтверждая, что если дьявол существует, то вот же он уже здесь.

Глен Бентон — это, без шуток, Зло, и то, что в исполнении других коллективов могло спровоцировать стеб или выглядеть некой сатирой, у DEICIDE всякий раз пробирает до позвоночника, и если этот бородатый мужик орет: «Dead By Dawn! Dead By Dawn! Dead By Dawn!» — то, ей-богу, завтра точно кое-кто не проснется.

DEICIDE — глыба, уникумы, убедительные на 666%, впечатляющие настолько, что когда даже с аналогичной программой команда приедет с концертом поближе, я его не пропущу.

Что же до Maryland Deathfest… жаль, если все это и вправду закончится. Но ужасно круто, что было!

P.S. Сборный видосик от Shakal.today

