maryland deathfest
05.06.2022

Три дня под мостом: фестиваль Maryland Deathfest 2022, часть третья

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(Часть первая тут, вторая тут, фоторепортаж всех 3.5 дней — тут)

Субботнее выступление AUTOPSY запомнилось сразу по нескольким причинам. Во-первых, это образцово-показательный дэз-металлический олдскул, образцовый и показательный настолько, что с годами, как памятник, лишь бронзовеет и собирает все больше желающих поклониться. Во-вторых, три четвертых состава — мужики из 80-х, с истоков, и это смотрится куда более органично, чем доминировавший на фесте формат «старый конь в окружении юных пони». В-третьих, под мясистые риффы и тексты AUTOPSY прямо посреди танцпола случился секс!

maryland deathfest

AUTOPSY

Таким образом, жизненный цикл MDF ускорился и свернулся, будто змея: предложение выйти замуж, секс, смерть… Единственное, за эти дни никто, кажется, под мостом не родился… но это не точно.

В конце концов, сцены секса я лично тоже не видела — скучно стоя и завороженно наблюдая за происходящим на сцене, размышляя, что поющий барабанщик — это все-таки странно.

Подобный же опыт на следующий день повторится с NOCTURNUS AD: знаете, когда сцена большая, много музыкантов, установку они заслоняют, а еще окутывают поверху дымом — смотришь на это все, слушаешь, и хочется, как в анекдоте, вопросить: «А ты вот сейчас чем это сказал?»

maryland deathfest

AUTOPSY

Следом на сцену вышли CAVALERA — то есть Макс и Игор, которые неутомимо продолжают пилить опилки SEPULTURA и играть Beneath The Remains с Arise для всех, кто считает, что «SEPULTURA уже не та» (с). На сцене им помогают бесконечно кривлявшийся живчик Mike Leon из SOULFLY и Daniel Gonzalez из POSSESSED.

maryland deathfest

CAVALERA

Играли хорошо, Макс был чуть живее обычного, а народ, как и ожидалось, неистовствовал.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

После «кавалерийского ордена» настало время угомониться. Один из почетных гостей MDF, Thomas Gabriel Fischer, с годами поплотневший, но не потерявший фирменной раскраски на лице, привез свой TRIPTYKON, шикарное световое шоу, репетативный транс, затягивающий тем дальше, чем обильнее наслаивалась над фестивальными сценами ночь.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Что не удивительно в концепте «дед-метала» и «старых песен о главном», которые звучали вот уже третий день подряд, сетлист наполовину состоял из переаранжированных тем CELTIC FROST.

maryland deathfest

TRIPTYKON

maryland deathfest

TRIPTYKON

Едва прозвучали последние ноты «The Prolonging», мы галопом понеслись к площадке Power Plant Live, где уже включили свою безупречную технично-брутальную мясорубку DEEDS OF FLESH. И это просто моща! Erik Lindmark был, конечно, удивительно талантлив, этакий самородок от дэз-метала, сделавший массу всего полезного для сцены и ушедший неприемлемо рано. Понятно, что сет был посвящен ему. А играли мужики просто отменно.

maryland deathfest

DEEDS OF FLESH

На финал дня три поставили нечто менее серьезное: Schirenc Plays PUNGENT STENCH, то бишь старая известная программа, с которой Мартин, потерявший всякую любовь с Alexander Wank еще в 2007-м, продолжает с тех пор катать по городам и континентам. В таком формате я его видела на Brutal Assault, видела где-то еще — с годами мужчина поменялся внешне, но смысл остался прежним. Угар, мош, «вонючки», все при делах.

maryland deathfest

Schirenc Plays PUNGENT STENCH

maryland deathfest

Schirenc Plays PUNGENT STENCH

А затем пришел день четвертый. Финальный, решительный, замечательный по составу.

maryland deathfest

Сначала полуденной бодрости придали колоритные дяди из NUNSLAUGHTER, между песнями искавшие в толпе христиан и посылавшие их ко всем хренам. Из оригинального состава группы конца 80-х остался вокалист Donald ‘Don of the Dead’ Crotsley — он смотрелся гораздо старше остальных музыкантов, но при этом гораздо дурнее!

maryland deathfest

NUNSLAUGHTER

maryland deathfest

NUNSLAUGHTER

Олдовая рок-н-ролльная бесовщина, этакие андеграундные отморозки, зараза, возвращающая в метал кураж и веселье.

NUNSLAUGHTER deathfest

После выступления NUNSLAUGHTER группа NOCTURNUS AD смотрелась как компания учителей-физиков, увлеченно читающая друг другу отрывки из фантастических романов. Филигранное исполнение, интересный материал — вот только слушать такую музыку, кажется, все же лучше дома и вдумчиво. Половину сета команды составили песни из The Key, в финале почему-то прозвучал кавер на «Angel Of Disease» — жаль только, самого главного «ноктурнуса», легендарного Mike Browning из-за барабанов не было видно.

maryland deathfest

NOCTURNUS AD

Потрясающе, шикарно, на грани нереального звучали финны DEMILICH. Группа, давно показавшая, что в дискографии главное — не количество. Группа, Nespithe которой до сих пор переворачивает внутренности техническими твистами, неординарностью композиционных решений; до сих пор, по прошествии почти трех десятков лет, удивляет и видится уникальным.

maryland deathfest

DEMILICH

Мужики, очевидно, выступают не очень часто и держатся на сцене как-то скованно и неловко. Ну да и ладно. Играют они как боги.

maryland deathfest

Выпустившие недавно новый альбом Diabolical DESTRUCTION показали ровно то, чего ждешь от DESTRUCTION. Шмир, трэшевый забой, энергетику плюс весь тот однообразный прямолинейный долбеж, который я у них не люблю. Однако к выступлению претезнии никакой.

maryland deathfest

DESTRUCTION

Совсем недавно я была на презентации IMMOLATION Acts Of God; на MDF мужики, катающие с зимы длиннющий тур, показали примерно ту же программу — и это качество, которое повторами не испортишь. Плохих альбомов у IMMOLATION нет. Плохих концертов тоже, наверное, не бывает.

maryland deathfest

IMMOLATION

А затем снова вернулся Том Уорриор, на сей раз с проектом TRIUMPH OF DEATH, исполняющим треки HELLHAMMER. Зверский он, конечно, мужик: в свои почти 59 играет два вечера в США, потом садится на самолет и, невзирая на все возможные джетлаги, рубит еще два концерта на польском Mystic Festival. Гвозди бы делать из этих людей! Или адовы молотки.

maryland deathfest

TRIUMPH OF DEATH

Впрочем, Том с такой любовью смотрел на бас-гитаристку группы Jamie Lee Cussigh, что, кажется, у него после Mia Wallace присутствует новый источник молодости и вдохновения.

maryland deathfest

Jamie Lee Cussigh

Что касается музыки HELLHAMMER… ну, интересно все это разве что как артефакт. Примитивно, простенько, панково — да, для начала 80-х они были, безусловно, круты. Сейчас же это все нужно разве только в роли музея на выезде.

maryland deathfest

HYPOCRISY

HYPOCRISY, завершившие выступлением в Балтиморе американский тур, вернувшиеся с новым альбомом Worship, с новым составом, будто бы подзарядившие за годы внутренние батарейки, реанимировавшие кучу старья вроде «Pleasure of Molestation / Osculum Obscenum / Penetralia», устроили тотальный крышеснос, даже с учетом того, сколько отличных сетов и отличных команд довелось прослушать до них в эти дни. Чумовая экстремальная программа; нестихающие хороводы и стейдждайвинг — накал страстей был такой, что, казалось, замер весь Балтимор и весь мир решил подождать, пока танцпол в сияющих зеленых лучах допляшет и доколбасится под мостом под «Roswell 47».

maryland deathfest

HYPOCRISY

Однако это еще было не все — и, финализируя действо инфернальными риффами, ритмами и рычаниями в ночи, появились DEICIDE — со спецпрограммой Legion (сет один) и набором проверенной классики разных времен (сет два): «Once Upon The Cross», «When Satan Rules His World», «Scars Of The Crucifix», «Sacrificial Suicide», «Dead By Dawn» и пр., подтверждая, что если дьявол существует, то вот же он уже здесь.

maryland deathfest

DEICIDE

Глен Бентон — это, без шуток, Зло, и то, что в исполнении других коллективов могло спровоцировать стеб или выглядеть некой сатирой, у DEICIDE всякий раз пробирает до позвоночника, и если этот бородатый мужик орет: «Dead By Dawn! Dead By Dawn! Dead By Dawn!» — то, ей-богу, завтра точно кое-кто не проснется.

DEICIDE — глыба, уникумы, убедительные на 666%, впечатляющие настолько, что когда даже с аналогичной программой команда приедет с концертом поближе, я его не пропущу.

Что же до Maryland Deathfest… жаль, если все это и вправду закончится. Но ужасно круто, что было!

P.S. Сборный видосик от Shakal.today

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5 комментариев

  • HNKNTNH написал(а):

    Классный репортаж! Спасибо, Анастасия!

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  • Merzbow написал(а):

    странно конечно видеть Autopsy. Крис с пеной у рта вещал, что не будет никаких Autopsy, слушайте Abscess. И вообще с Эриком мы поругались… а теперь нет Abscess, есть Autopsy. Балабол обыкновенный, как и некоторые другие личности которые тоже утверждают, что ни за какие деньги не будет реунионов.

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  • Anastasiya написал(а):

    HNKNTNH написал(а):
    Классный репортаж! Спасибо, Анастасия!

    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif
    Да, кстати, забыла написать про охрану сцен. Когда начинался лютый стейдждайвинг и народ норовил перелететь через заграждения, улыбающиеся (!) парни брали их под руки и опускали на землю. В жару заботливо поливали первые ряды водичкой. А когда кто-то засыпал, подходили и интересовались, все ли ок, не нужна ли какая помощь. Просто в шоке от вежливости — при том, что они четыре дня стояли на ногах, на солнце и под дождем, и иногда принимали тушки килограмм по 100, которые летели одна за другой в произвольных конфигурациях рук, ног, голов и поп.

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  • zzz написал(а):

    Ну блин, я все таки когда нибудь таки попаду на Pungent stenchhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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  • Merzbow написал(а):

    Настя! В двух словах- из за чего весь сыр бор насчёт Ванка и Ширенка. Всё никак не пойму что они там так не поделили? Реально бесит, когда вот так вот уходят люди и потом в интервью увиливают от прямого вопроса — ‘почему разошлись?’.

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