Нью-йоркский чернобыльский блэк. KHANDRA, IMPERIAL TRIUMPHANT в Минске

Не многое, в общем, предвещало, что вечер, начавшись с белорусской «хандры», закончится выносом мозга межконтинентального масштаба и очагом поражения размером с какой-нибудь Фаниполь. К финалу часового (всего лишь!) выступления американцев IMPERIAL TRIUMPHANT трудно было установить точный момент, когда душу и разум разнесло на кровавые атомы, расплавило и вписало в пресловутое фото черной дыры. Одно известно доподлинно: прежним после этого ты уже быть не можешь. Потому что, возможно, даже не вспомнишь, что раньше. Включая выступление KHANDRA.

Нет, к белорусским дебютантам вопросов, в общем-то, никаких (чутка смазан был звук гитары, но это мелочи): квартет отыграл весь свой имеющийся материал четко, по-мужски жестко (дэзовое воспитание все-таки сказывается) и выразительно. Выглядели они также солидно: тематический грим, заунывный синий свет, безо всякой скованности… хорошо! Но, с другой стороны, и не более того. Блэк себе, в общем, и блэк — аккуратно, ровно исполненный, чуть менее атмосферный, чем в записи. На фоне ожесточенной феерии IMPERIAL TRIUMPHANT ощущения от «хандры» быстро выветрились — хотя, по правде, мало кто выдюжит выстоять рядом на одинаковом уровне.

От американцев я, признаться, многого не ждала. Слушать в записи IMPERIAL TRIUMPHANT всегда как-то трудно: своей авангардностью, странностью, антиформатностью они не вписываются в повседневность. Как, где воспринимать Vile Luxury или Abyssal Gods? На работе, в поездке, во время варки борща, в ночном броске по заброшкам? Последнее, возможно, и да. Но концерт все поставил на место. IMPERIAL TRIUMPHANT надо видеть. Погрузиться во всю их нервозную, контрастную плотную жижу, вдохнуть наркоманскую джазовую духоту, очуметь под истеричным стуком железных колес — и… не знаю. Понять что-то о городе, в котором никогда не был. Понять о себе. Может быть.

Милые, интеллигентные, по-американски улыбчивые в жизни ребята, а также вполне себе жизнерадостные, невзирая на 23-часовой перелет и различные засады в пути, на сцене IM появляются в золотых масках, черных балахонах с хитрыми воротниками (под которым вокалист может издавать свои истошные звуки и хрипы), за скрещенными световыми мечами, в отблесках гибельной зари, и, приняв атональный мотив, вбросив на танцпол толику токсичной шизофрении, начинают дьявольский чес, сопровождаемый урбанистическим лязгом, голосами из ниоткуда, а также утробным гулом пробуждающихся под разгоряченным асфальтом бегемотов и левиафанов.

Страшная, до дрожи в лодыжках, чумная, интенсивная музыка, меняющая темп и настроение со скоростью ночного такси, заблудшего в мегаполисе, забирающая тебя целиком, топящая в грязь виртуозными пальцами, завывающая «чернобыльским блюзом» и гипнотизирующая разум, словно небоскребы Гоморры.

Описывать тут бесполезно — равно как и пытаться воссоздать атмосферу IMPERIAL TRIUMPHANT, прослушивая альбомы в наушниках. Так что, учитывая, что европейский тур лишь начался, посоветую только одно: зацените. Попробуйте. Блюда таких изысков подают здесь довольно нечасто — так что экспорт стоит усилий на все свои сто.

Фоторепортаж смотрим здесь!