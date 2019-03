Урбанистический дикий нью-йоркский блэк. Три вещи, которые надо знать о группе IMPERIAL TRIUMPHANT

Среди разноплановой массы концертов этой весной стоит рассказать об одном, что, представляя группу, не слишком раскрученную в наших краях, все-таки интригует. 10 апреля при поддержке KHANDRA (что само по себе эксклюзив, первый выход команды на сцену) в «Брюгге» приедут американцы IMPERIAL TRIUMPHANT — причем не просто американцы, а, как подчеркивает их творчество, нью-йоркцы, задавшиеся целью воплотить родной город в образах, психотипах и звуках, смешав урбанистический тлен с блэком и авангардным джазом прокуренных баров. Я еще не бывала в Нью-Йорке, поэтому трудно сказать, насколько барочно-странный, плотный, наркотически-диссонантный саунд IMPERIAL TRIUMPHANT соответствует восприятию города со стороны. Но уж изнутри они, чувствуется, знают о многом.

1. IMPERIAL TRIUMPHANT образовались в 2005 году, начав с характерной бласфемии, язычества и гимнов антихристианскому богоборчеству. Но позже нашли для себя и звук, и призвание. Городские трущобы. Фантастические небоскребы и нищета. Духовная ли? В 2018 году группа выпустила свой третий, самый цельный, роскошный по звучанию и почти не определимый стилистически альбом Vile Luxury.

Pulled apart and built again

Gears will turn

Indifferent to the earth

Live to work

Work sets you free…

(«The Filth»)

Любопытным моментом на чернено-неоновом фоне выделяется «Чернобыльский блюз» (на русском! — сказываются корни гитариста/вокалиста группы Zachary «Ilya» Ezrin), затесавшийся в Город Греха как напоминание, что все может стать еще хуже.

2. В коллективе три человека, основатель и единственный постоянный участник — Zachary «Ilya» Ezrin. Все музыканты имеют академическое музыкальное образование. Возможно, именно поэтому, несмотря на авангардно-экспериментальные статусы, материалу группы чужд хаос: аранжировки тщательно выстроены, спроективаны, словно улицы сумрачного мегаполиса.

3. Золотые маски для группы — часть сценического ритуала. «Технически все, что вы надеваете во время выступления, даже если это грязная майка, джинсы и кеды, является костюмом, и в любом случае это некое заявление, — говорит Илья. — Мы хотели найти что-то, что бы отражало музыку и эстетику группы. Маски прижились совершенно естественно. Их специально разработали для IMPERIAL TRIUMPHANT, они призваны раззадорить любопытство аудитории и вовлечь присутствующих в наш мир. Каждый человек на концерте должен чувствовать себя «заинтересованным и испуганным», как говорил персонаж Тома Круза Уильям Харфорд в фильме «С широко закрытыми глазами».

Посмотрим?