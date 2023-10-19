Самый странный кавер METALLICA на свете: IMPERIAL TRIUMPHANT играют «Motorbreath»Блог
С большим интересом слежу за странным творчеством нью-йоркского IMPERIAL TRIUMPHANT, как студийным, так и концертным: исходя из опыта, ты вроде бы примерно знаешь, чего ожидать, однако по факту снова и снова, не разбирая очертаний, ныряешь в этот темный водоворот, расходящийся нефтяно-радужными кругами джемующего саксофона, и все… пропал. Они снова сбивают с толку и, как ожидаемая ловкая подножка, с ног.
В этом году трио развлекает публику каверами: четырехсерийный сериал, выпускающий сюжеты с промежутком в месяц, — чтобы, вероятно, было время попривыкнуть и отойти. У них была «Jacob’s Ladder» RUSH, была «A Night In Tunisia» джазмена Dizzy Gillespie, был «Paranoid Android» RADIOHEAD, ну и к финалу дело дошло до классики METALLICA «Motorbreath» — в кавере на которую оригинал просматривается только отчасти. Но… интересно!
«Как и любая метал-группа, мы выросли на METALLICA: только дурачок будет думать, что это не так. Отматывая множество миль по Северному полушарию, мы бесконечно слушали великолепные вещи 80-х и 90-х, так что, конечно, не могли не воздать должное, отыграв и выпустив ностальгический кавер. Включайте его погромче, ибо МЕТАЛ — это закон!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 241
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Самый странный кавер METALLICA на свете: IMPERIAL TRIUMPHANT играют «Motorbreath»
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Цитата. Erik Turner, WARRANT: «Мы вообще по-другому себя вели в 80-х по сравнению с нынешними рокерами: угорали нон-стопом»
Комментарии
Афраил:
у них есть прекрасный кавер на паранойд андройд радиохэда, недавний
рекомендую…
Alex Warrior (Sodom):
Уфф!!! Ну хорошо хоть в прошлой жизни…брр причудится же такое:0)…
Alex Warrior (Sodom):
Зануда написал(а):
Где-то рядом дрочит Дед Аким
Zanuda, dead Akim master station???…
Alex Warrior (Sodom):
Дед Аким:
Зануда написал(а):
Где-то рядом дрочит Дед Аким
Я бы тебе мудаку сказал что-то нехорошое, но напрямую твоего телефона или почты у меня нет, а через сайт неудо…
Писюн с глазами:
Зануда написал(а):
Где-то рядом дрочит Дед Аким
И такой: «А! Хто здесь!?»…
Тоторо:
Вы меня извините, но она уже как ворона каркает а не поет. Как раньше.…
Зануда:
m8ng8l:
Другой Александр:
Стопхохолципсо написал(а):
Даже сюда укро ципсо влезло, поддонки! 1)конечно, если он стал не выгоден западным марионеточным властям, то из него делают черную ов…
Metaller555:
Брюс Дикинсон — один из самых адекватных и умных людей на мировой музыкальной сцене. Всегда с удовольствием читаю то, что он говорит в своих интервью. Реально крутой…
Стопхохолципсо:
Даже сюда укро ципсо влезло, поддонки! 1)конечно, если он стал не выгоден западным марионеточным властям, то из него делают черную овцу. 2)не надо подменивать понятия …
Другой Александр:
Hasard — Malivore
Симфоблэк
https://i-voidhangerrecords.bandcamp.com/album/malivore…
у них есть прекрасный кавер на паранойд андройд радиохэда, недавний
рекомендую