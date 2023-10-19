Самый странный кавер METALLICA на свете: IMPERIAL TRIUMPHANT играют «Motorbreath»

С большим интересом слежу за странным творчеством нью-йоркского IMPERIAL TRIUMPHANT, как студийным, так и концертным: исходя из опыта, ты вроде бы примерно знаешь, чего ожидать, однако по факту снова и снова, не разбирая очертаний, ныряешь в этот темный водоворот, расходящийся нефтяно-радужными кругами джемующего саксофона, и все… пропал. Они снова сбивают с толку и, как ожидаемая ловкая подножка, с ног.

В этом году трио развлекает публику каверами: четырехсерийный сериал, выпускающий сюжеты с промежутком в месяц, — чтобы, вероятно, было время попривыкнуть и отойти. У них была «Jacob’s Ladder» RUSH, была «A Night In Tunisia» джазмена Dizzy Gillespie, был «Paranoid Android» RADIOHEAD, ну и к финалу дело дошло до классики METALLICA «Motorbreath» — в кавере на которую оригинал просматривается только отчасти. Но… интересно!

«Как и любая метал-группа, мы выросли на METALLICA: только дурачок будет думать, что это не так. Отматывая множество миль по Северному полушарию, мы бесконечно слушали великолепные вещи 80-х и 90-х, так что, конечно, не могли не воздать должное, отыграв и выпустив ностальгический кавер. Включайте его погромче, ибо МЕТАЛ — это закон!»

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