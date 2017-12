Печаль-хандра. И один из самых эффектных белорусских метал-релизов года

Плавно продолжаем подведение итогов (наблюдая в полугодичной голосовалке битву титанов: SEPTICFLESH vs. CANNIBAL CORPSE vs. PARADISE LOST). Чуть позже будет топ релизов белорусской метал-сцены. Но поскольку речь в нем обычно идет о лонгплеях, EP KHANDRA All Is Of No Avail выносим отдельно. Отдельной графой. И впечатляющей заявкой на успех!

Информации о проекте, в общем, немного: есть только музыка и несколько фотографий, на которых внимательный глаз разглядит пассажиров из RELICS OF HUMANITY и ESSENCE OF DATUM. Ну да, в общем, возможно, этого и достаточно? Остальное скажут сумрачно-ледяные мелодии, продолжающие ковырять душу острозаточенными иголками много часов спустя, как выключишь «миник».

Группу недаром соотносят с поляками MGŁA: музыка KHANDRA с точно такой же интенсивной достоверностью упаковывает старый недобрый кондовый блэк в современность оберток, виртуозно поддерживая выверенный по звуку изящнотканый шатер атмосфер, однако же не норовя при этом скатываться в сопли прогрессивные, но слегка поднадоевшие шугейзы и иже. И да. Для дебюта это все очень внушает.