На лютом позитиве! PLEMЯ, АДАРВIРОГ, MIDGARD, OMUT, RE1IKT, FORODWAITH в «Репаблике»

Последнее бурное событие этой зимы — ежегодный «Люты Фэст» лишил субботу томности и, начавшись в половину пятого, до позднего вечера веселил, будоражил, поднимал в пляс собравшихся в «Репаблике». Людей пришло прилично; обширная рекламная кампания, которую развернули организаторы (информация о мероприятии была даже в разделе «Культура» на национальном телеканале), оправдала замах на большую площадку. Что, в пику слабому выхлопу недавнего «Зважай феста», подтвердило старую добрую истину: не будь мудаком будь проще, и люди потянутся.

Состав также оказался удачным. Не скажу, что мне понравились все (MIDGARD из Украины, при всем уважении, выдали какую-то невразумительную солянку, звучавшую как набор фолк-метал каверов на трэш и мелодэзовые команды, а также нечто вроде тяжелых частушек) — однако надо отдать должное: выкладывались «лютые» участники так, как будто от этого шоу, сегодня, зависит их дальнейшая жизнь, и слабых, вялых сетов на фесте не было вовсе. Плюс отличный свет и, с большего, приличный звук.

Общее настроение также оказалось под стать: даже на шестом часу вечеринки, под — собственно, и инициировавших это действо — АДАРВIРОГ народ на танцполе продолжал задорно меситься, водить экстремальные хороводы и, раздевшись по пояс, бросаться в гущу слэма на встрече с «Паном Манэлігом».

АДАРВIРОГ, колоритная толпа на сцене, с кучей инструментария, преданиями и мифами разных лет, ролевыми историями, гиперобщительными музыкантами, подарившими в перерывах между песнями благодарному залу толику баянных анекдотов, — это не то чтобы даже музыка, стройные песни в рядок одна за другой. Это одновременно и маленький спектакль, и капустник, импровизация и бесконечный диалог со слушателем. В общем, захватывающе.

Весьма добротно работали с публикой и FORODWAITH, привезшие в Минск презентацию нового альбома и нового вокалиста — с манерой исполнения более гибкой и динамичной, нежели гроулингование, к которому привыкаешь по записям. Играли слаженно, солидно и мощно, не раз и не два поднимая в памяти «инфлэймовские» реминисценции. А потом посреди сета внезапно плеснули со сцены мимими-ушатом: барабанщик Денис Крутик, вытащив из зала свою подругу, сделал ей предложение. (Чуть позже, обгоняя валентиновы стрелы, нечто подобное замутит и вокалер АДАРВIРОГ. Прям ЗАГС, а не метал!)

Очевидно, не найдя поводов для женитьбы, PLEMЯ просто отыграли привычный свой сет — ну, насколько в принципе быть может привычна настолько живописная и неординарная по стилю команда. Танцевали девушки «Ketri». Танцевали, разбавляя перерывы на отстройку, бойкие народные заводилы из «1410». Танцевала под RE1IKT мистически разрисованная пара из студии «Nebula». Танцевали, как умели, в меру трезвые и нетрезвые люди на первом и втором этажах, замерев, пожалуй, лишь один раз за вечер. Когда вышли RE1IKT и, в тенях мелькающих по экрану облаков, в потусторонних пронзительных звуках и вспышках прожекторов, обрушили на головы собравшихся разверзшийся космос, ослепив, обездвижив и, горгоной, обратив во внимательный камень.

Настроиться на эту группу, существующую вне жанровых рамок и с одинаковой легкостью (читай: трудом) вписывающуюся на рОковые и метал-мероприятия, после бодрящих десны FORODWAITH, конечно, было непросто. Но когда магия подействовала, под «Хадзіла галота» и «Ой рана на Івана», когда сошлись стрелки и благодатный паралич сковал зал, под них, почти внеземных, хотелось лишь одного: сжать руками часы, не пускать время дальше, отменить все дэдлайны и продолжать это слушать. Потому что волшебства не бывает излишне.

Ну и вторая группа, оставившая за вечер ярчайшее впечатление: OMUT, в водоворот которого, повинуясь широкому русалочьему голосу Эльвиры, народ с удовольствием занырнул с потрохами и, поддаваясь сплетению мелодий, бойких вокалов и инструментов (единственное, на этот раз практически не был слышен боян), ритмично скакал на танцполе, пойманный на крючок восхитительным напором, харизмой и энергетикой группы. OMUT всегда выступают отлично — но, есть мнение, в этот вечер они переплюнули даже себя.

Иными словами, все вышло люто. Еще раз спасибо организаторам за организованность (продумано было все до мелочей: расписание, конкурсы, заполнение обязательных пауз, даже именные бэджики для репортеров и фотографов), группам за угар и эмоции, публике за атмосферу. И… до следующего года! Но сначала — много-много красивых фото.