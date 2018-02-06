Метал-альбомы белорусской сцены второго полугодия 2017, часть вторая

После перерыва на концертный забег выходного дня — продолжение темы. В первой части речь шла про альбомы АДАРВІРОГ Край паданняў, HOK-KEY Kalasy Pad Siarpom, DWELLSTORM BORNED Manifestation Of Fractal Reflections, FORODWAITH The One, SODOMIC BAPTISM Black Fire Pandemonium и DESOLATE HEAVEN Пепел. Поехали дальше!

Молат белорусский альбом года Woe Unto Me Plemя Nihilist Longa Morte DEgITx 7. PLEMЯ Enūma Eliš

Самая яркая, колоритная, визуально узнаваемая группа, когда-либо появлявшаяся на сцене РБ. С необычной же музыкальной идеей: метал-кач здесь миксуется с горячими ритуально-этническими мотивами; рев перемежается со звуками флейт и африканских барабанов, а слэм и отрыв обращаются плясками у костра среди лесной глуши. Как минимум, нестандартно. Однако звук на записи, как мне кажется, мог бы быть плотней, выразительней и сочнее.

Прослушать альбом можно на официальном сайте команды.

Молат белорусский альбом года Woe Unto Me Plemя Nihilist Longa Morte DEgITx 8. WOE UNTO ME Among The Lightened Skies The Voidness Flashed

Для тех, кто сетовал на засилье групп похожей стилистики, — наконец нечто иное. И для Беларуси исключительно редкое. Драматичный дэз-дум. Два часа сумрачного декаданса в антураже осенних блеклых красок. Две бесконечные жизни в подземелье гибельной красоты и отчаяния. С акустическими меланхолическими проблесками, чистыми вокалами и значительно более разнообразным, эмоционально и музыкально разнородным материалом по сравнению с дебютником — что для части слушателей явилось сюрпризом приятным. Однако тем, кто упрямо жаждал продолжения первого альбома, пришлось не по вкусу. Но тут уже дело исключительно субъективное — по части реализации к Among The Lightened Skies The Voidness Flashed придраться решительно не к чему.

Молат белорусский альбом года Woe Unto Me Plemя Nihilist Longa Morte DEgITx 9. LONGA MORTE Zvezdopad

И снова дум! На этот раз — ортодоксальный в своей депрессивности, минималистично-замогильный, застрявший в вечно-сером ледяном декабре. Уже четвертый полнофоматник one-man проекта из города Березовка. Глуховатый звук, скупые клавиши, гитарная ипохондрия, гроул. Очень загонный, мрачный, грустный релиз. Безысходность как она есть.

Молат белорусский альбом года Woe Unto Me Plemя Nihilist Longa Morte DEgITx 10. DEgITx Red Flower

«DEgITx — белорусский композитор и программист, делающий музыку в жанре sid metal (смесь чиптюновой музыки с металом). Также музыка касается других жанров электронной, рок, метал и фолковской тематики». Red Flower — четвертый альбом этого проекта, и, как и в случае с Forest Spirits 2016 года, при его прослушивании не покидает ощущение сказочной «игрушечности» и саундтрековости. За что, собственно, Алексея любят разные коллабораторы — хотя и как самостоятельное произведение, под настроение альбом слушается с большим удовольствием.

Молат белорусский альбом года Woe Unto Me Plemя Nihilist Longa Morte DEgITx 11. МОЛАТ Bielarus Na Varcie

Неоднозначный коллектив, принявший с 2003 году запыленное RAC-знамя APRAXIA. Шестой альбом Bielarus Na Varcie представляет собой современную метал-реконструкцию патриотических песен Беларуси середины ХХ века. (Название релиза также исторически обусловлено: так назывался белорусскоязычный журнал, который выходил с 1943 по 1944 годы в оккупированном Минске.)

Молат белорусский альбом года Woe Unto Me Plemя Nihilist Longa Morte DEgITx 12. NIHILIST Dogmat

Очень крутая, нестандартно мыслящая, творчески смелая (временами — почти до хулиганства) и, к сожалению, пока недооцененная публикой прогрессив-дэзово-экспериментальная группа из Минска. Dogmat — дебютный альбом, который можно рассматривать как высокий старт мощного и неординарного коллектива.

, рубрика(и): Блог

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