Метал-альбомы белорусской сцены второго полугодия 2017, часть вторая

После перерыва на концертный забег выходного дня — продолжение темы. В первой части речь шла про альбомы АДАРВІРОГ Край паданняў, HOK-KEY Kalasy Pad Siarpom, DWELLSTORM BORNED Manifestation Of Fractal Reflections, FORODWAITH The One, SODOMIC BAPTISM Black Fire Pandemonium и DESOLATE HEAVEN Пепел. Поехали дальше!

7. PLEMЯ Enūma Eliš

Самая яркая, колоритная, визуально узнаваемая группа, когда-либо появлявшаяся на сцене РБ. С необычной же музыкальной идеей: метал-кач здесь миксуется с горячими ритуально-этническими мотивами; рев перемежается со звуками флейт и африканских барабанов, а слэм и отрыв обращаются плясками у костра среди лесной глуши. Как минимум, нестандартно. Однако звук на записи, как мне кажется, мог бы быть плотней, выразительней и сочнее.

Прослушать альбом можно на официальном сайте команды.

8. WOE UNTO ME Among The Lightened Skies The Voidness Flashed

Для тех, кто сетовал на засилье групп похожей стилистики, — наконец нечто иное. И для Беларуси исключительно редкое. Драматичный дэз-дум. Два часа сумрачного декаданса в антураже осенних блеклых красок. Две бесконечные жизни в подземелье гибельной красоты и отчаяния. С акустическими меланхолическими проблесками, чистыми вокалами и значительно более разнообразным, эмоционально и музыкально разнородным материалом по сравнению с дебютником — что для части слушателей явилось сюрпризом приятным. Однако тем, кто упрямо жаждал продолжения первого альбома, пришлось не по вкусу. Но тут уже дело исключительно субъективное — по части реализации к Among The Lightened Skies The Voidness Flashed придраться решительно не к чему.

Among The Lightened Skies The Voidness Flashed by Woe Unto Me

9. LONGA MORTE Zvezdopad

И снова дум! На этот раз — ортодоксальный в своей депрессивности, минималистично-замогильный, застрявший в вечно-сером ледяном декабре. Уже четвертый полнофоматник one-man проекта из города Березовка. Глуховатый звук, скупые клавиши, гитарная ипохондрия, гроул. Очень загонный, мрачный, грустный релиз. Безысходность как она есть.

10. DEgITx Red Flower

«DEgITx — белорусский композитор и программист, делающий музыку в жанре sid metal (смесь чиптюновой музыки с металом). Также музыка касается других жанров электронной, рок, метал и фолковской тематики». Red Flower — четвертый альбом этого проекта, и, как и в случае с Forest Spirits 2016 года, при его прослушивании не покидает ощущение сказочной «игрушечности» и саундтрековости. За что, собственно, Алексея любят разные коллабораторы — хотя и как самостоятельное произведение, под настроение альбом слушается с большим удовольствием.

Red Flower by DEgITx

11. МОЛАТ Bielarus Na Varcie

Неоднозначный коллектив, принявший с 2003 году запыленное RAC-знамя APRAXIA. Шестой альбом Bielarus Na Varcie представляет собой современную метал-реконструкцию патриотических песен Беларуси середины ХХ века. (Название релиза также исторически обусловлено: так назывался белорусскоязычный журнал, который выходил с 1943 по 1944 годы в оккупированном Минске.)

12. NIHILIST Dogmat

Очень крутая, нестандартно мыслящая, творчески смелая (временами — почти до хулиганства) и, к сожалению, пока недооцененная публикой прогрессив-дэзово-экспериментальная группа из Минска. Dogmat — дебютный альбом, который можно рассматривать как высокий старт мощного и неординарного коллектива.