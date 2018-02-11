Фото: «Люты фэст» 2018

Последнее бурное событие этой зимы - ежегодный "Люты Фэст" лишил субботу томности и, начавшись в половину пятого, до позднего вечера веселил, будоражил, поднимал в пляс собравшихся в "Репаблике". Людей пришло прилично; обширная...