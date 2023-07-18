АДАРВІРОГ переходит на темную сторону. Еще немного беларуской музыки вне Беларуси

Не.Контрабас на барабан не похож.Он типа арфы,тольк…

Фанат Ничего:

Vivaldi Death:

Дед Аким написал(а):

две скрипки и контрабас огромный (типа барабана у рок и метал банд)

Не.Контрабас на барабан не похож.Он типа арфы,только больше походит…