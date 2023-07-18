АДАРВІРОГ переходит на темную сторону. Еще немного беларуской музыки вне Беларуси

АДАРВІРОГ переходит на темную сторону. Еще немного беларуской музыки вне БеларусиНовинки и новости
Еще немного новинок на мове. От беларуской группы, которая лет пять-шесть тому активно выступала на разнообразных площадках РБ («фолькотики»!), выпустила в 2017-м дебютник Край паданняў, а затем, в силу разных обстоятельств, творческие планы студийно не реализовывала. Сейчас, как я понимаю, состав разбросан по разным странам, однако… мы снова их слушаем! В этом году АДАРВІРОГ показал уже пять синглов — и, как всегда, бирка «фолк-метал» висит на его имени лишь условно. «Трошкі фольк, трошкі дэз, трошкі блэк», — пишут музыканты про себя, но, как кажется, еще сильно все упрощают.
Буквально вчера в Сети появился очередной сингл «Kali Zdradziŭ Sviet» — что, мол, если так называемые светлые силы от тебя отворачиваются, это не повод расстраиваться. Можно работать со стороной темной, а она уж точно не подведет!
А еще хочется показать тему «Про Тих, Хто Не Повертається», которую группа выпустила в последний день июня и перевела на украинский язык. Тут дополнительных толкований не нужно — просто от себя хотелось бы, чтобы помимо военных трагедий, эти грустные строки помогли еще раз помянуть Алеся Пушкина — одну из самых болезненных потерь для Беларуси в этом году.
Ми у землю ідем
Кістки між корінням
Серце пташкою рветься і рветься додому
Але навколо лиш тиша да злада
Я чекаю, де кров річкою стала…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 56
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Комментарии
Vivaldi Death:
Костя:
Vivaldi Death:
Роман написал(а):
Даже жалко его…
Всю жизнь потратил на то чтоб всем доказать-Металлика ,это фигня))Вечные сказки про какие то наработки,которые он нарабатыва…
СиРОЖА:
щас бы только жалеть чувака с миллионами на счету
Роман написал(а):
Типичный лузер.
ну кому как ни тебе знать толк в лузерах))…
Vivaldi Death:
Да вроде и не сказать чтобы ‘отвратительно’,но и трястись по этому не стану.Оно заезжено-переезжено 999 раз.Такое давно можно слушать как фон,не вникая, и собственно н�…
Дед Аким:
Vivaldi Death написал(а):
Дед Аким написал(а):
две скрипки и контрабас огромный (типа барабана у рок и метал банд)
Не.Контрабас на барабан не похож.Он типа арфы,тольк…
Роман:
Даже жалко его…
Всю жизнь потратил на то чтоб всем доказать-Металлика ,это фигня))Вечные сказки про какие то наработки,которые он нарабатывал целый год и на них мет…
Фанат Ничего:
Первые альбомы с Тарьей это какие то сопли для маленьких девочек и педиков.…
Vivaldi Death:
Starcross написал(а):
Vivaldi Death написал(а):
Гитару он скорее всего разбил по причине ‘заебался её с собой таскать’.Судя по видео она ему нужна лишь в качестве дополн�…
Starcross:
Vivaldi Death написал(а):
Гитару он скорее всего разбил по причине ‘заебался её с собой таскать’.Судя по видео она ему нужна лишь в качестве дополнения к костюму и п…
СиРОЖА:
Кекенштейн написал(а):
А в чем разница между мегадэтом и говном?
Мегадэт создает музыку а говно задает тупые вопросы на хиткиллере…
Vivaldi Death:
Дед Аким написал(а):
две скрипки и контрабас огромный (типа барабана у рок и метал банд)
Не.Контрабас на барабан не похож.Он типа арфы,только больше походит…
Дед Аким:
Хотя мощь QUEEN никто не отменял, до сих пор великая лучшая группа мира. Поспорить (по количеству и качеству хитов) могут Тина, ABBA, Metallica, Iron Maiden, Manowar, Scorpions, Deep Purple, Rainbow, A…
Какой ужас. АБЫРВАЛГ значить?