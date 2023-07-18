adarvirog
18.07.2023

АДАРВІРОГ переходит на темную сторону. Еще немного беларуской музыки вне Беларуси

Новинки и новости

Еще немного новинок на мове. От беларуской группы, которая лет пять-шесть тому активно выступала на разнообразных площадках РБ («фолькотики»!), выпустила в 2017-м дебютник Край паданняў, а затем, в силу разных обстоятельств, творческие планы студийно не реализовывала. Сейчас, как я понимаю, состав разбросан по разным странам, однако… мы снова их слушаем! В этом году АДАРВІРОГ показал уже пять синглов — и, как всегда, бирка «фолк-метал» висит на его имени лишь условно. «Трошкі фольк, трошкі дэз, трошкі блэк», — пишут музыканты про себя, но, как кажется, еще сильно все упрощают.

Буквально вчера в Сети появился очередной сингл «Kali Zdradziŭ Sviet» — что, мол, если так называемые светлые силы от тебя отворачиваются, это не повод расстраиваться. Можно работать со стороной темной, а она уж точно не подведет!

А еще хочется показать тему «Про Тих, Хто Не Повертається», которую группа выпустила в последний день июня и перевела на украинский язык. Тут дополнительных толкований не нужно — просто от себя хотелось бы, чтобы помимо военных трагедий, эти грустные строки помогли еще раз помянуть Алеся Пушкина — одну из самых болезненных потерь для Беларуси в этом году.

Ми у землю ідем
Кістки між корінням
Серце пташкою рветься і рветься додому
Але навколо лиш тиша да злада
Я чекаю, де кров річкою стала…

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