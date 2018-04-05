Музыканты об уходе SLAYER со сцены: «Они слишком молоды для пенсии»

Остался месяц до того момента, как SLAYER, готовящиеся к заслуженной пенсии, стартуют свое прощальное мировое турне. Весна-лето пройдет в США: с 10 мая до 20 июня ветераны будут колесить в компании LAMB OF GOD, ANTHRAX, BEHEMOTH, TESTAMENT, а с конца июля по конец августа — с LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT и NAPALM DEATH. Ну и, есть предположение, осенью доберутся в Европу. Но это не точно. А вот что о планах легенды уйти на покой думают коллеги по сцене.

Philip Anselmo: «Давайте не забывать: многие группы заявляли, что катают последние гастроли — и на этом все. Но по итогу оказывалось, что это хитрый коммерческий ход. Поэтому поверю лишь когда все это в реале случится. SLAYER были группой, кардинально поменявшей мою жизнь, когда я был юн, — так что вне зависимости от того, что будет дальше, я буду любить и восхищаться этими музыкантами, а также желать им всего самого лучшего».

David Ellefson (MEGADETH): «Не знаю, я сильно удивлен этим решением. SLAYER слишком молоды для ухода на пенсию».

Bobby «Blitz» Ellsworth (OVERKILL): «Люди должны делать то, что хотят, — и не нам их судить. Если они устали — значит, устали. Им знать лучше, что делать со своими жизнями дальше. Не так давно я виделся с Гэри Холтом, но даже не спрашивал его, что да как: не мое это все-таки дело. Решили так, как решили, и точка».

Chuck Billy (TESTAMENT): «Конечно, печальная новость, — но надо понимать, что группа уходит после 37 лет на сцене. Они отдали музыке лучшие годы — так что, видимо, решение об уходе далось очень трудно. Вернутся ли SLAYER, как и все остальные «навеки распавшиеся», через пять лет? Не знаю. Вот честно, я не уверен».

Rob Cavestany (DEATH ANGEL): «Думаю, что причин им хватает. Я много времени провел с этими парнями в 2016-м, когда мы колесили по Америке с ANTHRAX и SLAYER. «Слеера» — это просто долбанная легенда, они офигенны! Крутейшее шоу, четкое исполнение, абсолютная собранность и исключительная самоотдача во всем. Они безупречны. В то же время… поймите, музыканты устали. Они немного старше нас — ну и… однажды уходить приходится всем. Думаю, они не хотят давать слабину — а, напротив, покинуть сцену, пока еще способны божить».

Scott Ian (ANTHRAX): «Что я чувствую по поводу отставки SLAYER? Не знаю, рано еще говорить. Нам предстоит немало совместных концертов; да и, знаете ли, мировой тур — это не дело нескольких месяцев. Возможно, он займет целый год, я не знаю. Но с нетерпением жду этих шоу — ибо, уверен, все будет на высоте. Большинство выступлений уже отмечены пометкой «солд аут»: народ буквально бежит за билетами, ажиотаж вокруг тура невероятен. Так что мой совет всем, кто еще не купил: не проспите свой шанс».

Frank Bello (ANTHRAX): «Я дружу с этими мужиками, мы знакомы многие годы. Так что могу сказать: подобные разговоры велись довольно давно. Конечно, я удивлен, что они таки решились сделать это сейчас, но… как бы там ни было, я уверен: SLAYER никогда не умрет. Да и концерты впоследствии наверняка будут случаться. Хотя бы изредка».

Robb Flynn: «Просто не могу поверить в подобные новости. До сих пор в душе все это не улеглось — и не знаю, смирюсь ли я по итогу. Выпустив первый альбом, мы отыграли вместе с ними 85 концертов и очень сдружились. Так что общались время от времени, я неплохо их знаю. Думаю, все это серьезно. И не потому, что кто-то там с кем-то не ладит, — просто решили закончить на громкой ноте. Не опуская планку».

Dani «Filth» Davey (CRADLE OF FILTH): «Не верю, что это навсегда. Все мы прощались с Оззи, провожали SCORPIONS, грустили по ACCEPT. Посмотрим, что получится на этот раз. Мне кажется, когда музыкантам предлагают достаточное количество денег, они забывают о том, что распались. А может, и вовсе нет никакого «последнего тура», — а лишь проверенный способ подстегнуть продажи билетов. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ибо если в действительности окажется, что прям последний-последний, это, конечно, немного печально».

Dave Mustaine: «Я не думаю, что SLAYER в чем-то хитрят. Такая группа не будет выделываться на ровном месте. Это и вправду конец, но конец со спецэффектами, громкий. Кроме того, эти ребята так много сделали для трэша, что даже если закончится SLAYER, я не думаю, что закончится Керри Кинг как творческая единица».