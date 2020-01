Продаются билеты на «камбэк» SLAYER

В этот день родились 1967 - John Ro Myung (DREAM THEATER)



1968 - Michael Kiske



1972 - Daniel Brennare (LAKE OF TEARS)



1979 - Anita Auglend (THE SINS OF THY BELOVED)



1984 - Witold "Vitek" Kieltyka †

15 релизов января Kirk Windstein Dream In Motion Mortiis Spirit Of Rebellion Sons Of Apollo MMXX Yuri Gagarin The Outskirts Of Reality Lordi Killection Annihilator Ballistic, Sadistic Pyogenesis A Silent Soul Screams Loud Bonded Rest In Violence Marco Hietala Pyre Of The Black Heart Svarttjern Shame Is Just A Word Rage Wings Of Rage Tod Huetet Uebel Nomen Nescio Steve Harris The Burning Thy Catafalque Naiv Apocalyptica Cell-0