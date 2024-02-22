SLAYER вернулся с концертами

SLAYER вернулся с концертамиБлог
Если группа говорит про последний-распоследний тур, то скорей всего, врет и хочет продать больше билетов. Если музыкант говорит, что устал и завязал, то скорей всего, ему просто не принесли достаточно толстый конверт. И когда Керри Кинг утверждает, что годами никак не контактировал с Томом Арайей, то это опять-таки лажа. Потому что SLAYER (или $$$LAYER) сегодня анонсировался сразу на два фестиваля 2024 года (Louder Than Life в Кентукки и Riot Fest в Чикаго), а такие вопросы не решаются ни за день, ни за неделю, ни за месяц.
В Сети, понятно, изрядно поржали (но и купили билеты), а от музыкантов особых комментариев относительно анонсов (кроме лепета про «ничто не сравнится с живыми концертными шоу», «мы скучали»), равно как и планов на будущее покамест не поступило. Да может быть, и не надо. А то опять придется что-нибудь врать.
Возбудилась только жена гитариста Lisa Holt: «Всем, кто говорит, что они лжецы, кто пишет, мол, закончилось бабло, что это уже не SLAYER… я даже не знаю… НЕ ХОДИТЕ! Пускай приходят те, кто посетил концерты последнего тура и получил удовольствие… это было круто!!!
Сейчас ни о каком ТУРЕ речь не идет, это пара дат… и ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!!! Так что просто наслаждайтесь фактом, что потрясающая группа отыграет несколько потрясающих шоу в этом году… а не хотите — не ходите… всем насрать!!!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 13
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Комментарии
Anastasiya:
Тем временем анонс феста Louder Than Life 2024.
…
Зануда:
Юрий написал(а):
Ну всё это было уже не раз , тот же сольник Sakis Tolis , только вид в профиль.
Факт. Вообще непонятно, зачем ему делать то же самое в двух местах.…
Другой Александр:
Не хватает только «fire/desire»….
А ещё не хватает трека с названием «Крекс-пекс-фекс»)
https://genius.com/Rotting-christ-pix-lax-dax-lyrics…
Юрий:
Юрий:
Послушал в момент выхода клипа на ютюбе , не зашло , переслушал сейчас …. снова не зашло … Нет это не плохая музыка , это просто уже приелось , группа занимается самп…
Merzbow:
Панин Адольф Самуилович:
Ну да, отличный альбом. Кчтати там одному из участников вроде как уже под 70 лет. Но до такой музыки надо, конечно, дорасти, надо очень очень много пройти музыки попрощ…
Merzbow:
да ладно, это Кимушка затесался с краю? Я думал он со своего фолка не вылезет больше. Уж лучше бы в Сатурнус вернулся.…
Anastasiya:
Тварь написал(а):
>И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
Ошибочка в тексте — это альбом 2…
Тварь:
>И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
Ошибочка в тексте — это альбом 2003 года …
Арсений:
Во, и лого себе взял как у группы КУРСК — букву Ж. Чтоб и духу их больше не было!…
asdf:
ага, хороши… а сколько говна вылили на них после стрихнина?…
Ветошь:
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