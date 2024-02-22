SLAYER вернулся с концертами

Если группа говорит про последний-распоследний тур, то скорей всего, врет и хочет продать больше билетов. Если музыкант говорит, что устал и завязал, то скорей всего, ему просто не принесли достаточно толстый конверт. И когда Керри Кинг утверждает, что годами никак не контактировал с Томом Арайей, то это опять-таки лажа. Потому что SLAYER (или $$$LAYER) сегодня анонсировался сразу на два фестиваля 2024 года (Louder Than Life в Кентукки и Riot Fest в Чикаго), а такие вопросы не решаются ни за день, ни за неделю, ни за месяц.

В Сети, понятно, изрядно поржали (но и купили билеты), а от музыкантов особых комментариев относительно анонсов (кроме лепета про «ничто не сравнится с живыми концертными шоу», «мы скучали»), равно как и планов на будущее покамест не поступило. Да может быть, и не надо. А то опять придется что-нибудь врать.

Возбудилась только жена гитариста Lisa Holt: «Всем, кто говорит, что они лжецы, кто пишет, мол, закончилось бабло, что это уже не SLAYER… я даже не знаю… НЕ ХОДИТЕ! Пускай приходят те, кто посетил концерты последнего тура и получил удовольствие… это было круто!!!

Сейчас ни о каком ТУРЕ речь не идет, это пара дат… и ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!!! Так что просто наслаждайтесь фактом, что потрясающая группа отыграет несколько потрясающих шоу в этом году… а не хотите — не ходите… всем насрать!!!»

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