Jägermeister выпустили бутылку-посвящение SLAYER

Jägermeister решили выказать свое почтение «слеерам», и перед выступлением группы на фестивале Download в Великобритании выпустили лимитированную серию фирменного алкоголя. За что Керри Кинг уже поблагодарил компанию, отметив: «В течение долгих лет мы неплохо проводили время с егермейстером».

Таких 1,75-литровых бутылок будет 500 штук, доставку по Британии можно заказать на официальном сайте за 100 фунтов. Дорого, конечно, но спустя лет десять наверняка получится впарить коллекционерам за тройную цену.

Jagermeister launch limited edition Slayer bottle

Jagermeister Slayer bottle

, рубрика(и): Быстрые новости

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