Jägermeister выпустили бутылку-посвящение SLAYER

Jägermeister решили выказать свое почтение «слеерам», и перед выступлением группы на фестивале Download в Великобритании выпустили лимитированную серию фирменного алкоголя. За что Керри Кинг уже поблагодарил компанию, отметив: «В течение долгих лет мы неплохо проводили время с егермейстером».

Таких 1,75-литровых бутылок будет 500 штук, доставку по Британии можно заказать на официальном сайте за 100 фунтов. Дорого, конечно, но спустя лет десять наверняка получится впарить коллекционерам за тройную цену.