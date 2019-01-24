Татуировщик вспоминает, как разрисовывал голову Керри Кинга: «Процедура длилась около четырех часов. Он сидел, как скала»

Татуировщик Paul Booth поделился воспоминаниями, как ему выпала честь раскрасить лысину одного из своих музыкальных идолов. «Kerry King хотел, чтобы когда он отворачивается, на людей смотрело лицо демона. Честно говоря (не потому, что мы друзья, а честно): он сидел недвижимо, как скала. Гораздо спокойнее, чем большинство людей. Процедура заняла три с половиной или четыре часа, но он даже не шелохнулся».

Сайт loudwire.com в тему выложил подборку рок-музыкантов с татуировками на головах и лицах (плюс добавила парочку персонажей, кого еще вспомнила). Как вы относитесь к такому искусству?

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Kerry King

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Philip Anselmo

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Brian ‘Head’ Welch (KORN)

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Travis Barker (BLINK-182)

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Rob Halford

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Brent Hinds (MASTODON)

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Fieldy (KORN)

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Ronnie Radke (FALLING IN REVERSE)

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Dez Fafara (DEVILDRIVER)

рок татуировки Slayer Paul Booth Kerry King

Jacoby Shaddix (PAPA ROACH)

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 24.01.2019 в 10:25

    На голове и лице -перебор, как по мне. Хотя некоторые лысые волосы рисуют, чтобы не так плешки видно было

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  2. Dr. Chaos 24.01.2019 в 10:45

    Выглядит неприятно, как кожное заболевание.

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  3. spaider666 24.01.2019 в 11:48

    Лысина Керри Кинга впечатлят! Как по мне, главное что бы нравилось носителю таттуировки, мнение окружающих пофиг!

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