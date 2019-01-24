Татуировщик вспоминает, как разрисовывал голову Керри Кинга: «Процедура длилась около четырех часов. Он сидел, как скала»

Татуировщик Paul Booth поделился воспоминаниями, как ему выпала честь раскрасить лысину одного из своих музыкальных идолов. «Kerry King хотел, чтобы когда он отворачивается, на людей смотрело лицо демона. Честно говоря (не потому, что мы друзья, а честно): он сидел недвижимо, как скала. Гораздо спокойнее, чем большинство людей. Процедура заняла три с половиной или четыре часа, но он даже не шелохнулся».

Сайт loudwire.com в тему выложил подборку рок-музыкантов с татуировками на головах и лицах (плюс добавила парочку персонажей, кого еще вспомнила). Как вы относитесь к такому искусству?