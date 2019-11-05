Прощальное письмо: SLAYER, MINISTRY, PRIMUS в Роли

…Да, был еще Ансельмо со своими THE ILLEGALS и программой песен PANTERA, но на оный мы не успели. Внезапно выяснилось, что добраться до PNC-Арены, находящейся в 12 км от Роли, столицы штата Северная Каролина, дичайше сложно: ожидание такси заняло 40 минут (!), а выступление Фила сотоварищи длилось с полчаса. Но и ладно. Я и оригинальную PANTERA никогда особенно не любила. Зато остальные-то в этот день, остальные!..

Ансельмо, которого мы потеряли

Ансельмо, которого мы потеряли

PNC-Арена — аналог нашей «Минск-арены», с антуражем попроще, без экранов (ну или их просто в этот раз не было), без очередей на вход и выход, минимальным досмотром, большим количеством точек с бухлишком по страшным ценам (например, самый дешевый вариант: полстаканчика ноунейм-вина — $8.5, пиво — от $9) и стендом с туровым мерчем, где можно было купить майки по $45 и постер за $30. При этом сами билеты на шоу были недороги: от $25 за сидячие места и $85 за танцпол, что с учетом состава очень даже бюджетно. Прелесть сидячих мест заключалась также в том, что занять можно было любое свободное, в любом секторе любого ряда.

Аншлага в Роли не было: навскидку собралось тысяч 8-9, в основном олдыри, в основном украшенные логотипами SLAYER, в основном немножечко пьяные — но охраной принимаемые с полной лояльностью. В зал можно было брать любой алкоголь — и если кто-либо трясущейся лапкой проливал дражайшую жидкость на пол, из укрытия мигом вылетала тетка со шваброй и начинала яростно вытирать. Разве что не орала, мол, КУДА ПО ПОМЫТОМУ.

Народ в большинстве вел себя вяло. Да, на танцполе немного крутили хоровод, немного мяли первые ряды — но трибуны по большей части сидели, лишь изредка заходясь в спорадических метал-конвульсиях.

Звук в зале был идеален. На всех этажах. Все до нотки. В меру громко, четко и плотно.

PRIMUS

PRIMUS

Свет, очевидно, тоже неплох, но никто кроме SLAYER элементами шоу не заморачивался. MINISTRY играли в темном красном облаке со светящимся крестом среди сцены (может, Эл отгонял нечистую силу?); PRIMUS включали наркоманские фоновые видосы, усиливая состояние транса, в который они вгоняли собравшихся. И лишь у SLAYER все горело, стреляло и светилось пламенным заревом — под «Hell Awaits» сцена полыхнула так плотно, что жар докатился даже до верхних рядов, прожарив фан-зону до стадии стейка «well done».

Хотя, по сути, ни одной из этих команд давно не нужно что-либо доказывать: тут такой уровень, что можно лабать со свечкой да в семейных трусах, и вокруг все будут счастливы. Только лабайте.

MINISTRY

MINISTRY

MINISTRY были самыми немногословными: никаких там анонсов-приветствий, только ядреный лязгающий индастриел, «Just One Fix» (любимая песня всех тестировщиков?), «Burning Inside», «Jesus Built My Hotrod». Емко, качево, с фирменным отрывистым вокалом Йоргенсена, с дурацкой, как правило, лирикой, но в манере столь убедительной, что за ним чушь эту хочется повторять и прокрикивать. «Cutting my face / And walking on splinters / I lost my soul / To the look in your eyes / You ran out of lies / You ran out of lies / You ran out of lies»… и вот это вот все. Мощно. Объемно. По-заводски сурово и скупо. MINISTRY вживую чертовски прекрасны.

Однако MINISTRY я уже видела ранее, так что, в общем, сюрпризом не стали. Группа же PRIMUS всегда была как-то на периферии внимания — да, они легенды альтернативного рока, уникумы, умники, фетиш бас-гитаристов, но гремели «примуса» в основном в 90-х, в нулевых пропали, а камбэк-релизы последних лет прошли, в общем, мимо. Кроме того, группа внежанрова и специфична — из серии, что либо обретают статус массового культа (как TOOL), либо попадают в категорию «не для всех», т.е. знают наизусть дискографию только суперзадроты.

PRIMUS

PRIMUS

На сцене PRIMUS оказались волшебны. Тот уровень мастерства, умения, магии, что сначала парализует тебя, как лягушку, потом подбрасывает ураганом, перекручивает и уносит в провинцию Оз, в долину завороженных слушателей и мескалиновых глюков. PRIMUS — чистый гипноз, сверхъестественно сочный, нажористый бас, выступающий не только отдельным инструментом, но отдельной личностью, диктующей, как тебе дышать и как жить в этот час. Временами, честно, не дышалось вообще. Временами мужики, выводя из зачарованных джунглей, утяжелялись до джента, удивительно актуального прогрессив-метала, предвещая рождение BEYOND CREATION и прочих героев нынешних дней, свершая вдохновенное чудо прямо в эфире и вырываясь в бест-оф концертных команд, попадавшихся в последние годы.

SLAYER

SLAYER

Скажу даже больше: когда по кулисам побежали красивые SLAYER’овские логотипы, включился «Delusions Of Saviour» и, с места в шинкующий карьер, под ор приветствующей дедов толпы, «Repentless», я была еще где-то в предыдущем сете, и переключиться на главное-блюдо-вечера получалось с трудом. А «слесари» знай себе нарезали: «Mandatory Suicide», «World Painted Blood», «Postmortem» — на бесчеловечных своих скоростях, в огне, со студийной четкостью и каленым десятилетиями отточенным качеством.

Я не знаю, уходят ли они навсегда. Но если да, это финал на пике — востребованности, формы, легендарности, за которую фанаты прощают даже «неверный» состав. Ни единой фальшивой ноты. Ни единой секунды слабости — как и 666 лет назад, ветераны берут города напором, агрессией и неумением делать фигню. «Бооорн оф файййер!» — и на танцполе начинается давка. За вечер SLAYER отыграли 20 тем — с небольшими словесными интерлюдиями от Тома, который только выглядит как добрый усталый дед-барадед, а за микрофоном с молодецкой ожесточенностью выплевывает гимны Безумию.

Close your eyes
And forget your name
Step outside yourself
And let your thoughts drain
As you go insane, insane…

SLAYER

SLAYER

В финале идут сплошь старые боевики. «Chemical Warfare», «Hell Awaits», «South Of Heaven»… ох же дьявол, мой любимый «South Of Heaven», на котором, чувствую, все. Пропадаю. Накрывает! Годы, которые ты прожил с этой музыкой. С этими риффами, вступлениями и рефренами, что жженым колючим клеймом впечатаны в подсознание. Темы, которые помнишь всегда. Наизусть. Все это оживает сегодня! В огне и крови. «Show No Mercy», «Raining Blood», «Dead Skin Mask», «Angel Of Death» — и на этом SLAYER, не прощаясь, уходят. По-прежнему лучшие. Великие. Навсегда или нет. Это уже не имеет значения.

P.S. Фото понемножечку отовсюду, с разных дат текущего тура, большей частью c www.revolvermag.com

, рубрика(и): Блог

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