Прощальное письмо: SLAYER, MINISTRY, PRIMUS в Роли

…Да, был еще Ансельмо со своими THE ILLEGALS и программой песен PANTERA, но на оный мы не успели. Внезапно выяснилось, что добраться до PNC-Арены, находящейся в 12 км от Роли, столицы штата Северная Каролина, дичайше сложно: ожидание такси заняло 40 минут (!), а выступление Фила сотоварищи длилось с полчаса. Но и ладно. Я и оригинальную PANTERA никогда особенно не любила. Зато остальные-то в этот день, остальные!..

PNC-Арена — аналог нашей «Минск-арены», с антуражем попроще, без экранов (ну или их просто в этот раз не было), без очередей на вход и выход, минимальным досмотром, большим количеством точек с бухлишком по страшным ценам (например, самый дешевый вариант: полстаканчика ноунейм-вина — $8.5, пиво — от $9) и стендом с туровым мерчем, где можно было купить майки по $45 и постер за $30. При этом сами билеты на шоу были недороги: от $25 за сидячие места и $85 за танцпол, что с учетом состава очень даже бюджетно. Прелесть сидячих мест заключалась также в том, что занять можно было любое свободное, в любом секторе любого ряда.

Аншлага в Роли не было: навскидку собралось тысяч 8-9, в основном олдыри, в основном украшенные логотипами SLAYER, в основном немножечко пьяные — но охраной принимаемые с полной лояльностью. В зал можно было брать любой алкоголь — и если кто-либо трясущейся лапкой проливал дражайшую жидкость на пол, из укрытия мигом вылетала тетка со шваброй и начинала яростно вытирать. Разве что не орала, мол, КУДА ПО ПОМЫТОМУ.

Народ в большинстве вел себя вяло. Да, на танцполе немного крутили хоровод, немного мяли первые ряды — но трибуны по большей части сидели, лишь изредка заходясь в спорадических метал-конвульсиях.

Звук в зале был идеален. На всех этажах. Все до нотки. В меру громко, четко и плотно.

Свет, очевидно, тоже неплох, но никто кроме SLAYER элементами шоу не заморачивался. MINISTRY играли в темном красном облаке со светящимся крестом среди сцены (может, Эл отгонял нечистую силу?); PRIMUS включали наркоманские фоновые видосы, усиливая состояние транса, в который они вгоняли собравшихся. И лишь у SLAYER все горело, стреляло и светилось пламенным заревом — под «Hell Awaits» сцена полыхнула так плотно, что жар докатился даже до верхних рядов, прожарив фан-зону до стадии стейка «well done».

Хотя, по сути, ни одной из этих команд давно не нужно что-либо доказывать: тут такой уровень, что можно лабать со свечкой да в семейных трусах, и вокруг все будут счастливы. Только лабайте.

были самыми немногословными: никаких там анонсов-приветствий, только ядреный лязгающий индастриел, «Just One Fix» (любимая песня всех тестировщиков?), «Burning Inside», «Jesus Built My Hotrod». Емко, качево, с фирменным отрывистым вокалом Йоргенсена, с дурацкой, как правило, лирикой, но в манере столь убедительной, что за ним чушь эту хочется повторять и прокрикивать. «Cutting my face / And walking on splinters / I lost my soul / To the look in your eyes / You ran out of lies / You ran out of lies / You ran out of lies»… и вот это вот все. Мощно. Объемно. По-заводски сурово и скупо. MINISTRY вживую чертовски прекрасны.

Однако MINISTRY я уже видела ранее, так что, в общем, сюрпризом не стали. Группа же PRIMUS всегда была как-то на периферии внимания — да, они легенды альтернативного рока, уникумы, умники, фетиш бас-гитаристов, но гремели «примуса» в основном в 90-х, в нулевых пропали, а камбэк-релизы последних лет прошли, в общем, мимо. Кроме того, группа внежанрова и специфична — из серии, что либо обретают статус массового культа (как TOOL), либо попадают в категорию «не для всех», т.е. знают наизусть дискографию только суперзадроты.

На сцене PRIMUS оказались волшебны. Тот уровень мастерства, умения, магии, что сначала парализует тебя, как лягушку, потом подбрасывает ураганом, перекручивает и уносит в провинцию Оз, в долину завороженных слушателей и мескалиновых глюков. PRIMUS — чистый гипноз, сверхъестественно сочный, нажористый бас, выступающий не только отдельным инструментом, но отдельной личностью, диктующей, как тебе дышать и как жить в этот час. Временами, честно, не дышалось вообще. Временами мужики, выводя из зачарованных джунглей, утяжелялись до джента, удивительно актуального прогрессив-метала, предвещая рождение BEYOND CREATION и прочих героев нынешних дней, свершая вдохновенное чудо прямо в эфире и вырываясь в бест-оф концертных команд, попадавшихся в последние годы.

Скажу даже больше: когда по кулисам побежали красивые, включился «Delusions Of Saviour» и, с места в шинкующий карьер, под ор приветствующей дедов толпы, «Repentless», я была еще где-то в предыдущем сете, и переключиться на главное-блюдо-вечера получалось с трудом. А «слесари» знай себе нарезали: «Mandatory Suicide», «World Painted Blood», «Postmortem» — на бесчеловечных своих скоростях, в огне, со студийной четкостью и каленым десятилетиями отточенным качеством.

Я не знаю, уходят ли они навсегда. Но если да, это финал на пике — востребованности, формы, легендарности, за которую фанаты прощают даже «неверный» состав. Ни единой фальшивой ноты. Ни единой секунды слабости — как и 666 лет назад, ветераны берут города напором, агрессией и неумением делать фигню. «Бооорн оф файййер!» — и на танцполе начинается давка. За вечер SLAYER отыграли 20 тем — с небольшими словесными интерлюдиями от Тома, который только выглядит как добрый усталый дед-барадед, а за микрофоном с молодецкой ожесточенностью выплевывает гимны Безумию.

Close your eyes

And forget your name

Step outside yourself

And let your thoughts drain

As you go insane, insane…

В финале идут сплошь старые боевики. «Chemical Warfare», «Hell Awaits», «South Of Heaven»… ох же дьявол, мой любимый «South Of Heaven», на котором, чувствую, все. Пропадаю. Накрывает! Годы, которые ты прожил с этой музыкой. С этими риффами, вступлениями и рефренами, что жженым колючим клеймом впечатаны в подсознание. Темы, которые помнишь всегда. Наизусть. Все это оживает сегодня! В огне и крови. «Show No Mercy», «Raining Blood», «Dead Skin Mask», «Angel Of Death» — и на этом SLAYER, не прощаясь, уходят. По-прежнему лучшие. Великие. Навсегда или нет. Это уже не имеет значения.

P.S. Фото понемножечку отовсюду, с разных дат текущего тура, большей частью c www.revolvermag.com