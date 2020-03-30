SLAYER удачно завершили концертную карьеру до тех пор, пока не началось все это дерьмо, — но, конечно, никто не забыт и ничто не забыто. Особенно тот факт, что в этом марте альбом Hell Awaits отмечает 35-летие! И это не только повод его переслушать, но и проверить себя: хорошо ли ты помнишь историю. Тест, если что, легкий.

Results The Gates of Hell lie waiting as you see! Отлично, никто в вас и не сомневался! Увы! Не ваш сегодня день. Где-то, сажая на грядке огурцы, плачет один Томас Энрике Арайя Диас. #1 Какую фразу, записанную задом наперед, повторяют в интро? Satan saves join us welcome to Hell I hate Kipelov kill again #2 Для промоции альбома состоялся Combat Tour в легендарном составе: VENOM, SLAYER и…? EXODUS DEATH ANGEL MOTORHEAD CELTIC FROST ARTILLERY #3 И еще о том туре. В чем заключалась суть конфликта Тома с Кроносом из VENOM? SLAYER не поделились наркотиками Кронос смеялся с парика Кинга, и Том заступился SLAYER пригласили в тур-бас стриптизеров Поссорились из-за разницы в гонорарах Арайя нассал на Кроноса #4 Каким тиражом продался «Hell Awaits»? Около миллиона копий На удивление слабо, менее 200 000 копий Никто никогда не считал Десять миллионов Полмиллиона #5 Какую песню альбома от и до (текст и музыку) написал Hanneman? "Praise of Death" "Crypts of Eternity" "Kill Again" "Hardening of the Arteries" бонусную "Haunting the Chapel" #6 Выберите правдивый факт из списка Выделенный Metal Blade бюджет на запись релиза составлял около 10000 долларов Альбом был смикширован в студии за одну ночь Изначально полноформатник планировали назвать "Praise of Death" Обложку альбома рисовал, как всегда, Larry Carroll Музыканты до сих пор считают, что альбом прекрасно записан #7 Какую песню альбома, наряду с «Hell Awaits», SLAYER чаще всего играли вживую? "At Dawn They Sleep" "Necrophiliac" "Praise of Death" "Kill Again" "Crypts of Eternity" #8 Продолжите фразу из текста: «Emerging from their Hellish tomb / Taking flight amidst the night / The evening skies are raining…» blood fire death light bright #9 Какие два слова повторяются в лирике альбома более 20 раз? 'hell' и 'death' 'hell' и 'blood' 'satan' и 'death' 'kill' и 'death' 'kill' и 'blood' #10 В 90-х Джефф не хотел играть песню «Hell Awaits» на концертах. Почему? он путал партии считал слишком затянутой считал, что в ней слишком много слов считал недостаточно динамичной просто никогда не любил эту песню результаты

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