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35 лет альбому «Hell Awaits» и метал-тест: хорошо ли ты помнишь SLAYER?

SLAYER удачно завершили концертную карьеру до тех пор, пока не началось все это дерьмо, — но, конечно, никто не забыт и ничто не забыто. Особенно тот факт, что в этом марте альбом Hell Awaits отмечает 35-летие! И это не только повод его переслушать, но и проверить себя: хорошо ли ты помнишь историю. Тест, если что, легкий.

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The Gates of Hell lie waiting as you see! Отлично, никто в вас и не сомневался!

Увы! Не ваш сегодня день. Где-то, сажая на грядке огурцы, плачет один Томас Энрике Арайя Диас.

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#1 Какую фразу, записанную задом наперед, повторяют в интро?

#2 Для промоции альбома состоялся Combat Tour в легендарном составе: VENOM, SLAYER и…?

#3 И еще о том туре. В чем заключалась суть конфликта Тома с Кроносом из VENOM?

#4 Каким тиражом продался «Hell Awaits»?

#5 Какую песню альбома от и до (текст и музыку) написал Hanneman?

#6 Выберите правдивый факт из списка

#7 Какую песню альбома, наряду с «Hell Awaits», SLAYER чаще всего играли вживую?

#8 Продолжите фразу из текста: «Emerging from their Hellish tomb / Taking flight amidst the night / The evening skies are raining…»

#9 Какие два слова повторяются в лирике альбома более 20 раз?

#10 В 90-х Джефф не хотел играть песню «Hell Awaits» на концертах. Почему?

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Запись опубликована 30.03.2020 в 07:22 и размещена в рубрике Блог. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью ленты RSS 2.0. Вы можете перейти в конец и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.

6 комментариев на «35 лет альбому «Hell Awaits» и метал-тест: хорошо ли ты помнишь SLAYER?»

  1. BiOMeX:
    30.03.2020 в 11:03

    ( рыдает от хохота ) «Арайя нассал на Кроноса»…..

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  2. Barmaley:
    30.03.2020 в 11:17

    Кроме death нихуя не угадал,во я фанат. Хотя хитра ты Анастасия с подходцами своими….

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  3. Crow:
    30.03.2020 в 14:36

    BiOMeX написал(а):
    ( рыдает от хохота ) «Арайя нассал на Кроноса»…..
    Кронос ему в шутку сказал «можешь на меня нассать» А в Чили такие шутки как-то неуместны…Вот Том и нассал.

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  4. Sonder77:
    30.03.2020 в 19:09

    Тест сложный,но альбом охуе….ный!!!
    4 из 10 всего,увы…

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  5. Death:
    30.03.2020 в 21:13

    2/10… Но мне этот альбом никогда и не нравился

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  6. Diamond:
    31.03.2020 в 03:47

    3/10… Не самый простой тест, если до этого не знать всех подробностей. Альбом хорош, но самая жара будет уже после него! \m/

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