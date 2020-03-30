SLAYER удачно завершили концертную карьеру до тех пор, пока не началось все это дерьмо, — но, конечно, никто не забыт и ничто не забыто. Особенно тот факт, что в этом марте альбом Hell Awaits отмечает 35-летие! И это не только повод его переслушать, но и проверить себя: хорошо ли ты помнишь историю. Тест, если что, легкий.
Results
The Gates of Hell lie waiting as you see! Отлично, никто в вас и не сомневался!
Увы! Не ваш сегодня день. Где-то, сажая на грядке огурцы, плачет один Томас Энрике Арайя Диас.
#1 Какую фразу, записанную задом наперед, повторяют в интро?
#2 Для промоции альбома состоялся Combat Tour в легендарном составе: VENOM, SLAYER и…?
#3 И еще о том туре. В чем заключалась суть конфликта Тома с Кроносом из VENOM?
#4 Каким тиражом продался «Hell Awaits»?
#5 Какую песню альбома от и до (текст и музыку) написал Hanneman?
#6 Выберите правдивый факт из списка
#7 Какую песню альбома, наряду с «Hell Awaits», SLAYER чаще всего играли вживую?
#8 Продолжите фразу из текста: «Emerging from their Hellish tomb / Taking flight amidst the night / The evening skies are raining…»
#9 Какие два слова повторяются в лирике альбома более 20 раз?
#10 В 90-х Джефф не хотел играть песню «Hell Awaits» на концертах. Почему?
Метки: Siayer, тест
Запись опубликована 30.03.2020 в 07:22 и размещена в рубрике Блог. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью ленты RSS 2.0. Вы можете перейти в конец и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.
( рыдает от хохота ) «Арайя нассал на Кроноса»…..
Кроме death нихуя не угадал,во я фанат. Хотя хитра ты Анастасия с подходцами своими….
BiOMeX написал(а):
( рыдает от хохота ) «Арайя нассал на Кроноса»…..
Кронос ему в шутку сказал «можешь на меня нассать» А в Чили такие шутки как-то неуместны…Вот Том и нассал.
Тест сложный,но альбом охуе….ный!!!
4 из 10 всего,увы…
2/10… Но мне этот альбом никогда и не нравился
3/10… Не самый простой тест, если до этого не знать всех подробностей. Альбом хорош, но самая жара будет уже после него! \m/