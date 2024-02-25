Sandra Araya о реюнионе SLAYER: «Я больше года харассила Тома, чтобы он вернулся на сцену»Блог
Интернет продолжает обсуждать возвращение на сцену SLAYER, попутно припоминая, что на тему возможных совместных выступлений говорили сами музыканты. Так, пару недель назад Кинг утверждал, что такого не будет… наверно. Не точно.
«Поедет ли SLAYER в тур? Уверен, что нет. Возможны ли какие-то отдельные выступления? Такой сценарий вероятен. Но мы с Томом после последнего шоу не общались, так что не знаю. Хотел ли бы я возвращения? Нет, я же собираюсь стартовать сольную карьеру. И останусь на сцене еще минимум лет десять».
Засилье саркастических комментариев не выдержала жена Тома Sandra Araya: «Хочу пояснить специально для троллей: Том не хотел выступать. Я его харассила больше года, чтобы этого добиться. И он НАКОНЕЦ-ТО согласился. Об этом мы уведомили наших замечательных менеджеров, и они сделали все остальное! Так что… этого бы не случилось без Тома. И без того, чтобы я его ДОСТАВАЛА, тоже. Но давайте, продолжайте разыгрывать свои сетевые драмы! Я в любом случае получу удовольствие от парочки шоу, а также от того, что он любит меня и своих фанатов достаточно, чтобы уступить».
Возможно, сидящий годами дома муж ей просто уже надоел. Но вообще… камбэк — не камбэк, а в сентябре я на них посмотрю. И обязательно расскажу, что и как.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 156
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Комментарии
Merzbow:
Жена Холта вроде тоже самое говорила.
Мол, пиздуй на сцену со Слеер.
Наверное, скоро жена Бостафа подтянется.…
Дружище Христос:
Леонид написал(а):
Леонид написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Черноярец написал(а):
Дружище Христос написал(а):
И с грамматикой.
Пардон, но у меня к грамма�…
Другой Александр:
Типа, «Чё дома сидишь, бездельник? Давай на работу иди вкалывай.»…
Леонид:
Леонид написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Черноярец написал(а):
Дружище Христос написал(а):
И с грамматикой.
Пардон, но у меня к грамматике и пунктуации п…
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King_Stah:
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Музыкант:
Типа, «Чё дома сидишь, бездельник? Давай на работу иди вкалывай.»
Жена Холта вроде тоже самое говорила.
Мол, пиздуй на сцену со Слеер.
Наверное, скоро жена Бостафа подтянется.