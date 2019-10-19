SLAYER готовятся к последнему броску. Ломбардо: «Том хотел уйти со сцены еще в те времена, когда я играл в группе»

SLAYER завершают заключительную гастроль — и с начала до конца ноября отыграют последние североамериканские даты (кстати, до сих пор думаю, ломануться ли в столицу штата на их стадионный концерт c суппортом PRIMUS, MINISTRY и PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, или посетить презентацию нового альбома NILE), и нам гордо сообщают, что за все их прощальное мероприятие одного только мерча было продано на 10 млн. долларов.

Ну а кто не доползет до концертов, 6 ноября можно посмотреть кино: фильм «Slayer: The Repentless Killogy» будет показан в 1500 кинотеатрах по всему миру. Ленту снял BJ McDonnell, который работал над тремя клипами группы: «You Against You», «Repentless» и «Pride In Prejudice», — и часть истории из клипов перенес на большие экраны.

«Короткометражный фильм «Slayer: The Repentless Killogy» рассказывает трагическую историю бывшего неонациста Уайатта, который решил покинуть преступную группировку «Братство руки» и столкнулся с кровавыми последствиями своего выбора. Во второй части — эпохальный концерт SLAYER, состоявшийся 5 августа 2017 года в лос-анджелесском «Форуме», — говорит пресс-релиз. Трейлер смотрим чуть ниже. А заодно продолжаем гадать: правда ли, на этом вот — все?

Вот, допустим, Ломбардо не сомневается. «Мне кажется, все так и будет, — рассуждает он, — Том хотел уйти со сцены еще в те времена, когда я играл в группе. Он хотел остановиться. У него были проблемы с шеей. Уже очень давно Том мечтал отправиться на пенсию. Наконец это случится, я рад за него и надеюсь, что он получит от своей будущей жизни все, что хотел».