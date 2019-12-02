SLAYER: Tom Araya прощается с фэнами

SLAYER завершили свое финальное турне — по плану, 30 ноября, в Калифорнии, и Том произнес прочувствованную речь, от которой наверняка зарыдали даже самые стойкие металисты. Хорошо еще, история SLAYER как таковая не завершается, а то было бы совсем грустно.