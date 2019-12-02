SLAYER завершили свое финальное турне — по плану, 30 ноября, в Калифорнии, и Том произнес прочувствованную речь, от которой наверняка зарыдали даже самые стойкие металисты. Хорошо еще, история SLAYER как таковая не завершается, а то было бы совсем грустно.
SLAYER: Tom Araya прощается с фэнами
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 220
Теги: Slayer
Комментарии
(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)
Оставьте свой комментарий
Читайте также:
- Прощальное письмо: SLAYER, MINISTRY, PRIMUS в Роли
- SLAYER готовятся к последнему броску. Ломбардо: «Том хотел уйти со сцены еще в те времена, когда я играл в группе»
- Jägermeister выпустили бутылку-посвящение SLAYER
- Татуировщик вспоминает, как разрисовывал голову Керри Кинга: «Процедура длилась около четырех часов. Он сидел, как скала»
- В туре SLAYER Фил Деммел заменит Гэри Холта
- SLAYER продолжат прощаться со сценой в 2019-м
- SLAYER поднимают полицию против бутлеггеров
- Музыканты об уходе SLAYER со сцены: «Они слишком молоды для пенсии»
- SLAYER объявили прощальный мировой тур
- Неполадочки в SLAYER. Tom Araya: «Есть бизнес-вопросы, которые нам надо уладить прежде, чем двигаться дальше»
Актуальное
Концерты в Минске
- OST+FRONT - Вторник, 03 Декабрь 2019
- EXEGUTOR, TROLLWALD, LOS SKOLOPENDRAS - Суббота, 07 Декабрь 2019
- DREAMFALL IN VAIN, ITHOD, SPHERE SPECTRUM - Воскресенье, 08 Декабрь 2019
Обновления
-
Альбом ноября: CATTLE DECAPITATION «Death Atlas»
-
Nergal: «Меня два года преследовала высокопоставленная женщина»
-
NECROMANTIA прекратит существование в 2020
-
Abbath ложится на реабилитацию. «Необходимо победить демона»
-
Басист-вокалист NIGHTWISH Marco Hietala покажет «очень личный» сольник
-
Ozzy Osbourne с синглом «Straight To Hell»: «Заставлю вас кричать и сраться»
-
Гитарист WATAIN Pelle Forsberg забанен в США после таможенной проверки
-
Неожиданные номинанты Grammy Awards 2019 в метал-категории
-
THE HU получат высшую правительственную награду
-
Alexi Laiho о развале состава CHILDREN OF BODOM: «Могу честно признать, что почти все стычки начинались с моей подачи»
-
VILDHJARTA вернулись! На подходе альбом «Kaos 2»
-
Суперпроект SONS OF APOLLO выпускает второй альбом. «Мы отыграли 83 концерта и стали сильнее как группа»
-
Abbath взялся за старое. Латиноамериканский тур отменен
-
Смотрите, какие татуировки бьют в туре AMON AMARTH
-
В Саудовской Аравии прошел первый метал-концерт
Комментарии
- Zan: А что он сказал, переведите кто для безграмотных…
- Влад: Nokt написал(а): собака Согласен
- Nokt: Как комментировать, если любой публичный человек говорит вслух о любой проблеме: Вариант 1: ноет Вариант 2:...
- mazay: Сколько людей, столько и мнений https://www.angrymetalguy.com/ cattle-decapitation-death-atla s-review/...
- default: На граспопе были очень круты — настоящий хэдлайнер дня! Том тоже минут 5-10 после концертам ходил и...
- default: Tular написал(а): default написал(а): есть еще 3 не анонсированные группы Одна из них Mastodon. Не факт,...
- dadhi: Да, согласен :) Кстати они ловко вывернулись от сравнений с Монолитом и Anthropocene Extinction, потому что...
- Crow: Seppo написал(а): как я и ожидал полное г… как и весь финский метал Sentenced, Children of Bodom, Rapture,...
- Seppo: как я и ожидал полное г… как и весь финский метал
- Влад: nikolass написал(а): Ты очень глуп… Твоя логика:моё мнение по поводу нергаловского нытья ты называешь нытьём....
- nikolass: Влад написал(а): nikolass написал(а): Ноешь больше сейчас ты Опираясь на твою примитивную, девчачью логику...
- Sergey25: Ноет не ноет, преследует не преследует…Главное, чтоб Нергалушку не закрыли на реальный срок за...
- Влад: nikolass написал(а): Ноешь больше сейчас ты Опираясь на твою примитивную, девчачью логику возникает вопрос :ну...
В этот день родились1948 - Ozzy Osbourne
1957 - Mark Shelton (MANILLA ROAD) †
1969 - Bill Steer (CARCASS, FIREBIRD)
10 релизов декабря
The Who Who
Thy Disease Transhumanism
Hanzel Und Gretyl Hexennacht
Officium Triste The Death Of Gaia
Milking The Goatmachine From Slum To Slam - The Udder Story
Arkona (POL) Age Of Capricorn
Death Wolf IV: Come The Dark
The Murder Of My Sweet Brave Tin World
Pagan Reign Art Of The Time
Fen The Dead Light
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
На граспопе были очень круты — настоящий хэдлайнер дня! Том тоже минут 5-10 после концертам ходил и прощался с фэнами со сцены. Кэмпинг потом всю ночь потом орал SLAYER!!!
А что он сказал, переведите кто для безграмотных…