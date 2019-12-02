SLAYER: Tom Araya прощается с фэнами

SLAYER завершили свое финальное турне — по плану, 30 ноября, в Калифорнии, и Том произнес прочувствованную речь, от которой наверняка зарыдали даже самые стойкие металисты. Хорошо еще, история SLAYER как таковая не завершается, а то было бы совсем грустно.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 220

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. default 02.12.2019 в 11:29

    На граспопе были очень круты — настоящий хэдлайнер дня! Том тоже минут 5-10 после концертам ходил и прощался с фэнами со сцены. Кэмпинг потом всю ночь потом орал SLAYER!!!

    >>>
  2. Zan 02.12.2019 в 19:28

    А что он сказал, переведите кто для безграмотных…

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Nergal: «Меня два года преследовала высокопоставленная женщина»

Некоторое время назад Nergal поделился постом на тему трудной жизни рок-звезд-провокаторов. Всякий норовит их пнуть или напасть. И отрезвит навязчивых персонажей лишь суд...

Close