Цитата. Kerry King: «SLAYER ушел на пенсию слишком рано. Fuck us. Fuck me»Блог
Сегодня все заслуженные рокеры поздравляют с 30-летним юбилеем группу MACHINE HEAD, и одну из самых прочувствованных цитат по поводу выдал Kerry King — который так любит «машиноголовых», что, по его словам, они были единственной группой, за которую он топил как за тур-суппорт SLAYER.
«Я отовсюду слышу поздравления моим друзьям в MACHINE HEAD, — сказал он, — и 30 лет творчества, безусловно, немалое достижение. Не так уж много коллективов добираются до этой планки. Мы, например, добрались. А потом ушли на пенсию — слишком рано! Fuck us. Fuck me. Я, блять, ненавижу не играть музыку!»
В общем, похоже, в домашней идиллии Кингу неймется — да и фанаты подначивают со всех сторон: а ну как, может, все-таки?.. Ну чть-чуть? Ну, как SCORPIONS?
Однако жена Керри Ayesha в инстаграме обломала поползновения: «Не будет Тома — не будет SLAYER. Никакого «кинговского» SLAYER без Арайи, даже не думайте об этом. Да и вообще никакого SLAYER больше не будет, спите спокойно».
Но в целом музыка, конечно же, будет: энное время назад Paul Bostaph подтвердил, что он занят в проекте с Kerry King, — и как пандемия пойдет на спад, мы непременно узнаем все сами.
Что же Том? А Том счастлив. Сидит на своем ранчо в Техасе, наслаждается пенсией. И даже ни в чем его, на самом деле, не обвинишь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 657
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Цитата. Kerry King: «SLAYER ушел на пенсию слишком рано. Fuck us. Fuck me»
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Комментарии
- BiOMeX: Ad Noctum написал(а): Кинг на публику брутальный мачо, а дома — каблук Том дома тоже няшный :)
- Анатолий: Вы лучшие
- Ad Noctum: Забавно. Кинг на публику брутальный мачо, а дома — каблук.
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Очень вовремя ушли! Во-первых, как раз перед фальшвирусом, а во-вторых — на пике, не успев наделать ерунды. Уходить тоже нужно вовремя и с гордо поднятой головой. И Slayer это лучший пример этого. Мужики все, что хотели, то сказали.
Забавно. Кинг на публику брутальный мачо, а дома — каблук.
Вы лучшие
Ad Noctum написал(а):
Кинг на публику брутальный мачо, а дома — каблук
Том дома тоже няшный :)