SLAYER объявили прощальный мировой тур

Похоже, не все проблемы оказалось легко уладить. И сегодняшнее объявление SLAYER мирового турне 2018 года позиционирует его как прощальное в почти 37-летней истории группы.

«Конец близок», — гласит название видеоролика, опубликованного музыкантами. Ну а где именно успеет побывать заслуженная команда в течение года, пока не расписано: до сих пор появлялась лишь информация о летних американских гастролях в компании с LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT и BEHEMOTH. По мере появления дат где-нибудь поближе к нашим краям буду обновлять информацию.

Сколько раз вы видели SLAYER на сцене? Ни одного, но хочу

Ни одного и не хочу

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