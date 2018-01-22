SLAYER объявили прощальный мировой тур

Похоже, не все проблемы оказалось легко уладить. И сегодняшнее объявление SLAYER мирового турне 2018 года позиционирует его как прощальное в почти 37-летней истории группы.

Slayer «Конец близок», — гласит название видеоролика, опубликованного музыкантами. Ну а где именно успеет побывать заслуженная команда в течение года, пока не расписано: до сих пор появлялась лишь информация о летних американских гастролях в компании с LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT и BEHEMOTH. По мере появления дат где-нибудь поближе к нашим краям буду обновлять информацию.

Сколько раз вы видели SLAYER на сцене?

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, рубрика(и): Slayer Блог

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Комментарии

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  1. Veles 22.01.2018 в 19:58

    Может, Дэйва пригласят напоследок?

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  2. Зануда 22.01.2018 в 19:59

    Veles написал(а):
    Может, Дэйва пригласят напоследок?

    Может, тебе ещё голограмму Ханнемана?

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  3. Батхед 22.01.2018 в 20:02

    эх((( надо третий раз сгонять и поглазеть на отцов

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  4. СиРОЖА 22.01.2018 в 20:09

    правда или нет что Дэйв Холланд умер?

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  5. GROVER 22.01.2018 в 20:58

    СиРОЖА написал(а):
    правда или нет что Дэйв Холланд умер?


    18 января 2018 года менеджер Trapeze подтвердил смерть Холланда

    22 января испанская газета El Progreso сообщила о том, что Дейв Холланд скончался 6 дней назад в испанском городе Луго, где проживал на момент смерти. Причина смерти не названа, но сообщается, что тело уже кремировано

    вроде правда

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  6. Зеля 22.01.2018 в 21:11

    Это который пытался трахнуть подростка-инвалида и сел за это?

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  7. Sonne 22.01.2018 в 21:12

    Походу Том и Керри совсем посрались. Но ещё согласились рубануть бабла вместе напоследок.

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