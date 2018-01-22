SLAYER объявили прощальный мировой тур

Похоже, не все проблемы оказалось легко уладить. И сегодняшнее объявление SLAYER мирового турне 2018 года позиционирует его как прощальное в почти 37-летней истории группы.
«Конец близок», — гласит название видеоролика, опубликованного музыкантами. Ну а где именно успеет побывать заслуженная команда в течение года, пока не расписано: до сих пор появлялась лишь информация о летних американских гастролях в компании с LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT и BEHEMOTH. По мере появления дат где-нибудь поближе к нашим краям буду обновлять информацию.
Может, Дэйва пригласят напоследок?
Veles написал(а):
Может, Дэйва пригласят напоследок?
Может, тебе ещё голограмму Ханнемана?
эх((( надо третий раз сгонять и поглазеть на отцов
правда или нет что Дэйв Холланд умер?
СиРОЖА написал(а):
правда или нет что Дэйв Холланд умер?
18 января 2018 года менеджер Trapeze подтвердил смерть Холланда
22 января испанская газета El Progreso сообщила о том, что Дейв Холланд скончался 6 дней назад в испанском городе Луго, где проживал на момент смерти. Причина смерти не названа, но сообщается, что тело уже кремировано
вроде правда
Это который пытался трахнуть подростка-инвалида и сел за это?
Походу Том и Керри совсем посрались. Но ещё согласились рубануть бабла вместе напоследок.