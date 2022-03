Март концертный: NEVERFALL, 200 STAB WOUNDS, GRUESOME, OBITUARY, MIDNIGHT, MAYHEM в Каролинах

Март в этом году максимально насыщен концертами, что здорово позволяет отвлечься от новостей, вырваться на пару дней недели в рок-н-ролл и угар да пожить нормальной жизнью настолько, насколько это возможно. Писать обзоры на все выступления не буду — ибо выйдет лавина картинок и впечатлений — отмечу только прошлые выходные, на которых случился традиционный для США дэз (реально, самый популярный здесь стиль: до описанного концерта я за две недели успела послушать VITRIOL, INCANTATION, NILE, DEFEATED SANITY и еще гору всего) с участием групп NEVERFALL, 200 STAB WOUNDS, GRUESOME и OBITUARY, а также блэк от MIDNIGHT и MAYHEM. На который еще, кстати, предполагался WATAIN с новым альбомом… но не смог сделать визы и не доехал.

Народа на OBITUARY и компанию собрался полный клуб — в любопытном сочетании седобородых олдырей в джинсовых куртках в нашивках и взбудораженных мелких тинейджеров, которые одинаково резво месились на танцполе, словно озверевшие дедушки с внуками.

Первой играла банда NEVERFALL из Южной Каролины — классический трэш-метал, исполненный с бойким задором, впечатляющей динамикой и харизмой. Существует проект аж с 2009 года — однако пока не преуспел в международном масштабе. В 2018 парни своими силами издали альбом Blood & Honor; в 2020-м вышла EP Admit One. Кому интересно, оцените тут — не знаю, как в записи, но вживую группа очень понравилась. Классные!

На 200 STAB WOUNDS из Огайо стало понятно, почему в зале столько подростков. Они все ломанулись к сцене — и пока ребята настраивались, истерически бросались за автографами — на куртках, на руках, даже на лицах!

Причина подобного ажиотажа доподлинно не известна (но, вероятно, близка успеху коллег из огайских же SANGUISUGABOGG): коллектив со средним возрастом музыкантов 22-24 собрался в 2019 году, вскоре реализовав пару синглов и миников, а также полноформатный альбом Slave To The Scalpel. У них кровавые мерзкие тесты, довольно простой, доходчивый и бодрый дэзняк с трэшевыми проездами, где-то грувом, где-то слэмом — небестолковый, но, в общем, не гениальный. Ввиду относительной неопытности первую часть сета группа держалась на сцене скованно, в звуке царила каша, так что эффекта «вау» лично у меня не случилось. Однако фан-клуб был полностью счастлив!

Дальше — GRUESOME, калифорнийский коллектив с фронтменом Matt Harvey (EXHUMED), созданный после трибьют-тура DEATH «Death to All». Я писала о нем ранее, с тех пор мало чего поменялось — разве что пополнился архив гастролей по США и Европе. Музыканты играют в «как бы DEATH» и делают это настолько же качественно, насколько и… не нужно. Ну действительно, зачем в мире, в котором полно оригинального и талантливого материала, второсортная пародия на Чака и Co?

Любопытно было смотреть, как под сет GRUESOME экс-участник собственно DEATH Terry Butler сидит и печально торгует майками OBITUARY.

А затем вышли и они сами. Группа, в уникальности которой не усомнится никто. Совершенно узнаваемые по звуку, особенные, неподражаемые OBITUARY. Стоило начать — и танцпол просто-таки обезумел! Сумасшедший мош, старых и малых, оголтелое месиво, стейдждайвинг — там было все, и, главное, были они: чертова патлатая троица, флегматичный Терри и старина Kenny Andrews на гитаре, играющий в составе OBITUARY c 2012 года.

Выглядели ветераны очень живо — хотя мне показалось, что John Tardy как-то не в духе (ну или, может, приболел/перепил накануне). Он долго не выходил на сцену — и первую тему группа играла в инструментале. Потом посреди концерта повторил этот трюк — и опять шел инструментал. При этом в прочее время выкладывался он процентов на 667, заводил публику, подметал сцену своей знаменитой кудрявой гривой, а вокал, знакомый с детства, классический рявкающий вокал Тарди заполнял и плющил переполненное душное заведение.

Сетлист концерта посмотреть можно тут — и на протяжении всех этих тем, полтора часа кряду, группа держала публику в брутально-плотном, беснующемся, сотрясаемом всеми штормами аду, не сбавляя ни напора, ни оборотов. Беспощадно, убедительно, невероятно!

Закончив сет всенепременным «Slowly We Rot», братья Тарди немедленно убежали в большой тур-автобус, причем по пути бородач Дональд пообещал народу переодеться и вернуться для неформального мит-н-грит, но наврал. Зато вскоре появился с пластиковым стаканчиком вискарика в руке гитарист Trevor Peres — выглядевший на сцене непререкаемо-брутальным инфернальным дедом, а в реальности оказавшийся милейшим, общительным, с удовольствием собравшим вокруг себя кружок поклонников. У некоторых из них места для росписей на лице уже закончились — и пришлось подставлять руки.

С полуслова раскусив восточноевропейский акцент, он спросил, откуда я родом, вспомнил концерт в Минске 2010 года (что любопытно, с тех пор визуально костяк OBITUARY не очень-то поменялся), а затем поведал, что аккурат перед тем, как началась война, он тусил две недели у подруги в Житомире. Потом в Киеве. А потом началось. И он полностью офигел от подобных раскладов.

Дальше прозвучал тезис о том, что Путина, а желательно и всю Москву стереть нахрен с лица Земли, и что Байден, не будь он бесхребетной писькой, давно бы мог решительно помочь Украине. Молодежь в кружке удивленно хлопала глазами, Тревор разгорячился — одним словом, персонаж он, конечно же, любопытный.

Фоторепортаж с концерта

Затем наступило воскресенье, и шарлоттский модный клуб «Fillmore» наполнился черной массой: помесью футболок с блэкушными логотипами и занятных панков с ирокезами и мерчем групп а-ля CIRCLE JERKS. Неприезд WATAIN не особо повлиял на количество публики: и без них собралось человек 600; в том числе почему-то много пьяных и очень пьяных… ну а степень накала страстей на танцполе, в принципе, была не намного ниже OBITUARY’вского. (Плюс с дракой каких-то персонажей прямо во время шоу.)

Начала вечер группа MIDNIGHT из Огайо — в капюшонах-мешочках и отличным, плотным, заводным блэк-н-роллом с панковским флером (вот к кому явились все эти ирокезы!), напоминающим то приблэкованный MOTORHEAD, то VENOM. По сути, MIDNIGHT — проект одного человека, известного в андеграундном мире американской северной сцены как Athenar, подписан он на Metal Blade, а последний альбом Let There Be Witchery вышел буквально две недели назад. Оцените!

MAYHEM, они же THE TRUE MAYHEM появились в густом дыму, в красных и синих всполохах света, с обряженным в нечто среднее между рясой и лоскутным прикидом огородного пугала, с исполосованным красными ручейками лицом Attila Csihar, который, без лишних приветствий и раскланиваний, воздел к полотку костяной крест и зарядил «Falsified And Hated» с последнего на сегодняшний день альбома Daemon — перейдя тут же, практически без пауз, на «To Daimonion» из Grand Declaration Of War.

Непроницаемо-плотный звук, непроницаемо-плотный мистический туман на сцене (из-за которого не удавалось разглядеть Хэллхаммера даже из фотопита) — MAYHEM составили сет из трех актов: первый, условно, современный, с нулевых; второй — из классики De Mysteriis Dom Sathanas, и третий из прото-классики: «Deathcrush», «Chainsaw Gutsfuck», «Carnage», «Pure Fucking Armageddon». (Целиком сетлист, кому интересно, такой вот.)

Каждое отделение — в новом антураже, на втором меняя рясу на черные балахоны с капюшонами, и далее — на олдскульный зловещий рок-прикид, с обагренным свежей кровищей лысым черепом фронтмена и жонглированием золотистым «бедным Йориком». Остальные музыканты обходились без грима. Оба гитариста отыграли концерт с совершенно непроницаемыми лицами; Necrobutcher же, напротив, — постаревший, но подтянутый и хорошо в целом выглядящий, — мимически проживал, переживал каждый трек, раззадорившись к финалу и живо отжигая на всех этих «Pure Fucking Armageddon».

Никогда не была горячей поклонницей творчества MAYHEM, однако шоу понравилось — равно как и умение смотреться эффектно, но не сползать в маскарад; талант нагнетать обстановку (есть у них для этого специальные монотонные среднетемповые долгие проигрыши), но при этом поддерживать должное кипение в зале, одновременно гипнотизируя, приковывая внимание и инициируя яростный расколбас.

Фоторепортаж смотрим тут (честно сидела над обработкой фоток полдня), ну а уже завтра в соседнем городе ждет жаркая вечеринка с участием SACRED REICH, CROWBAR и SEPULTURA. Ей-богу, как на работу :).

