Midnight band
01.02.2024

«Чистое тестостероновое мясо». Новый сингл MIDNIGHT «Fuck Off And Live»

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Безбашенные кливлендские хэви-блэк-панк оторвы MIDNIGHT (ну или, точнее сказать, оторва: это проект парня, называющего себя Athenar) буквально за выходные после завершения работы над диском Let There Be Witchery 2022 года запилил следующий лонгплей. Он будет называться Hellacious Expectations и подарочно появится 8 марта.

«Это кусище обезжиренной плоти. Чистое тестостероновое мясо. Вероятно, самый концентрированный и прямолинейный альбом MIDNIGHT, записанный на одном дыхании. Я тогда послушал сырые еще треки Let There Be Witchery, вышел из студии — и на этой незамутненной волне, в качестве реакции, записал новые вещи».

В качестве жестких предварительных ласк нам закинули видео на фирменно заводной трек «Fuck Off And Live», посвященный, как говорит Athenar, «людям, которые бы хотели тихонечко умереть, уйдя от реальности, однако все еще живут и страдают».

Аминь.

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1 comment

  • Иван Фёдорович Крузенштерн написал(а):

    Бодро , очень бодро . Но прослушав альбом , второй слушать не хочется , ибо однообразно до скуки.

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