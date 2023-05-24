Фото: CATTLE DECAPITATION, DARK FUNERAL, BLACKBRAID, 200 STAB WOUNDS в Шарлотт

Фото: CATTLE DECAPITATION, DARK FUNERAL, BLACKBRAID, 200 STAB WOUNDS в ШарлоттФото
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 119
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Комментарии
Тварь:
Фьюнералов с Калигулой на вокалах не люблю как класс (в отличии от периода Темгорота и Хьялмара). На последнем альбоме они, к слову, вдарились в косплей Восставших и�…
Merzbow:
На вокале Сара из Arsenic Addict. Тоже годное музло.
Клип, правда, у них смешной вышел.…
Другой Александр:
Возвращенин шведских блэкеров Unpure. На обложке «бэтмены» какие-то
Unpure — Prophecies Ablaze
https://unpureups…
Другой Александр:
Juris:
неплох…. естественно не без музыкальных «ассоциаций» с MAYHEM…
Черноярец:
Другой Александр написал(а):
Черноярец написал:
Любопытно, а Мардуки успели подписаться в поддержку нацистской Украины? На Западе среди модных артистов это в…
Тварь:
Зига, зага… кинул-поднял… Морган, пиши, наконец, альбом про разгром путлеровских свинорусичей в Украине. И чтобы он не такой панковский был как Виктория……
Юрий:
Похоже, им плохо. Послушайте старичков Slayer. Они намного интереснее.…
коллапес:
уж лучше бы просто стояли и с гитарами кривлялись.
рисовать бюджетный пропагандистский ролик о пропаганде — такое себе.
зато модненько и дешево.
«солдатик хотел ка…
Другой Александр:
Сначала пытался понять о чём видеоряд — какой то микс из артов на тему поздней СА и американских ВС времён ВМВ и корейской войны, причём арты какие-то не аутентичные …
Дед Аким:
Обожаю Шарон, превосходная, сильная песня и клип, полный восторг!!!…
Anastasiya:
DimaCar написал(а):
Сожрать горсть слабительного и пребывать в моменте?
Как вариант!…
DimaCar:
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