Один из брутальнейших клипов года: SANGUISUGABOGG «Menstrual Envy» (уберите от экрана детей и мужчин с неустойчивой психикой!)

Если спросить навскидку, какие из метал-клипов уходящего года запомнились больше всего, в категории «самый брутальный и одновременно дурацкий» я наверняка назову видеоработу американцев SANGUISUGABOGG к первой песне дебютного мартовского альбома Tortured Whole «Menstrual Envy». Особо впечатлительным мужчинам будет больно его пересматривать — ну и, конечно, не подпускайте к экрану детей. Хотя, услышав задорное музлишко команды (к слову, в данном треке с вокалами помогал Roger Beaujard из MORTICIAN), дети, даже не глядя в экран, должны седеть и требовать стакан вискаря со льдом.

Что до Tortured Whole, то, с одной стороны, ничего кардинально нового и сверхординарного в кровожаднейший поджанр дэз-метала он не привнес. Даже больше того, кое-где спародировал классиков. С другой — ну, идете ж вы, например, на новую «Матрицу», понимая, что в фильме в лучшем случае пережуют, переварят уже знакомые драки и перипетии сюжета? Так вот, в отличие от новой «Матрицы», SANGUISUGABOGG делают свое дело с душой. И с приколом. А еще доставляют моменты, когда коллектив, тяготеющий к слэму, притормаживает в дуболомные среднетемповые, практически дэз-думовые эпизоды… Но, впрочем, это не про грувовый «Menstrual Envy». Тут вообще про другое…

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