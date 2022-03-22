Фото: NEVERFALL, 200 STAB WOUNDS, GRUESOME, OBITUARY

22.03.2022
Фото: NEVERFALL, 200 STAB WOUNDS, GRUESOME, OBITUARYObituary . Фото
Репортаж чуть попозже!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 60
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Комментарии
- Александр: Midnight — реально крутой музон. Был для меня главным открытием 2019-го.
- Великий Укр: Юрий написал(а): Ну хоть музыкально-развлекательный сайт не засирайте политотой ! ((( Ты дебил?…
- Anastasiya: Альбом целиком: https://www.youtube.com/watch? v=cU2c_r4e8Ko
- Vile: глаза и уши закровоточили от первых «риффов» )))
- Виктор: ну вот и хорошо. Никто им не запретит и дальше ездить с мировыми турами и собирать миллионы долларов прибыли
- Alex: Crow написал(а): Я не являюсь представителем страны. Глядя на жирные волосы захаровой, лысину бубнящего небензи…
- Mazay: >IMPERIAL AGE более не российская группа То, что они живут в Турции теперь, не делает их не российской…
- Crow: Alex написал(а): Про физиономии членов российского правительства это вообще атас)) Вы-то сами как выглядите-то?…
- Ad Noctum: Полный альбом Dark Funeral — We Are The Apocalypse https://www.youtube.com/watch? v=HwdAsPDDf2I
- Ad Noctum: Другой Александр написал(а): То что вы пишете — просто паясничество. Абсолютно не серьёзно. Месяц назад то…
- Александра: Сраный запад навязал нам этих чучел.
- atr: Другой Александр написал(а): Не считаю РФ, РБ, и Беларусь разными государствами. А вот это зря. Весьма разная…
- Другой Александр: Ad Noctum написал(а): atr написал(а): скажи-ка, «хохлов отгеноцидим, а дальше пшеков, лабусов,…
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