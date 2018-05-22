Когда смерть — это только начало: GRUESOME записали продолжение дискографии DEATH

Олдскул-дэзовая банда GRUESOME началась, по сути, как трибьют-группа DEATH, собранная из таких метал-деятелей, как Matt Harvey (EXHUMED, EXPULSION, CADAVERIZER, ex-REPULSION), Gus Rios (EVIL AMIDST, ex-IMPURE, ex-SICKNESS, ex-MALEVOLENT CREATION), Daniel Gonzalez (POSSESSED) и Robin Mazen (CASTRATOR — я вам рассказывала по эту феминистическую штучку! — DERKÉTA, THRASH ATTACK, ex-DEMONOMACY, ex-IMPURE). Гитарист/вокалист Matt и драммер Gus также задействованы в движухе Death to All… ну и стоит ли говорить, что именно напоминают песни их приближающегося альбома Twisted Prayers?

Сегодня американцы выложили видео на тему под названием «Fatal Illusions», а немногим ранее показали «открывашку» июньского релиза «Inhumane».

«Когда мы искали вдохновение в Spiritual Healing, — говорит Мэтт, — пришлось внезапно и с грустью осознать, что большая часть тем, которых касались DEATH в 1990 году, остаются больной темой и по сегодняшний день. Как все знают, проблема стрельбы в общественных местах достигла в нашей стране масштабов эпидемии, — так что, по-моему, это подходящий лейтмотив для дэз-метал альбома.

«Fatal Illusions» — о разочаровании; о том, что может заставить человека прибегнуть к насилию; о том, как события внезапно могут принять трагический оборот. Ну и пока кое-кто не начал искать в этом политический подтекст, хочу уточнить: эта песня — не за разрешение ношения оружия, равно как и не против оного. Эта песня — против массового огнестрельного насилия. И если вы увидите в ней что-либо контроверсивное, то идите-ка сразу ровненько нахер».