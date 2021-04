Концерт STEEL PANTHER в Гринсборо: омерзительно чудесно

Первый большой концерт за более чем год, побитый ковидной молью. STEEL PANTHER оказались одной из первых команд, решившихся на мини-тур (мини, ибо не во всех штатах еще можно; в некоторых же существует дичь, типа можно выйти на сцену, но нельзя открывать рот и петь — что оценили бы, например, GOD IS AN ASTRONAUT); хотя, отдавая должное буйным, вызывающим и пакостно-вульгарным рокерам, они и во время локдаунов изыскивали возможности где-то сыграть.

Сейчас возможностей стало больше — и даже действующие до сих пор в Северной Каролине ограничения посещаемости (до 50% от возможностей клуба) умудрились обойти, отыграв за один день сразу два концерта: дневной и вечерний. Билеты стоили 45 долларов; фирменные футболки — $35. Что до публики, то ажиотажа хватило на оба шоу — хотя формальные требования ограничить вход соблюли. Ну а масками (также действующее указание для клубных мероприятий) никто не заморачивался. В конце концов, бухать в маску весьма неудобно!

Пьяных на удивление было навалом. Так-то на концертах американцы, лишенные общественного транспорта и привязанные к авто, обычно не накидываются, да и происходило дело вечером воскресенья — но… что ж. Туловище само себя не продезинфицирует, а что до понедельника… так и гори он перегаром, тот понедельник! Сегодня не до него.

Проводились шоу в городе Гринсборо, в большом и по-своему легендарном местном клубе «The Blind Tiger» — выросшем, судя по антуражу, на базе какого-то производственного ангара. Хорошее вместительное помещение, солидный звук, свет, обширный бар со среднем ценником на пивной напиток в $6.

Народ собрался в своем большинстве олдскульный: старые рокеры (некоторые — в блондинистых глэмовых париках и леопардовых лосинах, все по стилю!) и много женщин, радостно щебечущих нетрезвыми стайками. Наиболее страстные фанатки — в откровенных прикидах, и по ходу, когда дело дошло до традиционных STEEL PANTHER’овских флэшмобов с танцами-сиськами, стало понятно: девушки подготовились.

Но обо всем по порядку.

Для начала… ох, восхитительно было вернуться в «прежнюю» жизнь! Большая сцена, взъерошенная наэлектризованная толпа, тусовки, галдеж. ВСЕ КАК И РАНЬШЕ! Как будто не было этого выжженного времени. И все теперь будет хорошо. Но это не точно.

На суппорте играла каролинская группа THE L.A. MAYBE — этакий хардрок/хард-н-хэви, взращенный яйцами динозавров, в исполнении ребят лет тридцати (в том числе жопастенький улыбчивый негр на бас-гитаре). Энергичный, бодрый и… слишком серьезный. Парни играли свою музыку на таких основательных щах, с какими проектируют строительство небоскребов — очень недурной рок в классическом ключе, здорово и четко исполненный, классно спетый (вокалист группы в 2016-м проходил прослушивание в AC/DC на замену Джонсона — и был одним из четырех кандидадтов-финалистов) — но по мне, подобная музыка должна быть драйвовой, искрящей, чтобы рок-н-ролл не только на сцене, но и в душе… а вот этим ребятам рок-н-ролла не доложили. Однако, повторюсь, ноль вопросов по качеству и материалу — такую группу не стыдно поставить и перед какими «ганзами».

А за рок-н-ролл в тот вечер отвечали STEEL PANTHER.

Недельный тур с ежедневными концертами и два шоу подряд в один день?

Да легко!

Выходила вся эта чудовищная глэм-кодла по-хитрому.

Сначала, сгрудившись в темном углу рядом со сценой, они оглядывали зал и хихикали, хитро усмехаясь тем, кто заметил. (К слову, как оказалось, в жизни все музыканты, кроме басиста, небольшого роста, какие-то миниатюрные). Потом Michael Starr — в своих непременных «хищных» лосинах, в блестящем шарфике и с повязкой на лбу, в свои почти 56 напоминающий осиликоненную «мамочку» публичного дома — начал что-то напевать, зал встрепенулся — и вот господа хорошие, во всем своем разноцветном вырвиглаз-антураже выходят и заводят «Eyes Of A Panther».

Странней всего в компании выглядят, конечно, Старр и басист Travis «Lexxi Foxx» Haley. Если в первом, несмотря на одутловатое лицо и искусственные губы, еще как-то угадывается мужское начало (за которое он с изрядной периодичностью себя хватал во время шоу), то с Трэвисом, не ознакомившись с коллективом загодя, так просто не разберешься. Он или она?

На сцене этот персонаж все время при роли — этакой гламурной девы с выражением лица типа «уточка», в каждую свободную минуту глядящейся в зеркало, подводя губки и обрызгивая лаками шальную прическу. В целом это выглядит как-то вот так (и повторяется на протяжении всего выступления, в любой момент, когда он не играет и не позирует с девками).

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Хотя сказать, что в STEEL PANTHER кто-то отдельный тащит все шоу, было б нечестно. Эти ребята настолько харизматичны и по одному и все вместе, так легко, непринужденно и весело взаимодействуют, шутят, переходят от зажигательного хардрока к стэндапу, настолько вовлекают в свое действо, что в какой-то момент тебе наплевать и на сетлист, и на то, играют ли они в принципе.

Вот идет динамичная «All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight)»; после нее вокалист разражается очередным шутливым монологом за жизнь и баб (жалко, ввиду обилия сленга я не всегда понимала, что он несет…. хотя, может быть, и не жалко); потом плавным движением руки перекидывает Satchel’у на гриф гитары свою шляпу — тот ее ловит и выдает очередное бойкое слово. Все играючи, с юмором и — видно — искренней «химией» внутри коллектива. Да, их честно тащит от всего этого. И вся глэмовая пошлая дурость — не показная. Им и правда так нравится! Искренностью, врожденной задоринкой группа подкупает немедленно; в STEEL PANTHER все совершенно по-честному, на сарказме, релаксе и кураже.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

«Asian Hooker», «Just Like Tiger Woods»… пиво и рок разливались рекой, заря пылала — и вот пришло время для пошлостей интерактивного плана. Предвкушая которые, собственно, и принарядились пришедшие барышни. Ведь что быть может приятней сексизма, объективации, сальностей, которыми тебя способны осыпать (и облапать) на сцене немолодые накрашенные мужчины в блестящих трико?..

Сначала вытащили, усадили на стульчик и обхаживали девушку в черном топике под «Girl From Oklahoma», хваля ее сиськи и комично уговаривая взять проходку в гримерку.

Ну и дальше по тексту.

I wanna thank you for the loving that you spread over me

I’ll be singing about you on our next CD

And you won’t have to wonder if you caught VD

You’ll be screaming my name when you sit down to pee

Hey, Michael Starr you motherfucker…

Попрыгав вокруг дамы, Майкл стал трогательно напевать ей на ушко: «So come on pretty baby, suck my balls all night..» — девушка была немного скованна, стеснялась, но все же подпела.

А потом был объявлен общий сбор — тот волнительный момент, когда начинается тема «17 Girls In A Row», на сцену выскакивают все самые пьяные и раскрепощенные женщины, начинают крутить попами, показывать сиськи, фоткаться, прыгать, орать, визжать, подпевать — и вся эта отвязная канитель, не забывая пилить селфики, пляшет под резвые мелодии и ритмы.

Зрелище, надо сказать, увлекательное — так что даже охранник, ранее запретивший фотографировать SP, совершенно забил на отслеживание фотоаппаратов и увлеченно пялился на происходящее перед носом на сцене.

Но и этого показалось мало.

Когда закончилась песня и мясистых в большинстве своем девушек спровадили обратно в зал, Starr пошел ва-банк и вытащил к себе наверх совершенно огромную мадам в облегающих штанишках — а затем, ласково шутя про то, сколько в нее вмещается буррито и как она своим задом занимает сразу ряд в самолете, уломал ее поднять майку. И там было даааа… даже фотоаппарат фокусироваться отказался. Или не вместились в кадр, не знаю! (Но в галерее есть фотография офигевшего лица барабанщика, для которого лично она провернула этот же трюк.)

В общем, было угарно! Ну и записью отдельных моментов шоу, полагаю, можно смело пытать феминисток — и они, как вампирки, будут шипеть, выдирая длинные волосы из подмышек.

Ну да, впрочем, я, конечно, утрирую. Просто не надо быть слишком серьезными. Слишком обидчивыми. И «пантеровский» юмор ниже пояса, весь этот их гиперболизированный, концентрированно-клишированный глэм-рок, все это не ради каких-то скандалов — ведь STEEL PANTHER вообще не про скандалы (в отличие, скажем, от того же Линдеманна, который неустанно провоцирует и тычет в лицо всякими мерзостями). STEEL PANTHER — комедия ради комедии, кайф ради кайфа, смех над собой и другими. Просто ради позитивного настроения.

Ну и рок-н-ролла, конечно. Разве можно уходить с их концерта, не напевая еще полночи финальную «Gloryhole»?!

Фоторепортаж смотрим тут.

