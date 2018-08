Вокалистка BRAIDS о победе над примочкой STEEL PANTHER. «В течение пары часов меня сотню раз назвали шлюхой, писькой и сраным говном»

Недаром говорят: посеешь ветер — пожнешь бурю. Хотя не факт, что упоротым феминисткам не нравятся бури. Так или иначе, вокалистка BRAIDS Raphaelle Standell-Preston, возглавившая давеча женский крестовый поход против «сексистской» примочки STEEL PANTHER, получила свою долю хайпа. И, по ее словам, «открыла ящик Пандоры, доверху полный мизогинии».

«В течение пары часов меня сотню раз назвали шлюхой, писькой и сраным говном, — поделилась она опытом онлайн-воина, — аккаунты BRAIDS в соцетях были взломаны, а оскорбительные комментарии появились под многими — не имеющими отношения к делу — постами в фэйсбуке и инстаграме. Адреса и телефонные номера моих коллег по команде были выложены в твиттере — подчеркивая, что преследование может затрагивать и мужчин, которые так или иначе связаны с женщиной. которая осмелилась на публичное выступление.

В целом около тысячи человек потратили время своей жизни, чтобы сказать мне, кто я такая. А именно — причина, по которой многие ненавидят феминизм, лишенная чувства юмора, покусившаяся на свободу самовыражения и рок-н-ролл как таковой.

Я уже сталкивалась с подобными атаками, и они научили одному: женщинам, которые выступают против языка мизогинии, быстро укажут, что их заботы ничтожны по сравнению со многими другими вещами, происходящими в этом мире.

Тем не менее, ни один из сексистских поступков не совершается просто так. Люди говорят, что эксплуатация женщин в творчестве STEEL PANTHER — это не более, чем пародия на глэм-метал разврат 80-х. Мол, это все только шутка. Однако неспособность выслушать малейшую критику с моей стороны подсказывает, что «пародийная» деградация распространяется со сцены STEEL PANTHER и дальше, на ежедневное поведение ее фанатов.

А что самое забавное, сами STEEL PANTHER не считают себя пародией. Как два года назад говорил вокалист группы Michael Starr, «мы искренне поем о вещах, которые нам кажутся смешными». Что, по-моему, частенько означает дешевые насмешки над женщинами и меньшинствами. Вот, пожалуйста, из текста ‘Asian Hooker': «Find a geisha girl / Take her for a whirl / Wrap a tuna roll on my dick / And the bitch is on her knees / Sucky fucky / Sucky fucky / Sucky fucky / Smells like sushi». Это звучит прям суперзабавно, не так ли?

И хотя STEEL PANTHER оправдываются, утверждая, что одинаково стебутся над всеми (от мексиканцев до толстых женщин), надо помнить, что хороший юмор — это не унижение. И ладно еще, когда они одеваются в спандекс и сетки, — действительно пародия на своих же — но увлекаясь сексизмом и направляя унизительные шуточки на маргинализированные группы, музыканты перестают быть смешными. Более того, это может повлечь довольно серьезные последствия.

Я не принимаю стеб как автоматическое оправдание оскорблений, особенно когда это касается рок-музыки и технического мира музыкального оборудования, из которого многие по-прежнему исключают женщин как необязательных игроков. Производители педалей по-прежнему опускаются до мизогинистического сленга как то «верблюжья лапка» или «орущая шлюшка». Так же, как реклама «Pussy Melter» ставит меня в первый ряд фан-зоны, превращая в страждущую фанатку горячего мужичка-гитариста, единственная роль которой заключается в том, чтобы стать супермокренькой, пока он наяривает крутейшее соло. Как будто бы я не могу играть на гитаре! Как будто ни одна женщина не играет на гитаре!

В 2015 году глава отдела маркетинга Fender сказал, что 50% покупателей новых гитар составляют женщины. Следовательно, будущее продаж гитарного оборудования и всевозможных приспособлений гендерно неоднородно. И компании начинают это понимать. Те же TC Electronic выпускают ролики с участием женщин-гитаристок, тем самым стараясь заполучить растущий рынок. Поэтому с чего бы им отталкивать цельный кусок потенциальных покупателей?

Я искренне верю в свободу самовыражения и считаю, что рок-н-роллу она необходима. Однако, будучи женщиной в рок-мире, я устала от объективации и унижения своего пола. От вечных идиотских шуток, смысл которых мне непонятен. Инди-рок — это жанр, в котором сейчас доминируют женщины. И мы играем куда более значимые роли, нежели стереотипные красотки-вокалистки, загадочные подруги-музы или возбужденные группи. Да и всегда играли, если на то уж пошло.

Посему мое выступление против политики TC Electronic — не есть цензура, но напоминание индустрии, что женщин и негетеросексуальных мужчин игнорировать больше не стоит, — они просто не могут себе это позволить. Мы составляем большой процент потребителей и создателей музыки, поэтому настаиваем на том, чтобы индустрия осознавала реальность. И не позволяла себе дурных шуток».

P.S. Кстати, несмотря на то, что ответная петиция набрала куда больше голосов, чем послание обиженной женщины, экс-«Pussy Melter» эффект теперь называется «Repeated Offender».