Самое глупое видео недели: новый клип STEEL PANTHER «All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight)»

STEEL PANTHER — гарантия стабильности в непростом мире. Видишь инфу, что группа выпускает клип, и понимаешь: будет богатый продакшн, писечный юмор, а также неутомимый задор немолодых вычурных и самоироничных глэм-рокеров. В новом видео на песню «All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight)», которая непременно станет мировым гимном мастурбации (ведь, невзирая на пошлятину, песня-то, как обычно, отличная), мужики обыграли тему «Мальчишника в Вегасе»: кто-то ехал жениться, другой упоролся, иной снял трусы, ну и понеслась, завертелась…

Пятый альбом группы под названием Heavy Metal Rules выйдет 27 сентября, и названия тем там сплошь увлекательные: «Gods Of Pussy», «Fuck Everybody», «I’m Not Your Bitch» — что как бы намекает, что юмористических роликов вскоре прибудет. «Вам понравятся песни, что мы понаписывали на диске, — обещает вокалист Michael Starr, — мы над ними тяжело поработали, и были вознаграждены результатом. Будьте готовы: ваш мозг взорвется от рок-угара, ну а женщин попрошу запастись полотенцами — ваши сиськи от прослушивания непременно взорвутся, и станет грязно. Будущее светло и прекрасно!»