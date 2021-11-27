Именной унитаз Ларса Ульриха (фото, которые лучше не видеть)Блог
Специально ждала выходных, чтобы, кто еще не ознакомился, мог начать утро с осмотра нового творения флоридского мужика Prince Midnight, который давеча соорудил гитару из скелета дяди и теперь не знает, куда приложить свои руки-не-для-скуки, кипучие фантазии и жажду хайпа. А сделал он именной сортир Ларса Ульриха, обосраться
мимо от которого можно при одном взгляде на фото.
За основу произведения были взяты фотографии Ларса образца 80х, а следить за дальнейшей историей унитаза можно в инстаграме (сейчас он, к примеру, собирается на выставку в Тампу). И хотя эта тема гораздо трэшовее статуи Тома Арайи в украинском зоопарке, она же гораздо полезней в практическом смысле. Ну, накатило что-либо, к примеру. Пошел к Ульриху. Излил душу. Смыл. Или нет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 300
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Именной унитаз Ларса Ульриха (фото, которые лучше не видеть)
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Комментарии
- Polaris: Этот унитаз нужно назвать перевёрнутым именем Ларса Ульриха: Срал Хирльу.
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Ларс Ульрих не самый лучший в мире барабанщик, но играть умеет, без него не было бы великой группы, да и как человек он приятный, коммуникабельный, он как цемент в группе, и обосрать его в прямом смысле слова
Этот унитаз нужно назвать перевёрнутым именем Ларса Ульриха: Срал Хирльу.