Именной унитаз Ларса Ульриха (фото, которые лучше не видеть)

Специально ждала выходных, чтобы, кто еще не ознакомился, мог начать утро с осмотра нового творения флоридского мужика Prince Midnight, который давеча соорудил гитару из скелета дяди и теперь не знает, куда приложить свои руки-не-для-скуки, кипучие фантазии и жажду хайпа. А сделал он именной сортир Ларса Ульриха, обосраться мимо от которого можно при одном взгляде на фото.

За основу произведения были взяты фотографии Ларса образца 80х, а следить за дальнейшей историей унитаза можно в инстаграме (сейчас он, к примеру, собирается на выставку в Тампу). И хотя эта тема гораздо трэшовее статуи Тома Арайи в украинском зоопарке, она же гораздо полезней в практическом смысле. Ну, накатило что-либо, к примеру. Пошел к Ульриху. Излил душу. Смыл. Или нет.

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