lars ulrich toilet
27.11.2021

Именной унитаз Ларса Ульриха (фото, которые лучше не видеть)

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Специально ждала выходных, чтобы, кто еще не ознакомился, мог начать утро с осмотра нового творения флоридского мужика Prince Midnight, который давеча соорудил гитару из скелета дяди и теперь не знает, куда приложить свои руки-не-для-скуки, кипучие фантазии и жажду хайпа. А сделал он именной сортир Ларса Ульриха, обосраться мимо от которого можно при одном взгляде на фото.

lars ulrich toilet handmade

lars ulrich toilet exhibition

lars ulrich toilet poop

За основу произведения были взяты фотографии Ларса образца 80х, а следить за дальнейшей историей унитаза можно в инстаграме (сейчас он, к примеру, собирается на выставку в Тампу). И хотя эта тема гораздо трэшовее статуи Тома Арайи в украинском зоопарке, она же гораздо полезней в практическом смысле. Ну, накатило что-либо, к примеру. Пошел к Ульриху. Излил душу. Смыл. Или нет.

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2 комментария

  • Дед Аким написал(а):

    Ларс Ульрих не самый лучший в мире барабанщик, но играть умеет, без него не было бы великой группы, да и как человек он приятный, коммуникабельный, он как цемент в группе, и обосрать его в прямом смысле словаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Polaris написал(а):

    Этот унитаз нужно назвать перевёрнутым именем Ларса Ульриха: Срал Хирльу.

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