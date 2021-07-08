strangest baby names
08.07.2021

Мать года: женщина из Новой Зеландии назвала своих детей Metallica, Slayer и Pantera

Блог

Помните боливийскую пару, которая назвала сына Iron Maiden? Дамочка из Новой Зеландии пошла еще дальше: у нее трое ребятишек, и их зовут Metallica, Slayer и Pantera. «Не так просто вырастить три самых тяжелых группы», — сказала мать года местному репортеру/режиссеру-документалисту David Farrier (его вы могли видеть в сериале «Темный туризм»).

По словам Дэвида, сначала все это казалось вымыслом, однако он лично проверил свидетельства о рождении детей, отметив заодно второе имя Metallica: не поверите, но это And Justice For All. Причем ничего незаконного в таких фантазиях нет: ребенка в Новой Зеландии можно назвать любым приличным словом, если только оно не является неким титулом или официальным званием (типа Minister, Knight, Bishop).

Точно такие же ограничения действуют, к примеру, в России. А, скажем, в Германии нельзя использовать названия продуктов, предметов и фамилий (среди запрещенки: Адольф Гитлер, Усама Бен Ладен, Вудсток, Граммофон) — а вот, к примеру, против Kreator вряд ли кто выступит. Было б желание. И кстати. Если ребенок, названный Slayer’ом, вырастет и станет читать рэп, что с этим делать? Мать о таких перспективах подумала?

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6 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    Вы будете смеяться, но есть хип-хоп рэп исполнитель Slayer и он играл в группе (вы тоже будете смеяться) Mayhem.

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  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Вы будете смеяться, но есть хип-хоп рэп исполнитель Slayer и он играл в группе (вы тоже будете смеяться) Mayhem.

    Жесть ))

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  • GastriT написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Вы будете смеяться, но есть хип-хоп рэп исполнитель Slayer и он играл в группе (вы тоже будете смеяться) Mayhem.

    Желаю послушать.

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  • GastriT написал(а):

    Детишки подрастут и ‘спасибо’ мамане не скажут.Придётся переименовываться.Как бы оно мило не выглядело,приличную работу им не сыскать…да и не факт что они не вырастут рэперами или ещё кем.Прикидываю сижу; ‘Slayer Петрович Колюжный’…ахуеть.

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  • Merzbow написал(а):

    GastriT написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Вы будете смеяться, но есть хип-хоп рэп исполнитель Slayer и он играл в группе (вы тоже будете смеяться) Mayhem.

    Желаю послушать.
    он издавался на каких то всратых компиляциях. я не знаю где их сейчас можно найти ли послушать. Ни одного релиза полноценного я не видел. На discogs он идёт под номером 49! из разных Слэеров

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  • GastriT написал(а):

    Merzbow написал(а):
    GastriT написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Вы будете смеяться, но есть хип-хоп рэп исполнитель Slayer и он играл в группе (вы тоже будете смеяться) Mayhem.

    Желаю послушать.
    он издавался на каких то всратых компиляциях. я не знаю где их сейчас можно найти ли послушать. Ни одного релиза полноценного я не видел. На discogs он идёт под номером 49! из разных Слэеров

    Мистика прям!

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