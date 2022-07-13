Heavy Metal Knitting World Championship photo
13.07.2022

Смотрим стрим чемпионата мира по хэви-метал вязанию

Блог

Всем известно, что финны — большие затейники во всем, что касается метала, особенно когда жаркое солнышко припекает головы дочерей и сынов Суоми. Так, на прошлой неделе ребята решили возобновить традицию чемпионатов по метал-вязанию (первый из которых прошел в 2019 году) и, судя про представленному стриму, удовольствие получили все рукоблудники рукодельники.

«В хэви-метал вязании работа спицами и музыка переплелись как никогда ранее, — пишут авторы проекта. — Прямо на сцене… метал и наяривающие пряжу трясущиеся руки. Вязать и пытаться при этом поспеть за ритмом исполняемых произведений — это примерно как играть на воздушной гитаре».

В 2022-м среди восьми международных команд победили британцы. А вот как оно было.

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4 комментария

  • Писюн в вязаном гондончике написал(а):

    Из-за всех этих конкурсов, шутеек и милоты экстремальный металл потерял Злобность и Мрачность, и стал частью какого-то, блин, хюгге! Make Metal Evil Again! Давайте все будем мудачьем!

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  • Polaris написал(а):

    «Вязать и пытаться при этом поспеть за ритмом исполняемых произведений — это примерно как играть на воздушной гитаре».
    Не соглашусь. Играть на воздушной гитаре — это дегродство. Хуже него — только играть на картонной гитаре. А вот вязать — это, конечно, напрочь отмороженная дичь, но исключительно в хорошем смысле. А, главное, — созидательная дичь.

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  • zzz написал(а):

    Настя, а где голосовалка за первое полугодие, а?http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Anastasiya написал(а):

    zzz написал(а):
    Настя, а где голосовалка за первое полугодие, а?

    К выходным будет!

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