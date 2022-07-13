Смотрим стрим чемпионата мира по хэви-метал вязанию

Всем известно, что финны — большие затейники во всем, что касается метала, особенно когда жаркое солнышко припекает головы дочерей и сынов Суоми. Так, на прошлой неделе ребята решили возобновить традицию чемпионатов по метал-вязанию (первый из которых прошел в 2019 году) и, судя про представленному стриму, удовольствие получили все рукоблудники рукодельники.

«В хэви-метал вязании работа спицами и музыка переплелись как никогда ранее, — пишут авторы проекта. — Прямо на сцене… метал и наяривающие пряжу трясущиеся руки. Вязать и пытаться при этом поспеть за ритмом исполняемых произведений — это примерно как играть на воздушной гитаре».

В 2022-м среди восьми международных команд победили британцы. А вот как оно было.

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