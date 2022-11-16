«Что это, бля, вообще было?» Зрители виртуального Ozzfest 2022 остались в недоумении

«Это было бесплатно, но все равно кажется, что мне должны вернуть деньги за просмотр!» Анонсированный не так давно Ozzfest в виртуальном формате (с анонсом, помимо прочего, на минуточку, выступления MOTORHEAD) в метавселенной, с размахом и множеством виртуальных локаций, порадовал зрителей только одним: возможностью поупражняться в сарказме.

«Почти так же увлекательно, как смотреть, как засыхает на стене свежая краска. Почти»

«Напоминает дешевый школьный карнавал, только школьные карнавалы выглядят лучше»

«Лучший фестиваль на свете, если ты придурок!»

«Если б там, как в GTA, можно было давить людей, я бы принял участие»

«Даже в 80-х графика была на порядок лучше!»

«Я думал, что бренд Ozzfest обосрать уже невозможно. Но ошибся!»

«Отвратительный год стал еще хуже»

«Что это, бля, вообще было?»

В общем, то что предполагалось «фестивалем будущего», оказалось дешевым лагающим говном, с убогой графикой и пляшущими аватарами (говорят, жители поселений рядом с кладбищем, где похоронен Лемми, не могли спать: дед ожесточенно вращался в могиле), какими-то кривыми live-видосами, демонстирующимися на нарисованных экранах нарисованной публике… трэш и срам, отвратительность которого, будем надеяться, дошла до Оззи. Иначе ему пора принимать какие-то другие таблетки.

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