«Что это, бля, вообще было?» Зрители виртуального Ozzfest 2022 остались в недоуменииБлог
«Это было бесплатно, но все равно кажется, что мне должны вернуть деньги за просмотр!» Анонсированный не так давно Ozzfest в виртуальном формате (с анонсом, помимо прочего, на минуточку, выступления MOTORHEAD) в метавселенной, с размахом и множеством виртуальных локаций, порадовал зрителей только одним: возможностью поупражняться в сарказме.
«Почти так же увлекательно, как смотреть, как засыхает на стене свежая краска. Почти»
«Напоминает дешевый школьный карнавал, только школьные карнавалы выглядят лучше»
«Лучший фестиваль на свете, если ты придурок!»
«Если б там, как в GTA, можно было давить людей, я бы принял участие»
«Даже в 80-х графика была на порядок лучше!»
«Я думал, что бренд Ozzfest обосрать уже невозможно. Но ошибся!»
«Отвратительный год стал еще хуже»
«Что это, бля, вообще было?»
В общем, то что предполагалось «фестивалем будущего», оказалось дешевым лагающим говном, с убогой графикой и пляшущими аватарами (говорят, жители поселений рядом с кладбищем, где похоронен Лемми, не могли спать: дед ожесточенно вращался в могиле), какими-то кривыми live-видосами, демонстирующимися на нарисованных экранах нарисованной публике… трэш и срам, отвратительность которого, будем надеяться, дошла до Оззи. Иначе ему пора принимать какие-то другие таблетки.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 104
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2 комментария
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«Что это, бля, вообще было?» Зрители виртуального Ozzfest 2022 остались в недоумении
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Комментарии
Eum:
походу опять что-то около пост-метальное будет, но не возврат к марианским впадинам первых двух альбомов…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Лемми в гробу вертелся? Его же кремировали, не?
Аватар вертелся! …
Merzbow:
Sonne:
Дед Аким:
Есть банды любящие эксперименты, с совершенно разными альбомами, а есть банды десятилетиями играющие примерно одно и то же, в том же стиле, один альбом похож на друг…
Аццкийсотона:
Аццкийсотона:
Тварь:
Вон, у нас тут недавно в вечерних новостях была какая-то местная фем-блэк-метал группа. Вещали что-то заумное про сатанизм, черное искусЪтво и феменизм. В составе — од…
Бармалей:
Провокатор пизданет хуйню и куча долбаебов ведется.Диалектика показного сатанизма. Нет бы взять нож и кого нибудь прирезать нахуй. Так нет будут сидеть у мониторов…
Андрей:
Я выскажусь для Нергала и группы Behemoth от души:
«Не создавайте новых альбомов. Я не шучу. Не делайте этого. Мир и так перенагружен вашими подражателями, вашими релиза…
Polaris:
Зануда:
Писюн в огне:
коллапес написал(а):
мда уж Негральчик, слышал бы тебя сейчас Варг, который, напомним, зашкварил Еронимуса как раз за то, что тот много шлепал губами и при этом …
Лемми в гробу вертелся? Его же кремировали, не?
Merzbow написал(а):
Лемми в гробу вертелся? Его же кремировали, не?
Аватар вертелся! Апепел Клааса стучал в сердца тех, кто получил пульки с его прахом )))