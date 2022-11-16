Ozzfest
16.11.2022

«Что это, бля, вообще было?» Зрители виртуального Ozzfest 2022 остались в недоумении

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«Это было бесплатно, но все равно кажется, что мне должны вернуть деньги за просмотр!» Анонсированный не так давно Ozzfest в виртуальном формате (с анонсом, помимо прочего, на минуточку, выступления MOTORHEAD) в метавселенной, с размахом и множеством виртуальных локаций, порадовал зрителей только одним: возможностью поупражняться в сарказме.

«Почти так же увлекательно, как смотреть, как засыхает на стене свежая краска. Почти»
«Напоминает дешевый школьный карнавал, только школьные карнавалы выглядят лучше»
«Лучший фестиваль на свете, если ты придурок!»
«Если б там, как в GTA, можно было давить людей, я бы принял участие»
«Даже в 80-х графика была на порядок лучше!»
«Я думал, что бренд Ozzfest обосрать уже невозможно. Но ошибся!»
«Отвратительный год стал еще хуже»
«Что это, бля, вообще было?»

В общем, то что предполагалось «фестивалем будущего», оказалось дешевым лагающим говном, с убогой графикой и пляшущими аватарами (говорят, жители поселений рядом с кладбищем, где похоронен Лемми, не могли спать: дед ожесточенно вращался в могиле), какими-то кривыми live-видосами, демонстирующимися на нарисованных экранах нарисованной публике… трэш и срам, отвратительность которого, будем надеяться, дошла до Оззи. Иначе ему пора принимать какие-то другие таблетки.

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Лемми в гробу вертелся? Его же кремировали, не?

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  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Лемми в гробу вертелся? Его же кремировали, не?

    Аватар вертелся! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif Апепел Клааса стучал в сердца тех, кто получил пульки с его прахом )))

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