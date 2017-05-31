Статуя фронтмена SLAYER появилась в украинском зоопарке

Когда по стране массово сносятся одни памятники — почему б не поставить другие? Главное — правильные! Так, новость появившаяся в начале апреля и казавшаяся приколом, оказалась правдивой: в частном украинском зоопарке села Демидов Киевской области возведена скульптура Тома Арайи. «Как, почему и зачем?» — возможно, спросит недоверчивый читатель. Ну, ответим мы, почему бы и нет? Если вы владелец предприятия, фанат по SLAYER и живете, положим, не в Беларуси, то сделать из своих увлечений отдельную фишку и завлекалку для туристов очень даже логично. Тем более, что вышло душевно!

В своем фэйсбуке Михаил Пинчук — так зовут этого замечательного человека, любителя животных и заводного трэш-метала, — написал на днях следующее (орфография, пунктуация сохранены):

«Дорогие друзья, мы наконец-то закончили наши споры и переделки и можем сказать — скульптура Тома Арайи в нашем парке закончена и представлена на Ваш критический осмотр. Не могу передать как это было трудно и сколько мы спорили о правильности, скажем, формы бороды :) или гитары Тома. Я поставил результаты нашего труда на официальный сайт Тома, я слыхал, что он сейчас вернулся из Чили и отдыхает перед европейским турне — быть может заглянет и к нам. По крайней мере милейшая Сандра Арайя (жена) сказала мне что ей понравилось… дай бог… я ей тоже рассказал как все спорили о любой детали на скульптуре и даже пошутил что слава богу там Том на Концерте — а если бы скульптура называлась, например, Том на Пляже…

В общем, напишите (тем кому это интересно) как у нас получилось. а я доволен что на Украину обратила внимания вся армия (многомиллионная) любителей Slayer и Тома. Гляньте на его сайт :) и на все одобрения. Propaganda, war ensemble, burial to be ;)»