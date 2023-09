«Fat Bottomed Girls» QUEEN пытаются «отменить». Но есть и хорошие новости!

Недавно современная культура, обремененная желанием что-нибудь «отменить», прошлась по бест-оф сборнику классики QUEEN: слушатели — а потом и медиа — обратили внимание, что из нового переиздания, предназначенного для детей и молодежи, пропала тема «Fat Bottomed Girls», которую написал Брайан Мэй в 1978 году. И ничего дурного в виду не имел. Кто вообще в 78-м думал обижаться на шутливый безобидный гимн женщинам с пышными формами, которые делают из мальчиков мужиков и заставляют этот мир крутиться вокруг своей попы оси?

Are you gonna take me home tonight?

Oh, down beside that red firelight

Are you gonna let it all hang out?

Fat bottomed girls

You make the rockin’ world go ’round

Hey, I was just a skinny lad

Never knew no good from bad

But I knew life before I left my nursery, huh

Left alone with big fat Fanny

She was such a naughty nanny

Hey, big woman

You made a bad boy out of me

Hey, hey…