«Fat Bottomed Girls» QUEEN пытаются «отменить». Но есть и хорошие новости!

Недавно современная культура, обремененная желанием что-нибудь «отменить», прошлась по бест-оф сборнику классики QUEEN: слушатели — а потом и медиа — обратили внимание, что из нового переиздания, предназначенного для детей и молодежи, пропала тема «Fat Bottomed Girls», которую написал Брайан Мэй в 1978 году. И ничего дурного в виду не имел. Кто вообще в 78-м думал обижаться на шутливый безобидный гимн женщинам с пышными формами, которые делают из мальчиков мужиков и заставляют этот мир крутиться вокруг своей попы оси?

Are you gonna take me home tonight?

Oh, down beside that red firelight

Are you gonna let it all hang out?

Fat bottomed girls

You make the rockin’ world go ’round Hey, I was just a skinny lad

Never knew no good from bad

But I knew life before I left my nursery, huh

Left alone with big fat Fanny

She was such a naughty nanny

Hey, big woman

You made a bad boy out of me

Hey, hey…

И хотя в других (взрослых?) версиях сборника песня осталась, причина цензуры до конца непонятна. Мы же вроде за бодипозитив? Или уже нет?

На громкую историю, разом поднявшую интерес и к песне, и к QUEEN, откликнулась адалт-видео платформа CamSoda. Ее предводительница Daryn Parker, представившаяся как «фанатка рок-н-ролла и толстых попочек», предложила Мэю и Тейлору $69,000 за эксклюзивное право использовать песню на стримах CamSoda.

«Мы действительно верим, что пышные дамы позволяют этому миру вращаться — как и вы, и Фредди подметили в песне. И хотим, чтобы эта бессмертная вещь сопровождала пользовательский выбор «big booty» моделей. Кликнул — и она заиграла. А также если кто-то решит оставить чаевые полной «нянечке»-хулиганке. В общем, с нами ваша песня будет в полном порядке».

Посмотрим, будет ли принято щедрое предложение.

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