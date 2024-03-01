Причина увольнения из хардкор-группы: вокалист подсыпал басисту женские гормоны

Причина увольнения из хардкор-группы: вокалист подсыпал басисту женские гормоныБлог
Мало кто в этом мире слышал о существовании группы LLORONA из штата Теннесси, но теперь многие в курсе нестандартных решений вопроса ревности: примешать к спортивным смесям соперника женские гормональные препараты, чтобы тот стал страшным, больным и некрасивым, и от него ушла девушка. К нему, сильному, мужественному и красивому. То есть как расхожая шутка про вокалиста рок-группы и басиста, но наоборот.
По Сети разбежались скриншоты внутрикомандно-соцсетевой драмы, на которых экс-фронтмен Diego сознается в умышленном причинении вреда экс-коллеге.
А остальные музыканты комментируют: «Последние 5 месяцев Diego пытался навязать Sixx’у (тому самому несчастному басисту — прим.авт.) транспереход, надеясь „заменить его“ в отношениях, когда тот станет выглядеть менее маскулинно».
Согласно заявлению группы, действия Diego заставили басиста потратить тысячи долларов на медицинские услуги в попытках понять, что с ним происходит.
Sixx заявил, что после месяцев неосознанного приема эстрогенов у него развились язва желудка и мышечное утомление, а сам он сильно похудел.
«Я не позволю свести все в шутку или оправдаться пьяным поведением. То, что Diego сделал со мной, отвратительно и очень серьезно повлияло на мою жизнь в негативном ключе», — написал музыкант.
В общем, ощущение, что сюжет взят откуда-то из Паланика, и неизвестно, о такой ли известности мечтала группа LLORONA (вероятно, нет, ибо посты из их аккаунта уже удалены). Но хотя бы все живы. И целы.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 152
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2 комментария
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Комментарии
коллапес:
а почему сразу «отбить девушку»?
может он сам к нему воспылал феромонами, и решил того слегка «прифеминизировать», чтобы самому не кочегарить…
пути транспереходов �…
atr:
Мельчают чуваки. Раньше были Варг и Юронимус, а это даже не пародия.…
DimaCar:
Как сказал кто-то, красиво состариться дано немногим. Таким образом, Accept осваивают все нюансы искусства старперства.…
Tular:
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думстер-бумстер:
Юрий:
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Anastasiia:
Я читаю и думаю — ничего себе, как складно сафари переводить научился.. И тут на фразе про «Mother Russia» закрались сомнения что пишет русскоязычный человек.. неожиданно �…
Зануда:
Другой Александр:
Три ранее неизданных трека Rammstein. Демка 2000-го года «Seid Bereit» (не путать с демкой «Wiener Blut» с таким же названием) и два кавера на Trio «Anna», и на Tears for Tears «Shout».
https://m.youtube.com/watch?v=wd…
harvey keitel:
Иван Фёдорович Крузенштерн написал(а):
Моё личное мнение , что в США не умеют играть блэк , получается какая натужная попытка родить что то грязное , но рождает�…
Ма$$аракш:
> В какой-то момент он предпочел дэз-метал блэку
Может, наоборот?…
juris:
Merzbow:
Жена Холта вроде тоже самое говорила.
Мол, пиздуй на сцену со Слеер.
Наверное, скоро жена Бостафа подтянется.…
Мельчают чуваки. Раньше были Варг и Юронимус, а это даже не пародия.
а почему сразу «отбить девушку»?
может он сам к нему воспылал феромонами, и решил того слегка «прифеминизировать», чтобы самому не кочегарить…
пути транспереходов неисповедимы…