Причина увольнения из хардкор-группы: вокалист подсыпал басисту женские гормоны

Мало кто в этом мире слышал о существовании группы LLORONA из штата Теннесси, но теперь многие в курсе нестандартных решений вопроса ревности: примешать к спортивным смесям соперника женские гормональные препараты, чтобы тот стал страшным, больным и некрасивым, и от него ушла девушка. К нему, сильному, мужественному и красивому. То есть как расхожая шутка про вокалиста рок-группы и басиста, но наоборот.

По Сети разбежались скриншоты внутрикомандно-соцсетевой драмы, на которых экс-фронтмен Diego сознается в умышленном причинении вреда экс-коллеге.

А остальные музыканты комментируют: «Последние 5 месяцев Diego пытался навязать Sixx’у (тому самому несчастному басисту — прим.авт.) транспереход, надеясь „заменить его“ в отношениях, когда тот станет выглядеть менее маскулинно».

Согласно заявлению группы, действия Diego заставили басиста потратить тысячи долларов на медицинские услуги в попытках понять, что с ним происходит.

Sixx заявил, что после месяцев неосознанного приема эстрогенов у него развились язва желудка и мышечное утомление, а сам он сильно похудел.

«Я не позволю свести все в шутку или оправдаться пьяным поведением. То, что Diego сделал со мной, отвратительно и очень серьезно повлияло на мою жизнь в негативном ключе», — написал музыкант.

В общем, ощущение, что сюжет взят откуда-то из Паланика, и неизвестно, о такой ли известности мечтала группа LLORONA (вероятно, нет, ибо посты из их аккаунта уже удалены). Но хотя бы все живы. И целы.

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