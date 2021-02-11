Флоридский металист сыграл DARKTHRONE на гитаре из скелета своего дяди

Многие сегодня написали о стартапе под названием «Filip Skelecaster», но эта история слишком тру, чтобы не оставить ее и у себя. Итак, флоридский мужик (из Тампы, что есть родина всея американского брутала), называющий себя Prince Midnight, придумал моднейший способ распорядиться останками своего дядьки грека, погибшего в автокатастрофе 20 лет тому.

Filip, как звали дядьку, завещал скелет местной школе, — однако в какой-то момент в Греции запретили использовать настоящие человеческие скелеты в образовательных учреждениях, так что было решено вернуть семье косточки. Prince Midnight на тот момент уже жил в США, и спустя годы бюрократии с дядей таки воссоединился.

«Я получил коробку с костями и понятия не имел, что с ними делать. Похоронить? Кремировать? Спрятать в подвале? Все это как-то слишком мелко для памяти человека, с подачи которого я увлекся тяжелой музыкой.

Поэтому я решил превратить дядю Филипа в гитару. Это было нелегко — ведь никто раньше не изготавливал гитары из человеческого скелета. Я провел большое исследование, потом пытался связаться ребятами из местной мастерской Dean Guitars, чтобы получить у них консультации, однако те застремались.

Как бы там ни было, теперь дядя Филип может играть целую вечность. Уверен, он бы хотел этого. Так что я невероятно горд своим проектом, рад тому, что таким образом могу почтить его память, его жизнь и влияние, которое этот человек оказал на меня».

А в качестве реквиема зазвучал «Transylvanian Hunger».

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