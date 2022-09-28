Очередная дурацкая причина соскочить в фестиваля: опыт FALLING IN REVERSE

В этот раз все не так лихо, как случалось в истории некоторых артистов, ну так и FALLING IN REVERSE — не MOTLEY CRUE и даже не MASSIVE ATTACK. В общем, рокеры из Невады, которые играют какую-то постхардкор-эмо херню с 2008 года, оказались не в состоянии концертировать без компьютерного бэкапа.

Так, за пару часов до хэдлайнерского выступления на фестивале WIIL Rock вокалист Ronnie Radke записал видеообращение: «WIIL Rock, с сожалением должен сообщить, что мы вынуждены отказаться от шоу, ибо других вариантов не имеем.

Коротко говоря, мы приехали на предварительную репетицию. Планировали только одну, потому как недавно вернулись из турне и необходимости старательно репетировать не было.

Так вот, когда собрались на точке, поняли, что пропали наши лэптопы, которые руководят всем течением шоу и прочим. Играя музыку в 2022, ты не можешь без компа. Это как ехать на машине, лишенной двигателя.

Увы, случилась неприятность. Полагаю, их потеряли. И виновата, полагаю, наша техническая команда. Не знаю, что пошло не так — раньше подобного не случалось. И я сильно расстроен. Это были новые лэптопы.

Увидимся на фестивале Aftershock в Сакраменто 2 октября. Мне очень жаль, ребята».

Такой вот рок, ребята! Как пелось в классике, эта музыка будет вечной, нужно лишь заменить ноутбуки.

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