Очередная дурацкая причина соскочить в фестиваля: опыт FALLING IN REVERSE

Очередная дурацкая причина соскочить в фестиваля: опыт FALLING IN REVERSEБлог
В этот раз все не так лихо, как случалось в истории некоторых артистов, ну так и FALLING IN REVERSE — не MOTLEY CRUE и даже не MASSIVE ATTACK. В общем, рокеры из Невады, которые играют
какую-то постхардкор-эмо херню с 2008 года, оказались не в состоянии концертировать без компьютерного бэкапа.
Так, за пару часов до хэдлайнерского выступления на фестивале WIIL Rock вокалист Ronnie Radke записал видеообращение: «WIIL Rock, с сожалением должен сообщить, что мы вынуждены отказаться от шоу, ибо других вариантов не имеем.
Коротко говоря, мы приехали на предварительную репетицию. Планировали только одну, потому как недавно вернулись из турне и необходимости старательно репетировать не было.
Так вот, когда собрались на точке, поняли, что пропали наши лэптопы, которые руководят всем течением шоу и прочим. Играя музыку в 2022, ты не можешь без компа. Это как ехать на машине, лишенной двигателя.
Увы, случилась неприятность. Полагаю, их потеряли. И виновата, полагаю, наша техническая команда. Не знаю, что пошло не так — раньше подобного не случалось. И я сильно расстроен. Это были новые лэптопы.
Увидимся на фестивале Aftershock в Сакраменто 2 октября. Мне очень жаль, ребята».
Такой вот рок, ребята! Как пелось в классике, эта музыка будет вечной, нужно лишь заменить ноутбуки.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 178
Читайте также:
- Смотрим стрим чемпионата мира по хэви-метал вязанию
- Женщина родила на бразильском концерте METALLICA
- Именной унитаз Ларса Ульриха (фото, которые лучше не видеть)
- Адепт конспирологического движения QAnon: «Чувствую, что Кеннеди вернулся, и это Кит Ричардс»
- Мать года! Женщина из Новой Зеландии назвала своих детей Metallica, Slayer и Pantera
- «Black Metal Rainbows» — объявлен сбор средств на большую радужную LGBT-книжку на тему блэк-метала
- Канадский барабанщик «выступил» на собственных похоронах
- Самый трушный свадебный танец в истории… и самый короткий
- Как рэпер подставил Nike, выпустив кроссовки «666» с человеческой кровью
- Флоридский металист сыграл DARKTHRONE на гитаре из скелета своего дяди
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Очередная дурацкая причина соскочить в фестиваля: опыт FALLING IN REVERSE
-
В Польше отменяют концерты Roger Waters. «Меня объявили персоной нон грата за призывы к переговорам и миру»
-
Стоит послушать. FALLUJAH «Empyrean»
-
Бывший барабанщик VENOM Abaddon: «Fuck cancer»
-
Если б все были живы: как бы сегодня выглядели Курт Кобейн и Фредди Меркьюри?
-
Новый альбом OZZY OSBOURNE порвал мировые чарты. Впервые за пять десятков лет музыкальной карьеры!
-
SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA продолжат играть после смерти David Andersson
-
TRISTANIA все
-
Самый короткий контракт в метал-мире: Century Media подписали и выгнали VEKTOR в течение двух дней
-
Экс-участники CHILDREN OF BODOM открывают сауну имени группы
Комментарии
- Писюн c глазами: Бармалей написал(а): Пидоры они. Я ,лично играю везде ,где есть розетка и бухло. Остальное от…
- Бармалей: Пидоры они. Я ,лично играю везде ,где есть розетка и бухло. Остальное от лукавого!
- Кирк Хэммет: СиРОЖА написал(а): Informer написал(а): Роджер Уотерс задолго до этой ситуации прослыл человеком…
- OVEL1109: Ну вот пошла волна русофобии, кто следующий?
- Писюн c глазами: Tadevusz написал(а): Да нас прыходзіць Шчасьце!!)) Пiздец да нас прыходзіць
- Tadevusz: Да нас прыходзіць Шчасьце!!))
- Eum: Mazay написал(а): Курт на Вольского похож) те же ассоциации со старта)
- Eum: Козеин написал(а): музло норм, но вот голос слышно уже старческий что-ли, как у Лемми перед кончиной… вы на что…
- СиРОЖА: Informer написал(а): Роджер Уотерс задолго до этой ситуации прослыл человеком неадекватным. Это просто один…
- Тварь: да этот русский говнюк, к которому апеллируют, в конец ебанулся. могилизация сильно напоминает события в…
- Informer: Роджер Уотерс задолго до этой ситуации прослыл человеком неадекватным. Это просто один из его поступков, и…
- Деды ахуевали: Старый ватан
- Зануда: Слушал, годно. Хотя по мне так чутка утомляет в больших количествах.
Пидоры они. Я ,лично играю везде ,где есть розетка и бухло. Остальное от лукавого!
Бармалей написал(а):
Пидоры они. Я ,лично играю везде ,где есть розетка и бухло. Остальное от лукавого!
А разетка-то тебе зачем? Ты ж вроде барабанщик