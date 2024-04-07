В Чечне запретили музыку вне диапазона 80 — 116 ударов в минуту

В Чечне уже решили все насущные вопросы и проблемы, осталась последняя: узаконить «правильный» музыкальный темп. И тогда все точно будет зашибись.

Цитирую Медузу.

Власти Чечни решили ограничить темп воспроизведения всех музыкальных, вокальных и хореографических произведений в республике на уровне от 80 до 116 ударов в минуту (BPM), сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на министерство культуры Чеченской Республики.

Министр культуры Чечни Муса Дадаев сообщил в ходе расширенного совещания, прошедшего 5 апреля, что по этому вопросу принято «окончательное решение», согласованное с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По поручению Кадырова Минкульт Чечни проверяет, насколько чеченские музыкальные, вокальные и хореографические произведения соответствуют «чеченскому менталитету и музыкальному ритму».

Темп 80 ударов в минуту — это относительно медленные композиции, например, в примерно таком темпе (82 BPM) звучит песня группы украинской группы «Океан Ельзи» «Без бою». Темп 116 ударов в минуту — это как «Get Lucky» от Daft Punk с Фарреллом Уильямсом.

При этом в узкую границу 80-116 ударов в минуту не попадает большинство музыкальных произведений: темп транса — 130-160 BPM, темп техно — 120-150 BPM.

Ниже границы 80 ударов в минуту — гимн Российской Федерации (76 BPM). Выше границы 116 ударов в минуту — песня «День Победы» Льва Лещенко (126 BPM).