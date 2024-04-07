too fast music
07.04.2024

В Чечне запретили музыку вне диапазона 80 — 116 ударов в минуту

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В Чечне уже решили все насущные вопросы и проблемы, осталась последняя: узаконить «правильный» музыкальный темп. И тогда все точно будет зашибись.

Цитирую Медузу.

Власти Чечни решили ограничить темп воспроизведения всех музыкальных, вокальных и хореографических произведений в республике на уровне от 80 до 116 ударов в минуту (BPM), сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на министерство культуры Чеченской Республики.

Министр культуры Чечни Муса Дадаев сообщил в ходе расширенного совещания, прошедшего 5 апреля, что по этому вопросу принято «окончательное решение», согласованное с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По поручению Кадырова Минкульт Чечни проверяет, насколько чеченские музыкальные, вокальные и хореографические произведения соответствуют «чеченскому менталитету и музыкальному ритму».

Темп 80 ударов в минуту — это относительно медленные композиции, например, в примерно таком темпе (82 BPM) звучит песня группы украинской группы «Океан Ельзи» «Без бою». Темп 116 ударов в минуту — это как «Get Lucky» от Daft Punk с Фарреллом Уильямсом.

При этом в узкую границу 80-116 ударов в минуту не попадает большинство музыкальных произведений: темп транса — 130-160 BPM, темп техно — 120-150 BPM.

Ниже границы 80 ударов в минуту — гимн Российской Федерации (76 BPM). Выше границы 116 ударов в минуту — песня «День Победы» Льва Лещенко (126 BPM).

Есть мнение, это эта первая на свете инициатива по ограничению государственно дозволенных bpm. До сих пор отличалась, пожалуй, только Южная Корея во время ковида: там на несколько недель в тренажерных залах запрещалось крутить треки более 120 bpm, чтобы не стимулировать более интенсивные занятия спортом.

Где-то сейчас забавляются ARCHSPIRE.

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2 комментария

  • juris написал(а):

    В Чечне запретили музыку… и правильно сделалиhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Тварь написал(а):

    Да чечню и весь кавказ давно запретили

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