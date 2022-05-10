Женщина родила на бразильском концерте METALLICA

К присказке «раньше бабы в поле рожали!» теперь можно добавить еще одну. Про песочного человечка. Так, бразильская женщина Joice Figueirо, будучи на 39-й неделе беременности, отправилась на концерт METALLICA в городе Curitiba. И… родила прямо в зале.

Как мать года потом шутила в своем инстаграме, на всех концертах, что она когда-либо посещала, что-то непременно случалось, однако на этот раз она превзошла сама себя.

«Как я могла вообразить, что мой малыш решит появиться на свет именно на этом концерте, за три песни до конца выступления, под звуки «Enter Sandman»? Luan Figueiro родился 7 мая 2022 года в 23:15, сотрясая все металлические структуры!»

Говорят, и малый, и мама чувствуют себя хорошо. Странно только, что назвали его не как-либо экзотически.

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