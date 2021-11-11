Адепт конспирологического движения QAnon: «Чувствую, что Кеннеди вернулся, и это Кит Ричардс»Блог
Как наверное, многие читали, в первых числах месяца в Техасе упоротые конспирологи из QAnon собрались в ожидании пришествия Кеннеди-младшего, который, по их мнению, должен вернуться c перекура, чтобы властвовать вместе с
Борисом Ельциным Дональдом Трампом. Цитирую Esquire: «1 ноября сотни сторонников конспирологического движения QAnon пришли на площадь в Далласе, чтобы дождаться второго пришествия Джона Кеннеди-младшего.
На площади, где собрались конспирологи, в 1963 году застрелили 35-го президента страны Джона Кеннеди. Согласно пророчеству QAnon, к ним должен был выйти сын погибшего президента Джон Кеннеди-младший, который умер в автокатастрофе 1999 года.
Сторонники теории заговора считают, что Кеннеди-младший инсценировал свою смерть и все это время скрывался, а сейчас готовится прийти к власти вместе с Дональдом Трампом. По их мнению, сын Кеннеди должен стать новым вице-президентом США. Кроме того, некоторые конспирологи считают, что убитый президент тоже каким-то образом мог сфабриковать свое убийство.
Сторонники QAnon ждали второго пришествия Кеннеди два дня, но к ним никто не вышел».
Впрочем, такие мелочи не способны разочаровать истинного верующего. Так совпало, что неподалеку проходил аншлаговый концерт ROLLING STONES — и в какой-то момент по толпе поползла идея, что президент отец, сын и святой дух вернутся под звуки какой-нибудь нетленки («Sympathy For The Devil», считаю, была бы идеальна). Когда не случилось и этого… опять же, не повод расстроиться!
В конце концов, почему бы не утверждать, что Кеннеди таки пришел — но под видом Кита Ричардса?
WHETHER YOU LIKE IT OR NOT — JFK SENIOR WAS THERE AND I FEEL HE WAS KEITH RICHARDS
— ʍolℲ uɐǝuɐɹɹǝʇıpǝW 🇺🇸🦅☥ (@odiboluminous_) November 3, 2021
Подобные записи стали появляться в твиттерах и телеграм-каналах движения (в том числе в виде версии, что «роллинги» были ненастоящие, это на самом деле политики в морщинистых масках музыкантов). В конце концов, недаром я упомянула «Sympathy For The Devil». Именно там было: «I shouted out, who killed the Kennedys?/ When after all, it was you and me». Думаете, совпадение???
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
Читайте также:
- Мать года! Женщина из Новой Зеландии назвала своих детей Metallica, Slayer и Pantera
- «Black Metal Rainbows» — объявлен сбор средств на большую радужную LGBT-книжку на тему блэк-метала
- Канадский барабанщик «выступил» на собственных похоронах
- Самый трушный свадебный танец в истории… и самый короткий
- Как рэпер подставил Nike, выпустив кроссовки «666» с человеческой кровью
- Флоридский металист сыграл DARKTHRONE на гитаре из скелета своего дяди
- Группа SLAVES поменяет имя из-за «расовых коннотаций»
- «Хотел поднять свой статус в блэк-метал кругах». В Луизиане судят поджигателя церквей
- В честь AC/DC в Австралии откроют Шоссе в Ад
- «Я решила, что пума не желает жрать что-либо со вкусом METALLICA»
Обновления
-
Адепт конспирологического движения QAnon: «Чувствую, что Кеннеди вернулся, и это Кит Ричардс»
-
Цитата. David Ellefson: «Теперь я понимаю, что ощущал Иисус»
-
«One Shot, One Kill». Концерт DYING FETUS, BRAND OF SACRIFICE, VITRIOL, TERROR в Эшвилле
-
Самая недооцененная рок-группа десятилетия? Слушаем три новых темы AVATAR
-
Еще один метал-суицид в этом году… слушаем группу STILLBIRTH в память о Dominik «Pumpa» König
-
DREAM THEATER на вершине мира
-
Gary Holt, EXODUS: «Мы провели вместе с Кирком Хэмметтом целое лето, принимая кислоту»
-
Dani Filth, CRADLE OF FILTH: «Все, кто был знаком с EMPEROR в начале 90-х, не воспринимали их всерьез»
-
Беларуская депрессия: первый альбом ABSENCE OF LIFE «Instinct Of Self-Destruction»
-
Стоит послушать: atmospheric black pagan проект ZGARD из Украины
Комментарии
- D: До этого додуматься надо. Сравнить мастурбацию с «ношением своего креста».
- Hermanikus: insane_clown написал(а): > теперь я понимаю, что ощущал Иисус. Сначала неси свой крест, а потом тебя…
- Дед Аким: Шведская группа, жанр сложно классифицировать, что-то типа мелодичный метал с разными вставками, от…
- Ad Noctum: Anastasiya написал(а): А вот и она! https://www.youtube.com/watch? v=WByGv-qdZ4w Ну, шикарно, что уж тут…
- insane_clown: > теперь я понимаю, что ощущал Иисус. Сначала неси свой крест, а потом тебя убьют. Господи Боже,…
- Anastasiya: А вот и она! https://www.youtube.com/watch? v=WByGv-qdZ4w
- Дед Аким: Небольшое предисловие. Такие группы как Abba, Queen, Metallica всегда вызывают срач — Abba попса…
- Дед Аким: Армяно американская рок-метал группа. Среди армян мало известных рокеров и металистов, ещё Louna —…
- Adam: Проскриптор в отличной форме. Приготовлено нечто особенное (даже по проскрипторовским меркам). Три…
- Никки Диавол: Уф! Вот это тетушки, каждая такая и коня на скаку и в горящую избу войдет!
- Merzbow: ждём-с! Хотя этот дядя трилогию обещал ещё под именем Absu. Absu,Abzu,Apsu. Но слово своё не сдержал….
- Дед Аким: Классика американского хэви и трэш-метала Mike Howe (August 21, 1965 – July 26, 2021) R.I.P. Выписка из…
- Зеля: Галлахер возмужал!
Добавить комментарий