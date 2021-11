Адепт конспирологического движения QAnon: «Чувствую, что Кеннеди вернулся, и это Кит Ричардс»

Как наверное, многие читали, в первых числах месяца в Техасе упоротые конспирологи из QAnon собрались в ожидании пришествия Кеннеди-младшего, который, по их мнению, должен вернуться c перекура, чтобы властвовать вместе с Борисом Ельциным Дональдом Трампом. Цитирую Esquire: «1 ноября сотни сторонников конспирологического движения QAnon пришли на площадь в Далласе, чтобы дождаться второго пришествия Джона Кеннеди-младшего.

На площади, где собрались конспирологи, в 1963 году застрелили 35-го президента страны Джона Кеннеди. Согласно пророчеству QAnon, к ним должен был выйти сын погибшего президента Джон Кеннеди-младший, который умер в автокатастрофе 1999 года.

Сторонники теории заговора считают, что Кеннеди-младший инсценировал свою смерть и все это время скрывался, а сейчас готовится прийти к власти вместе с Дональдом Трампом. По их мнению, сын Кеннеди должен стать новым вице-президентом США. Кроме того, некоторые конспирологи считают, что убитый президент тоже каким-то образом мог сфабриковать свое убийство.

Сторонники QAnon ждали второго пришествия Кеннеди два дня, но к ним никто не вышел».

Впрочем, такие мелочи не способны разочаровать истинного верующего. Так совпало, что неподалеку проходил аншлаговый концерт ROLLING STONES — и в какой-то момент по толпе поползла идея, что президент отец, сын и святой дух вернутся под звуки какой-нибудь нетленки («Sympathy For The Devil», считаю, была бы идеальна). Когда не случилось и этого… опять же, не повод расстроиться!

В конце концов, почему бы не утверждать, что Кеннеди таки пришел — но под видом Кита Ричардса?

WHETHER YOU LIKE IT OR NOT — JFK SENIOR WAS THERE AND I FEEL HE WAS KEITH RICHARDS — ʍolℲ uɐǝuɐɹɹǝʇıpǝW 🇺🇸🦅☥ (@odiboluminous_) November 3, 2021

Подобные записи стали появляться в твиттерах и телеграм-каналах движения (в том числе в виде версии, что «роллинги» были ненастоящие, это на самом деле политики в морщинистых масках музыкантов). В конце концов, недаром я упомянула «Sympathy For The Devil». Именно там было: «I shouted out, who killed the Kennedys?/ When after all, it was you and me». Думаете, совпадение???

Количество просмотров: 30