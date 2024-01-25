Извиняшки года: блэк-метал группа попросила прощения у муслимов за отрезанную свиную головуБлог
«Голую вечеринку» с мемами в стиле «зашел не в ту дверь» все, кто читает новости, уже давно обсудили; а кто не читает, то и ладно. Благо, в экстрим-мире тоже есть над чем посмеяться!
Так, на прошлой неделе в подвальном клубе в Техасе выступала блэк-метал группа MARTYRDOM («Мученичество») в компании с некими DEVOURED TRACHEA и ACCOSTED, и кто-то решил добавить мясца той дыре, кинув в зал свиную голову из местной мясницкой, принимавшую участие в концертном антураже MARTYRDOM.
Видео, естественно, разлетелось по соцсетям, вызвало ажиотаж, и блэкари
, роняя кал, побежали извиняться.
«Привет всем. Хотим начать со слов, что мы от всей души извиняемся перед всеми, кого обидели своими действиями и сценическим поведением. Мы блэк-метал группа, и входя в образ, решили добавить немного шок-контента и специфичных визуальных эффектов. Однако, к сожалению, дело вышло из-под контроля и оскорбило многих людей. А кого-то даже и повредило при падении.
Мы хотим извиниться перед веганами, мусульманами или другими меньшинствами, кого мы могли травмировать данным поступком, а также перед всеми, кого произошедшее задело физически».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 339
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5 комментариев
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Извиняшки года: блэк-метал группа попросила прощения у муслимов за отрезанную свиную голову
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Комментарии
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Канье Уэст на днях в футболке Burzum вон засветился)
…
Дед Аким:
Не совсем поддерживаю идейную составляющую Блэка — мизантропия, нигилизм, ненависть ко всему живому, к самой жизни (люблю жизнь и некоторых людей), но по крайней мер�…
Алексей:
Другой Александр:
Мы блэк-метал группа, и входя в образ…
Чеегоо-чеегоо? Какой ещё «образ»? Да вы что… ПОЗЕРЫ??? Да вас надо из Шмеля сжечь!!!…
Черноярец:
Писюн с глазами написал(а):
Черноярец написал(а):
Nazgul написал(а):
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определен…
juris:
Юрий:
Писюн с глазами:
Черноярец написал(а):
Nazgul написал(а):
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:…
Черноярец:
Nazgul написал(а):
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:)
Ох, Темнозорь…
Н…
V.V. Putin:
А у группы будут новые подобные поводы для сочинения столь же лиричных песен? (Прошу отнестись к этому с пониманием, конечно)
(Настенька, вы старались, я понимаю. Но …
Другой Александр:
Nazgul написал(а):
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:)
Помню была ещё ски…
Nazgul:
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:)…
Nazgul:
Юрий написал(а):
Да будет хохлосрачь на сайте ! ))
Юрий написал(а):
Да будет хохлосрачь на сайте ! ))
Юрий написал(а):
Да будет хохлосрачь на сайт…
Кадыров и до Техаса добрался ?! )) Измельчали блэкари ((
«А кого-то даже и повредило при падении» OMG
Мы блэк-метал группа, и входя в образ…
Чеегоо-чеегоо? Какой ещё «образ»? Да вы что… ПОЗЕРЫ??? Да вас надо из Шмеля сжечь!!!
….. всё, Миру пиздец
Не совсем поддерживаю идейную составляющую Блэка — мизантропия, нигилизм, ненависть ко всему живому, к самой жизни (люблю жизнь и некоторых людей), но по крайней мере их есть за что уважать, за твёрдость, за непреклонность, за искренность, за силу (сила есть право?). А это блять какой-то пиздец, мягкие плюшевые толерантные блэкари, чистые позеры, какое общество такие и герои, думаю Настенька на концерт такой группы никогда бы не пошла, куда катиться этот грешный мир