Извиняшки года: блэк-метал группа попросила прощения у муслимов за отрезанную свиную голову

«Голую вечеринку» с мемами в стиле «зашел не в ту дверь» все, кто читает новости, уже давно обсудили; а кто не читает, то и ладно. Благо, в экстрим-мире тоже есть над чем посмеяться!

Так, на прошлой неделе в подвальном клубе в Техасе выступала блэк-метал группа MARTYRDOM («Мученичество») в компании с некими DEVOURED TRACHEA и ACCOSTED, и кто-то решил добавить мясца той дыре, кинув в зал свиную голову из местной мясницкой, принимавшую участие в концертном антураже MARTYRDOM.

Видео, естественно, разлетелось по соцсетям, вызвало ажиотаж, и блэкари , роняя кал, побежали извиняться.

«Привет всем. Хотим начать со слов, что мы от всей души извиняемся перед всеми, кого обидели своими действиями и сценическим поведением. Мы блэк-метал группа, и входя в образ, решили добавить немного шок-контента и специфичных визуальных эффектов. Однако, к сожалению, дело вышло из-под контроля и оскорбило многих людей. А кого-то даже и повредило при падении.

Мы хотим извиниться перед веганами, мусульманами или другими меньшинствами, кого мы могли травмировать данным поступком, а также перед всеми, кого произошедшее задело физически».

Количество просмотров: 339

5 комментариев