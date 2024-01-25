pigs head show
25.01.2024

Извиняшки года: блэк-метал группа попросила прощения у муслимов за отрезанную свиную голову

Блог

«Голую вечеринку» с мемами в стиле «зашел не в ту дверь» все, кто читает новости, уже давно обсудили; а кто не читает, то и ладно. Благо, в экстрим-мире тоже есть над чем посмеяться!

Так, на прошлой неделе в подвальном клубе в Техасе выступала блэк-метал группа MARTYRDOM («Мученичество») в компании с некими DEVOURED TRACHEA и ACCOSTED, и кто-то решил добавить мясца той дыре, кинув в зал свиную голову из местной мясницкой, принимавшую участие в концертном антураже MARTYRDOM.

Видео, естественно, разлетелось по соцсетям, вызвало ажиотаж, и блэкари, роняя кал, побежали извиняться.

«Привет всем. Хотим начать со слов, что мы от всей души извиняемся перед всеми, кого обидели своими действиями и сценическим поведением. Мы блэк-метал группа, и входя в образ, решили добавить немного шок-контента и специфичных визуальных эффектов. Однако, к сожалению, дело вышло из-под контроля и оскорбило многих людей. А кого-то даже и повредило при падении.

Мы хотим извиниться перед веганами, мусульманами или другими меньшинствами, кого мы могли травмировать данным поступком, а также перед всеми, кого произошедшее задело физически».

Количество просмотров: 339

Читайте также:

5 комментариев

  • Юрий написал(а):

    Кадыров и до Техаса добрался ?! )) Измельчали блэкари ((

    >>>
  • juris написал(а):

    «А кого-то даже и повредило при падении» OMGhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Мы блэк-метал группа, и входя в образ…
    Чеегоо-чеегоо? Какой ещё «образ»? Да вы что… ПОЗЕРЫ??? Да вас надо из Шмеля сжечь!!!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Алексей написал(а):

    ….. всё, Миру пиздецhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Не совсем поддерживаю идейную составляющую Блэка — мизантропия, нигилизм, ненависть ко всему живому, к самой жизни (люблю жизнь и некоторых людей), но по крайней мере их есть за что уважать, за твёрдость, за непреклонность, за искренность, за силу (сила есть право?). А это блять какой-то пиздец, мягкие плюшевые толерантные блэкари, чистые позеры, какое общество такие и герои, думаю Настенька на концерт такой группы никогда бы не пошла, куда катиться этот грешный мирhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *