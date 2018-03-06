Zakk Wylde: «Оззи не отменяет концерты, даже если приходится колоть в шею стероиды»

Пока опопсевший Беллами хоронит гитарный рок под плитами «новой эры», остались еще мастодонты, которые, несмотря ни на болячки, ни на возраст, продолжают тащить нелегкую ношу мировых туров. Оззи уже 69, но разве это повод остановиться?

Как можно судить по официальному сайту «принца тьмы», на 2018-й тур-планы его серьезны; помимо прочего, сольная ватага OZZY OSBOURNE отыграет на энном количестве еврофестов, и, если верить Закку Уайлдовичу, в мире практически не существует причин, способных этому помешать.

«Я помню, Оззи делал уколы в шею, — говорит Zakk, — стероиды и все такое. Но он не отменяет концерты, даже если совсем хреново. Это человек-крепость, несокрушимый столп рок-музыки. И не имеет, кстати, значения, насколько бурно мы гудим по вечерам и ночам. Он все равно встанет и пойдет на сцену. Даже ощущая себя, как задница зэка, пойдет и выложится по полной программе. А потом уже, возможно, вознаградит себя коктейлем. Перед концертом — ни-ни. Даже в ту пору, когда он заливался по полной, это было железное правило: никакого бухлишка до. А вот после — хоть до усрачки.

Что же до меня… эх, бывало, и я ложился под капельницу перед концертом. Когда болел, или был сильно обезвожен, или вроде того. Спасительная капельница — и ты бодрячком.

Конечно, раньше я думал, что для того, чтоб играть концерты, нужна только практика. Репетиции. И ржал с того, что однажды понадобится «прокапаться» перед сейшном. Тем не менее, к этому приходишь: в конце концов, как бы ты там себя ни чувствовал, надо встать и выдать крутое рок-шоу!»